¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP? lo que se sabe tras los rumores de su salida del reality

La actriz mexicana continúa en el reality pese a los rumores de su salida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La ausencia de Natalia Alcocer en la transmisión 24/7 de La Granja VIP desató rumores sobre una posible salida durante las últimas horas de este viernes 6 de noviembre. Sin embargo, una historia publicada en su cuenta de Instagram aseguró que la actriz mexicana sigue dentro del reality show de la cadena TV Azteca.

“Natalia (Alcocer) sigue dentro de La Granja y está bien”, señala el mensaje difundido en sus redes sociales, el cual adelanta que pronto se compartirá más información sobre la participante y pide al público continuar con las votaciones para que la actriz mexicana continúe en el programa.

PUBLICIDAD

Alcocer se encontraba en la placa de nominados rumbo a la noche de eliminación del próximo domingo 8 de noviembre. Su falta de presencia causó especulaciones sobre abandonar La Granja VIP, pero la producción no había confirmado una renuncia, expulsión ni salida por motivos de salud.

La preocupación también se extendió entre los concursantes. Niurka Marcos, Manelyk González y Bebeshita habrían preguntado por el paradero de Natalia Alcocer durante la jornada. Ante la ola de rumores, la cuenta de Instagram de la actriz difundió un mensaje para desmentir su salida de La Granja VIP.

La falta de imágenes de Natalia Alcocer provocó las versiones de abandono

Su ausencia generó rumores de abandonar La Granja VIP (nataliaalcoceroficial)

Una versión que circuló entre los seguidores de la actriz mexicana, señaló que la concursante habría retirado sus pertenencias de su casillero de La Granja VIP. Ese dato no confirmaba su salida del programa, puesto que Natalia estaba nominada y podía prepararse para cualquier resultado.

PUBLICIDAD

La última aparición de Alcocer ante el público habría ocurrido durante la cena de nominados. Después, su ausencia en la transmisión de 24 horas llevó a usuarios de los medios digitales a formular teorías sobre una pausa en las dinámicas o una posible decisión de abandonar el programa de TV Azteca.

La respuesta llegó desde la cuenta oficial de Instagram de Natalia Alcocer mientras sigue participando en La Granja VIP. En una imagen compartida por su equipo de trabajo, sostienen que sigue dentro del reality y ella se encuentra bien, aunque el mensaje añadió que pronto se dará más información acerca de la actriz mexicana.

PUBLICIDAD

Los cohetes y el choque con Bebeshita tensaron la semana de Natalia Alcocer

La conductora está nominada y podría quedar fuera este fin de semana del reality show.

La noche anterior, Natalia Alcocer habría quedado afectada tras escuchar seis cohetes enviados desde el exterior, una señal que, según explicó durante las primeras semanas del reality, podría indicar que su imagen no estaba siendo bien recibida afuera. La participante habría interpretado que dos estallidos significaban que todo marchaba bien, por lo que reaccionó ante el mensaje y confrontó a miembros de la producción.

Su semana también estuvo marcada por su conflicto con Bebeshita. La plataforma oficial de La Granja VIP informó sobre el cruce entre ambas personalidades, en el que Daniela Alexis acusó a Natalia Alcocer de supuesta humillación. El enfrentamiento ocurrió en medio de las dinámicas de nominación.

PUBLICIDAD

Los roces en la convivencia con los granjeros no es algo nuevo para Natalia Alcocer dentro del reality show. Su participación ha incluido desacuerdos con Niurka Marcos y Manelyk González, además de la relación sentimental que sostuvo con Pablo Montero antes de quedar fuera de la segunda temporada.

Natalia Alcocer se consolidó en los realities como “La Vikinga”

Es llamada como La Vikinga por su tenacidad y fuerza guerrera en realities. (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer, de 37 años, es actriz, conductora y creadora de contenido originaria de la Ciudad de México. Estudió Diseño de Modas en Madrid, Comunicación en la Universidad Iberoamericana y se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa, En televisión fue coconductora de Zona Ruda y trabajó como conductora web de Big Brother México en 2015. También formó parte de La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo.

PUBLICIDAD

Su mayor exposición en realities llegó en la edición 2021 de Survivor México. donde formó parte del equipo de los Halcones y recibió el apodo de La Vikinga, en referencia a su desempeño en las pruebas y a su personalidad directa. Su continuidad en La Granja VIP se definirá con las dinámicas del programa y las votaciones previas a la gala de eliminación del domingo 8 de noviembre.