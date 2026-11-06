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Buen Fin 2026: qué debes tomar en cuenta antes de comprar a meses sin intereses

La Condusef recomienda vigilar la capacidad de endeudamiento, revisar los estados de cuenta y comprobar las condiciones de pago antes de utilizar este esquema

La Condusef recomienda vigilar la capacidad de endeudamiento, revisar los estados de cuenta y comprobar las condiciones de pago antes de utilizar este esquema
La Condusef recomienda vigilar la capacidad de endeudamiento, revisar los estados de cuenta y comprobar las condiciones de pago antes de utilizar este esquema
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El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y ofrecerá promociones en una amplia variedad de productos y servicios. Entre las opciones de pago que suelen atraer a los consumidores destacan los Meses Sin Intereses (MSI), un mecanismo que permite dividir el costo de una compra en mensualidades sin aplicar intereses ordinarios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el banco.

Sin embargo, comprar a plazos no significa adquirir un producto sin comprometer los ingresos futuros. La acumulación de varias mensualidades puede reducir la capacidad económica de los hogares y dificultar el pago de gastos indispensables, especialmente cuando no existe una planeación previa.

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Por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda analizar cuidadosamente las condiciones de las promociones antes de utilizar una tarjeta de crédito durante las jornadas de descuentos.

¿Cuáles son los riesgos de comprar a meses sin intereses durante el Buen Fin?

Uno de los principales riesgos de los MSI es que los consumidores pueden perder de vista el costo acumulado de sus compras. Al dividir el precio de un artículo en pagos aparentemente pequeños, es posible adquirir varios productos sin considerar cuánto dinero deberá destinarse cada mes para liquidarlos.

Los meses sin intereses permiten diferir el pago de compras con tarjeta de crédito, pero la Condusef recomienda revisar la capacidad de endeudamiento y las condiciones de la promoción para evitar comprometer las finanzas personales durante el Buen Fin 2026
Los meses sin intereses permiten diferir el pago de compras con tarjeta de crédito, pero la Condusef recomienda revisar la capacidad de endeudamiento y las condiciones de la promoción para evitar comprometer las finanzas personales durante el Buen Fin 2026

Por ejemplo, si una persona realiza tres compras que representan mensualidades de 400, 600 y 800 pesos, respectivamente, tendrá que cubrir mil 800 pesos mensuales, independientemente de los demás compromisos que tenga con su tarjeta de crédito.

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Esta situación puede generar un sobreendeudamiento progresivo, conocido como endeudamiento hormiga, que reduce el dinero disponible para alimentación, vivienda, transporte, servicios y otros gastos cotidianos.

Además, comprometer una parte importante de los ingresos futuros disminuye el margen de respuesta ante emergencias médicas, reparaciones o una eventual reducción de los ingresos familiares.

Otro aspecto que debe considerarse es el tiempo que se tardará en liquidar el producto. Financiar artículos de temporada, alimentos o servicios de entretenimiento a plazos prolongados puede resultar poco conveniente, pues el consumidor podría seguir pagando por algo que ya dejó de utilizar.

Condusef recomienda no superar el 30% de los ingresos en deudas

Uno de los criterios de educación financiera que deben considerar los consumidores es su capacidad de endeudamiento.

La Condusef recomienda que el total de las deudas no rebase el 30% de los ingresos netos mensuales. Este porcentaje debe contemplar los compromisos financieros existentes, como tarjetas de crédito, préstamos personales y mensualidades de compras diferidas.

Superar ese límite puede colocar a una persona en una situación vulnerable, especialmente si enfrenta un gasto imprevisto o una modificación en sus percepciones económicas.

Por ello, antes de aprovechar las promociones del Buen Fin, es importante revisar el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, identificar las mensualidades pendientes y calcular cuánto dinero quedará disponible después de cubrirlas.

¿Qué productos conviene comprar a meses sin intereses?

No todos los artículos justifican adquirir una deuda a largo plazo. La recomendación es reservar los Meses Sin Intereses para bienes de consumo duradero, es decir, productos cuya vida útil sea considerablemente mayor al periodo durante el cual se estarán pagando.

Entre los ejemplos se encuentran refrigeradores, lavadoras, computadoras y herramientas de trabajo, cuya utilidad puede extenderse durante varios años.

En cambio, utilizar este mecanismo para comprar despensa, ropa de temporada, alimentos, salidas o entretenimiento puede comprometer el presupuesto de los siguientes meses sin que exista un beneficio duradero que justifique el financiamiento.

También es conveniente comparar el precio del producto cuando se paga de contado con el costo que ofrece el establecimiento a meses sin intereses. Algunas tiendas pueden ofrecer descuentos adicionales por liquidar la compra en una sola exhibición, por lo que conviene calcular cuál alternativa representa un mayor ahorro.

Los meses sin intereses permiten diferir el pago de compras con tarjeta de crédito, pero la Condusef recomienda revisar la capacidad de endeudamiento y las condiciones de la promoción para evitar comprometer las finanzas personales durante el Buen Fin 2026
Los meses sin intereses permiten diferir el pago de compras con tarjeta de crédito, pero la Condusef recomienda revisar la capacidad de endeudamiento y las condiciones de la promoción para evitar comprometer las finanzas personales durante el Buen Fin 2026

Pagar el mínimo de la tarjeta puede generar intereses

Otro punto importante es distinguir entre el pago mínimo y el pago para no generar intereses.

Cuando una persona utiliza su tarjeta de crédito para realizar compras a meses sin intereses, debe cumplir con las condiciones de pago establecidas por la institución bancaria. Cubrir únicamente el pago mínimo no equivale a liquidar todos los compromisos correspondientes al periodo.

Si el titular no cubre el monto requerido para evitar intereses, puede generar intereses ordinarios sobre el saldo pendiente, de acuerdo con las condiciones del contrato y las reglas aplicables a su tarjeta.

Por esta razón, la Condusef recomienda verificar cuánto debe pagarse en cada fecha de corte y evitar asumir que las mensualidades se liquidarán automáticamente por haber elegido una promoción de MSI.

¿Cómo comprobar que una compra realmente es a meses sin intereses?

Además de revisar la capacidad de pago, los consumidores deben asegurarse de que la promoción se aplique correctamente al momento de realizar la transacción.

En las tiendas físicas, es importante revisar el comprobante o voucher emitido por la terminal bancaria antes de firmarlo o ingresar el NIP. El documento debe indicar claramente el número de mensualidades acordado, por ejemplo, 12 meses sin intereses.

En las compras por Internet, se recomienda verificar que el plazo seleccionado aparezca correctamente en el desglose del carrito antes de autorizar el pago. También es conveniente guardar capturas de pantalla de la operación.

Los tickets, facturas, comprobantes y números de pedido deben conservarse como respaldo ante cualquier aclaración con el banco o una eventual reclamación ante la Condusef.

Seis recomendaciones para cuidar tus finanzas durante el Buen Fin 2026

Antes de aprovechar las promociones a meses sin intereses, los consumidores pueden aplicar las siguientes medidas:

  1. Establecer un presupuesto: identificar cuánto dinero está disponible para realizar compras sin comprometer los gastos indispensables.
  2. Respetar la capacidad de endeudamiento: procurar que las deudas totales no superen el 30% de los ingresos netos mensuales.
  3. Revisar las mensualidades pendientes: consultar el estado de cuenta y sumar los compromisos financieros que todavía deben cubrirse.
  4. Priorizar productos duraderos: utilizar los MSI para artículos cuya vida útil justifique el plazo de financiamiento.
  5. Comparar precios y promociones: verificar si existe un descuento adicional por pagar de contado y determinar qué opción resulta más conveniente.
  6. Conservar los comprobantes: revisar que el plazo contratado aparezca correctamente en el voucher o en la confirmación de compra digital.

El Buen Fin puede representar una oportunidad para adquirir productos a precios competitivos, pero las promociones no deben convertirse en un motivo para gastar más de lo que permite el presupuesto.

La clave está en evaluar la necesidad de cada artículo, conocer las condiciones del financiamiento y recordar que los meses sin intereses también representan una obligación de pago que permanecerá vigente durante los siguientes meses.

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