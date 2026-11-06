Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

Karol G fue confirmada como una de las artistas que se presentará en la gala de los Latin Grammy 2026 - crédito @karolg/Instagram

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La Academia Latina de la Grabación confirmó la participación de cinco nuevos artistas colombianos en las presentaciones de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, que se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas, Nevada.

Karen Lizarazo, Jorge Celedón, Gusi, Karol G y Grupo Niche fueron anunciados a través de los canales oficiales de la organización, a falta de una semana para que se realice la gala, sumándose a las primeras confirmaciones conocidas en octubre pasado.

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Karen Lizarazo, Jorge Celedón y Gusi actuarán en la Premiere del Latin Grammy 2026 en Las Vegas - crédito Latin Grammy/Instagram

Karen Lizarazo, Jorge Celedón y Gusi actuarán durante la Premiere del Latin Grammy, el evento en el que se entrega la mayoría de las categorías de la noche. Esta ceremonia se realizará en el MGM Conference Center Marquee Ballroom de Las Vegas a partir de las 3:00 p. m., hora del Este (12:00 p. m., hora del Pacífico).

El 2026 marcó un año de consolidación para los tres artistas. Lizarazo se estableció en Valledupar para grabar El Tiempo Perfecto, un disco de 12 canciones con el que volvió a los sonidos más tradicionales del vallenato junto a acordeoneros y compositores del género. Celedón, por su parte, retomó los escenarios con una gira y presentó La historia mía, álbum de diez sencillos que le valió una nueva nominación. Gusi completó un proyecto de dos años de desarrollo con Vallenato Social Club, en el que reunió a 12 referentes del género, entre ellos Alfredo Gutiérrez, Iván Villazón y la propia Lizarazo, como invitados.

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En esa misma jornada, los tres cantantes compartirán programación con Pablo Alborán, Carminho, Akapellah, Yerai Cortés, Kakalo, Víctor Nain Jr. y Marina Sena. La Premiere servirá como antesala a la gala principal, que tendrá lugar horas más tarde en el MGM Grand Garden Arena.

Karol G y Grupo Niche se suman a la gala principal

Karol G y Grupo Niche se presentarán en la ceremonia principal de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy - crédito Latin Grammy/Instagram

La Academia confirmó además que Karol G y Grupo Niche se presentarán durante la ceremonia principal, la transmisión televisada que reúne las categorías de mayor más esperadas de la velada.

Para Grupo Niche, el año estuvo marcado por el lanzamiento de Más Que Palabras, su primer álbum con nuevas composiciones en más de cinco años, producido durante tres años por José Aguirre junto a Yanila Varela, hija del fundador de la orquesta, el fallecido Jairo Varela. La agrupación caleña celebró además sus 45 años de historia, completando una gira internacional con fechas en Estados Unidos, Centroamérica, Europa y Perú, incluída una presentación junto a Nathy Peluso en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

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Karol G, por su parte, sostuvo gran parte del año con la Viajando por el mundo Tropitour, su gira más grande hasta la fecha, que arrancó el 24 de julio en Chicago y reunió más de un millón de boletos vendidos solo en la manga norteamericana.

En paralelo, lanzó el 7 de agosto su sexto álbum de estudio, No Me Arrepiento De Sentir Tanto, con colaboraciones que incluyeron a Drake, Bruno Mars y Greg González de Cigarettes After Sex. La Bichota viene de llevarse cuatro premios en los Billboard Latin Music Awards 2026, entre ellos Artista del Año en Hot Latin Songs Femenina. La gira continúa actualmente por México y seguirá por Latinoamérica y Europa hasta mediados de 2027.

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Cabe recordar que unas semanas atrás ya se había confirmado a Juanes y Feid entre los colombianos que también se subirán a la tarima durante la gala. De este modo, se suman a figuras como Rosalía, Bizarrap, Nathy Peluso, Daddy Yankee, Anitta, Mon Laferte, Jorge Drexler y Fonseca, entre los agendados para la ceremonia.

Las nominaciones de los artistas colombianos confirmados

Karol G llega al Latin Grammy con siete nominaciones, la cifra más alta de la delegación colombiana, y la mayoría provenientes de su LP 'Tropicoqueta' - crédito @karolg/Instagram

Karol G llega a la gala con siete nominaciones, la cifra más alta entre la delegación colombiana. La cantante paisa compite en Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta; en Grabación del Año y Canción del Año por Coleccionando heridas, junto a Marco Antonio Solís; en Mejor Interpretación Urbana por Dile luna, con Eddy Lover; en Mejor Interpretación de Reguetón por Verano rosa, junto a Feid; y en Mejor Canción Regional Mexicana por Ese hombre es malo.

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Grupo Niche suma dos candidaturas: Mejor Álbum de Salsa por Más que palabras y Mejor Canción Tropical por Realidad-Es, tema incluido en ese mismo disco.

Jorge Celedón compite en Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por Jorgito, producción que grabó junto a Víctor Naín Jr. En esa misma categoría figuran Gusi, nominado por Vallenato Social Club, y Karen Lizarazo, por El Tiempo Perfecto, en lo que representa la única candidatura femenina de ese rubro.

'El Tiempo Perfecto' marca el regreso de Karen Lizarazo a las raíces del vallenato tras su mudanza a Valledupar - crédito cortesía Paola España

La representación colombiana en la edición 2026 se extiende además a Juanes, Feid, Ryan Castro, Beéle, Carlos Vives, Fonseca, Greeicy, Monsieur Periné, Esteman, Aria Vega y Juan Pablo Vega, entre otros nombres nominados en categorías que van desde música urbana y pop hasta producción discográfica.

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Las claves de la ceremonia en Las Vegas

La 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy se transmitirá en vivo a través de Univision a partir de las 8:00 p. m., hora del Este (8:00 p. m., hora de Colombia), con una antesala de una hora. La conducción de la gala estará a cargo de Roselyn Sánchez, mientras que la Premiere contará con Lila Downs, Daniela Mercury y Niña Pastori como presentadoras.

La ceremonia incluirá un homenaje especial al trombonista Willie Colón, una de las figuras más destacadas de la salsa, y un tributo al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, producido por Edgar Barrera. Hasta el momento, la Academia no ha revelado el repertorio completo que se interpretará en cada uno de estos actos.

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