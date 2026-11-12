Detenido un hombre en Gijón por matar a puñaladas a su expareja: las autoridades investigan un posible caso de violencia machista

Vehículo de la Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)

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Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves en Gijón a un hombre de unos 40 años tras apuñalar presuntamente hasta la muerte a su expareja en el barrio de Jove, según han informado fuentes del cuerpo a Efe. Los investigadores mantienen abiertas todas las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen, que se analiza como un posible caso de violencia machista, y determinar si la denuncia previa que pesaba sobre el arrestado había sido interpuesta por la propia víctima.

El ataque mortal se produjo a lo largo de esta jornada en el citado barrio gijonés, donde el detenido habría acabado presuntamente con la vida de la mujer con la que había mantenido una relación sentimental. Las mismas fuentes policiales han detallado a Efe que existía ese antecedente en forma de denuncia previa contra el hombre, si bien por el momento se desconoce si guardaba relación con la fallecida o con otra persona.

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En estos momentos, la Policía Nacional continúa practicando las primeras pesquisas para determinar cómo y en qué contexto se produjo la agresión, mientras las autoridades analizan los hechos como un posible asesinato machista. De confirmarse, el suceso ocurrido en Asturias elevaría el balance oficial de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas en España, que asciende ya a 44 en lo que va de 2026 y alcanza las 1.385 muertes desde 2003.

Agente de la Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)

El agresor tenía una orden de alejamiento

La víctima es una mujer de 30 años que solía dormir en los vestuarios del antiguo campo de fútbol del C. D. Puerto de Gijón, situados en la calle Francisco Eiriz, en el mencionado barrio de Jove, según ha avanzado el diario La Nueva España. Fue precisamente en estas instalaciones deportivas donde tuvo lugar el ataque mortal durante la tarde de este jueves, en torno a las 15:40 horas, momento en el que se registró la primera llamada de aviso alertando del suceso.

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De acuerdo con las primeras informaciones publicadas por el citado periódico asturiano, la mujer presentaba varias heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen. Tras recibir la alerta, los efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y procedieron a detener al presunto autor en las mismas instalaciones. Asimismo, estos primeros datos apuntan a que el arrestado tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a su víctima.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

La noticia del presunto asesinato ha alterado de inmediato la agenda electoral. Tras conocerse el suceso, la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha comunicado la suspensión del acto de campaña que tenía previsto celebrar esta misma tarde en Langreo. En dicho encuentro estaba anunciada la intervención de la candidata número uno al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, quien iba a participar junto al líder de la federación socialista y presidente del Principado, Adrián Barbón. Finalmente, la formación ha optado por cancelar la convocatoria.

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*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.