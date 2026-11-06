América Latina

Tres colaboradores del presidente Santiago Peña renunciaron mientras avanza el juicio político en el Senado

Los decretos difundidos el viernes formalizaron las salidas del jefe del Gabinete Civil, el asesor jurídico y el ministro del Interior, mientras el mandatario sigue en funciones tras el rechazo de su dimisión

Tres colaboradores clave del presidente Santiago Peña presentaron su renuncia en medio del juicio político en Paraguay. (REUTERS/César Olmedo)
Tres colaboradores clave del presidente Santiago Peña presentaron su renuncia en medio del juicio político en Paraguay. (REUTERS/César Olmedo)
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Tres de los principales colaboradores del presidente paraguayo Santiago Peña presentaron su renuncia este viernes, en medio de la segunda jornada del juicio político que el Senado de Paraguay abrió en su contra por el colapso de Ueno Bank, la entidad financiera privada que dejó sin acceso a sus ahorros a millones de clientes.

El jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez, y el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, dimitieron de sus cargos, según decretos presidenciales difundidos el viernes. Peña, por su parte, continúa formalmente al frente del Ejecutivo después de que el Congreso rechazara por falta de quórum la renuncia que había presentado el jueves.

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Riera, cuya dimisión lleva fecha del jueves, será reemplazado por el viceministro de Seguridad Interna y excomandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Según anticiparon medios locales, Riera retornaría a su banca de senador, cargo para el que había sido elegido en los comicios generales de 2023 por un período de cinco años, antes de apartarse para integrar el gabinete.

El juicio político avanza

El mandatario fue convocado a la cámara alta para ejercer su defensa, pero solicitó una prórroga de 72 horas que los senadores rechazaron. Peña expresó en su cuenta de X: “Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”, al tiempo que difundió el pedido enviado al Senado para “contar con tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa”.

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El Senado paraguayo rechazó la solicitud de prórroga de 72 horas presentada por la defensa de Santiago Peña. (REUTERS/Cesar Olmedo)
El Senado paraguayo rechazó la solicitud de prórroga de 72 horas presentada por la defensa de Santiago Peña. (REUTERS/Cesar Olmedo)

Poco después, durante su intervención en el recinto, el abogado Ricardo Preda, defensor del presidente, sostuvo que el equipo jurídico no tuvo tiempo suficiente para leer la acusación y pidió que se otorgara un plazo razonable para analizar el caso. El juicio fue aprobado más temprano por la Cámara de Diputados por presunto “mal desempeño de sus funciones”, a raíz de los vínculos de Peña con Ueno Bank, con señalamientos de conflicto de intereses e irregularidades fiscales.

Si el Senado halla culpable a Peña, el mandatario perdería su elegibilidad para convertirse en senador vitalicio, condición que la Constitución paraguaya reserva para los expresidentes, además de la inmunidad parlamentaria. Esa pérdida de fueros habilitaría su procesamiento en el ámbito penal. En caso de destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia para completar el mandato vigente, que concluye en agosto de 2028, tal como establece la Constitución.

La Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño y nexos con Ueno Bank. (REUTERS/Cesar Olmedo)
La Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño y nexos con Ueno Bank. (REUTERS/Cesar Olmedo)

En los alrededores del Congreso se registraron incidentes menores entre manifestantes y agentes de policía que custodiaban el edificio. La embajada de Estados Unidos en Asunción emitió un comunicado en el que expresó su “solidaridad con el pueblo paraguayo” y deseó que “las autoridades y el pueblo paraguayo mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas”.

La crisis que atraviesa Paraguay se desató el martes pasado, cuando el Banco Central (BCP) ordenó el proceso de resolución y cierre de Ueno Bank, una entidad que durante la gestión de Peña había recibido cuantiosos recursos de entidades públicas y que dejó sin acceso a sus cuentas a cerca de tres millones de ahorristas, en un país de poco más de seis millones de habitantes. El organismo emisor detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

La crisis de Ueno Bank dejó sin acceso a sus fondos a cerca de tres millones de ahorristas en el país. (REUTERS/Cesar Olmedo)
La crisis de Ueno Bank dejó sin acceso a sus fondos a cerca de tres millones de ahorristas en el país. (REUTERS/Cesar Olmedo)

Allanamientos y detención del exCEO de Ueno Bank

El Ministerio Público informó el viernes que, durante la madrugada, fiscales y policías allanaron oficinas corporativas vinculadas a Ueno Bank en Asunción, donde incautaron computadoras, discos duros, teléfonos móviles y documentos. Además, utilizaron grúas para retirar nueve vehículos de lujo de la residencia de Miguel Vázquez, exdirector ejecutivo de la entidad, quien permanece detenido y enfrenta cargos que incluyen abuso de confianza y tentativa de estafa, según indicó la Fiscalía.

La apertura de estas diligencias se suma a tres investigaciones penales anunciadas la víspera por la Fiscalía General, que incluyen denuncias contra Peña y otros funcionarios.

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