Renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay desató reacciones en el país político colombiano: “Defraudó al pueblo”

Gustavo Petro, Duvalier Sánchez y Gustavo Bolívar son algunos de los políticos colombianos que reaccionaron a la renuncia de Santiago Peña - crédito Cesar Olmedo/Reuters, Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia, Prensa Duvalier Sánchez y Colprensa

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El 5 de noviembre de 2026, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo luego de que estallara un escándalo bancario relacionado con graves problemas de solvencia de Ueno Bank. El mandatario aseguró que su prioridad ahora es garantizar que los ahorros de los ciudadanos en el sistema financiero estén protegidos y la respectiva devolución de los recursos.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación”, dijo.

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La decisión del jefe de Estado paraguayo tuvo eco en el país político colombiano con postura de izquierda y centro. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está el expresidente Gustavo Petro, que señaló a Santiago Peña de presuntamente haber “quebrado” al país por medio de Ueno Bank. Mencionó la posición política de Peña (derecha conservadora) e hizo una advertencia sobre el Gobierno de Colombia.

“Cae el primer presidente de la extrema derecha en América Latina: El señor Santiago Peña de Paraguay. Ni más ni menos, convirtió su banco privado en depósito de ahorros de las jubilaciones y el presupuesto y quebró. Ha quebrado a Paraguay. El mismo programa económico que se incrementó en Argentina se implementó en Paraguay y ahora se incrementa en Colombia”, aseveró el ex jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

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El expresidente Gustavo Petro se refirió a la renuncia del mandatario de Paraguay tras crisis bancaria - crédito @petrogustavo/X

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar se unió a los comentarios que surgieron sobre la renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay. En la misma red social, advirtió sobre posibles consecuencias negativas de decisiones económicas tomadas por los gobiernos de derecha de América del Sur.

“La derecha suramericana en problemas: 1. Se hunden bonos argentinos y se dispara riesgo país. 2. Colapso bancario en Paraguay y renuncia de su presidente. Para allá va Colombia. ¿Los novatos de Hacienda creen que elevar la deuda al 65% no tendrá consecuencias?”, indicó.

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar se refirió a la renuncia del presidente de Paraguay - crédito @GustavoBolivar/X

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Guillermo Pérez también reaccionó a la situación que enfrenta Paraguay. Aseguró que Santiago Peña presuntamente no respetó ningún límite constitucional ni legal, lo cual habría derivado en manifestaciones por parte de la ciudadanía.

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Sin embargo, en una publicación en X que hizo Peña, afirmó que en todo momento actuó dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables para así garantizar que los ahorristas recuperen sus recursos.

En todo caso, el exmagistrado afirmó que Peña “defraudó” a sus ciudadanos.

El exmagistrado Luis Guillermo Pérez se refirió a la renuncia del presidente de Paraguay - crédito @LuisGPerezCasas/X

“Millones de personas se movilizaron en Paraguay con justificada indignación popular y denunciaron al jefe de Estado criminal que defraudó al pueblo por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza y estafa —de acuerdo con una denuncia radicada ante la Fiscalía General del Estado de Paraguay, según informó El País—”, escribió.

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El congresista Duvalier Sánchez, por su parte, hizo acusaciones contra el Gobierno de Paraguay —pese a que todavía no hay un fallo que establezca plenamente posibles responsabilidades penales de Santiago Peña en la crisis bancaria— y afirmó que el presidente, que afrontará un juicio político, debería estar privado de la libertad.

El congresista Duvalier Sánchez se refirió a la renuncia de Santiago Peña - crédito @DuvalierSanchez/X

“La derecha en Paraguay desfalcó a la mitad del país. Se subieron al poder con mentiras y diseñaron un entramado para robarse los ahorros de los ciudadanos. Aquí les cuento todo. El presidente de Paraguay debe ir preso. No merece menos. Esto es una advertencia para Colombia”, señaló.

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Por su parte, Peña aseguró que se presentará al juicio político y ejercerá su derecho a la defensa. Recordó que es su responsabilidad rendir cuentas y dar explicaciones.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, que renunció a su cargo, se pronunció sobre el juicio político en su contra - crédito @SantiPenap/X

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, añadió.