Pedro Alliana comenzó a armar su gabinete tras asumir la Presidencia de Paraguay: cuáles son los primeros cambios

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay para completar el período constitucional hasta agosto de 2028 tras la destitución de Santiago Peña. (REUTERS/Cesar Olmedo/File Photo/File Photo)

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El nuevo mandatario paraguayo, Pedro Alliana, comenzó a definir su equipo de gobierno después de que el Senado destituyera a Santiago Peña en un juicio político vinculado al cierre de Ueno bank. Entre las primeras designaciones figuran Ariel Martínez en el Ministerio del Interior y Rolando de Barros como jefe del Gabinete Civil.

Alliana, quien hasta el viernes se desempeñaba como vicepresidente, asumió para completar el período constitucional que termina el 15 de agosto de 2028. Antonio Barrios, senador elegido en 2023, juró como vicepresidente tras la activación del mecanismo de sucesión.

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Ariel Martínez vuelve al Ministerio del Interior

El presidente nombró a Ariel Martínez al frente del Ministerio del Interior mediante su primer decreto. El cargo estaba bajo la conducción interina del viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, desde la salida de Enrique Riera.

El mandatario designó por decreto a Ariel Martínez como ministro del Interior, cargo que ya ejerció durante el gobierno de Horacio Cartes.

Martínez es abogado y ya había ocupado esa cartera entre enero y agosto de 2018, durante el Gobierno de Horacio Cartes. Cartes preside el gobernante Partido Colorado.

En otro cambio de gabinete, Rolando de Barros dejó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para asumir como jefe del Gabinete Civil y secretario general de la Presidencia. Juan Carlos Baruja, hasta ahora ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, pasará a Obras Públicas y Comunicaciones en sustitución de Claudia Centurión.

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El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, informó en X que seguirá en el cargo. También se prevé la continuidad del canciller Rubén Ramírez, del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y del titular de Salud, Isaías Fretes.

El cierre de Ueno bank dejó fondos congelados y derivó en la acusación contra Peña

La disolución de Ueno bank por insolvencia afectó a casi tres millones de clientes y congeló los fondos de 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social. (REUTERS/Cesar Olmedo)

La crisis que precipitó la salida de Santiago Peña se originó en el proceso de disolución de Ueno bank, sometido a ese procedimiento por problemas de insolvencia. El caso afecta a cerca de 2,94 millones de clientes, incluidos organismos estatales que trasladaron fondos a la entidad durante la administración anterior.

Miles de ahorristas denunciaron que no pueden acceder a sus recursos. Entre los afectados se encuentran 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), además de cuentas e inversiones pertenecientes a instituciones públicas.

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Peña fue destituido por “mal desempeño de funciones” y un juez ordenó este sábado su prisión preventiva. La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, en una investigación relacionada con sus vínculos con la entidad financiera.

La justicia paraguaya ordenó la prisión preventiva de Santiago Peña tras una imputación fiscal por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Lovera y Fretes participaron en reuniones convocadas por Alliana para revisar el abastecimiento de medicamentos y la situación de los clientes afectados por el cierre del banco. El Gobierno sostuvo que la respuesta a la crisis evidencia la aplicación de las normas y la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay.

Alliana ratifica la relación con Estados Unidos

El nuevo jefe de Estado también expresó su intención de mantener la cooperación con Estados Unidos. En una publicación en X, agradeció la solidaridad expresada por la embajada estadounidense en Asunción y afirmó que buscará “seguir fortaleciendo esta alianza estratégica”.

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La Cancillería informó, por su parte, que Rubén Ramírez mantuvo contactos con gobiernos de distintos países para confirmar la continuidad de la política exterior paraguaya. Mientras define las restantes designaciones, Alliana deberá encarar la crisis financiera derivada del cierre de Ueno bank y completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028.