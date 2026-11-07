América Latina

El Banco Central de Paraguay comenzó a pagar anticipos a ahorristas de Ueno Bank

La autoridad indicó que los próximos grupos habilitados para cobrar serían comunicados de manera progresiva mientras avanzara el esquema de pagos

La autoridad bancaria dispuso la resolución de la entidad tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del cincuenta por ciento del límite legal (Reuters)
La autoridad bancaria dispuso la resolución de la entidad tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del cincuenta por ciento del límite legal (Reuters)
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El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver sus fondos a ahorristas de Ueno Bank mediante anticipos de garantía para los clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.600 dólares) después de la intervención de la entidad que bloqueó el acceso al dinero de cerca de tres millones de usuarios y derivó en una crisis política que terminó con la destitución de Santiago Peña.

El proceso de pagos se inició el jueves por la tarde, según informó José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central del Paraguay. La primera etapa alcanzó a depositantes que reunieron tres requisitos: contar con hasta 10 millones de guaraníes (1.600 dólares), no tener créditos pendientes con Ueno Bank y disponer de una cuenta activa en otra entidad bancaria o financiera del país.

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El Banco Central no precisó la cantidad de personas que integraron el primer grupo ni el total transferido durante las primeras horas del operativo. La autoridad indicó que los próximos grupos de ahorristas habilitados para cobrar sus anticipos serían comunicados de manera progresiva mientras avanzara el esquema de pagos.

La intervención de Ueno Bank se produjo el martes, tras la detección de problemas de solvencia. El Banco Central inició el proceso de resolución de la entidad el 3 de noviembre, cuando verificó que su índice de solvencia se ubicó por debajo del 50 % del mínimo exigido por la legislación paraguaya.

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A partir de esa medida, quedaron inactivos los servicios de la entidad, incluidas las aplicaciones, las tarjetas y otros canales de operación. Los clientes no pudieron acceder a sus cuentas ni disponer de sus depósitos, una situación que alcanzó tanto a particulares como a empresas, instituciones y futbolistas que mantenían fondos en el banco.

Varios grupos de ciudadanos protestaron frente al Congreso en Asunción contra el bloqueo de sus depósitos y el accionar policial (Reuters)
Varios grupos de ciudadanos protestaron frente al Congreso en Asunción contra el bloqueo de sus depósitos y el accionar policial (Reuters)

La normativa bancaria garantizó una cobertura de hasta 228 millones de guaraníes por cliente, equivalente a unos USD 38.000.

El congelamiento de los fondos provocó protestas durante varios días en Asunción. Frente al Congreso, cerca de 250 personas permanecieron reunidas al caer la noche, a la espera de la llegada de más manifestantes. Algunos participantes repartieron tapabocas ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos con la policía, luego de incidentes registrados en jornadas anteriores.

Entre las pancartas exhibidas por los manifestantes apareció una con la consigna “Peña preso”. Juan Palacios, estudiante universitario de 23 años, explicó el reparto de tapabocas entre quienes participaban de la concentración. “Estamos repartiendo tapabocas entre los compañeros para cuidarles, porque también entendemos que la policía no nos cuida, nos identifican, entonces el tapabocas es una forma de prevenir eso”, dijo.

La crisis bancaria se trasladó al escenario político. El Senado paraguayo removió a Santiago Peña de la Presidencia con el respaldo de 44 legisladores, en un juicio político motivado por sus vínculos con la crisis de Ueno Bank al que no asistió. El vicepresidente Pedro Alliana asumirá el cargo de jefe de Estado y concluirá el mandato en 2028.

Alliana, conocido como “Mangui”, fue gobernador, diputado, presidente de la Cámara Baja y presidente de la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado. También integró la fórmula presidencial que ganó las elecciones de 2023 junto con Peña y mantuvo vínculos políticos con el movimiento Honor Colorado.

(Con información de AFP)

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