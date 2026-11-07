Colombia

Abelardo de la Espriella informó que seis funcionarios de carrera serán embajadores de Colombia en estos países: otros cuatro continuarán en sus cargos

El presidente afirmó que los procesos de selección se basaron en el mérito y otros indicadores clave para el manejo de la política exterior

En el proceso de selección participaron 25 funcionarios de la carrera diplomática y consular - crédito Cancillería / Sitio web y Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
En el proceso de selección participaron 25 funcionarios de la carrera diplomática y consular - crédito Cancillería / Sitio web y Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
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El presidente Abelardo de la Espriella informó que, con el objetivo de “fortalecer la diplomacia”, fueron seleccionados seis funcionarios de carrera para que asuman nuevas responsabilidades como embajadores de Colombia. Además, otros cuatro continuarán liderando varias misiones diplomáticas.

De acuerdo con el primer mandatario, la selección de estas personas se basó en el mérito y el proceso involucró la evaluación de varios indicadores. “Esta decisión es resultado de un proceso de selección en el que participaron 25 funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, evaluados por su trayectoria, competencias, liderazgo, capacidad de negociación y resultados”, precisó el jefe de Estado en una publicación en X.

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De igual manera, indicó que habrá una nueva convocatoria para poveer 10 consulados más, en los que también se tendrá en cuenta el mérito, la preparación y la experiencia.

Quiero embajadores y cónsules que defiendan nuestros intereses, abran mercados, atraigan inversión, protejan a nuestros compatriotas en el exterior y conviertan nuestras relaciones internacionales en oportunidades reales para los colombianos”, indicó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se unió a las declaraciones del presidente y destacó la escogencia de los diplomáticos. Según precisó, la experiencia y el talento de los funcionarios son fundamentales para el manejo de la política exterior de Colombia.

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“Bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y del canciller Omar Bula, impulsamos una diplomacia que reconoce su trayectoria, defiende los intereses nacionales y trabaja para generar beneficios concretos para los colombianos. ¡Así construimos la diplomacia de la Patria Milagro!”, precisó la Cancillería en X.

Los funcionarios en cuestión son:

  1. Patricia Cortés Ortiz, embajadora en Polonia
  2. Assad José Hatter Peña, embajador en Jamaica
  3. Howell Ricardo Quimbaya Morales, embajador en Trinidad y Tobago
  4. Samira Silva Yunes, embajadora en Egipto
  5. Claudia Patricia Granados Jiménez, embajadora en Dinamarca
  6. María Jimena Spitia Mesa, embajadora en Suecia
  7. Ruth Mary Cano Aguillón, embajadora en Finlandia
  8. Camila María Polo Flores, embajadora en Vietnam
  9. Yadir Salazar Mejía, embajador en Alemania
  10. Carlos Arturo Morales López, embajador en Canadá

En desarrollo...

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