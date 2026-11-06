Histórica incautación en La Guajira: Armada interceptó una lancha con 69 fusiles que iban para las Acsn

Cinco hombres fueron detenidos tras la detección de una lancha procedente de Honduras con pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, municiones, divisas y equipos de comunicación ocultos en un doble fondo (Armada de Colombia)

Guardar

La Armada Nacional interceptó en aguas de La Guajira una lancha que transportaba 69 fusiles y otro material de guerra que, según las autoridades, tenía como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La operación dejó cinco capturados —cuatro ciudadanos colombianos y uno hondureño—, que viajaban en una embarcación tipo Go Fast procedente de Honduras. La autoridad militar señaló que el arsenal estaba oculto en un compartimiento acondicionado dentro de la motonave.

PUBLICIDAD

La alerta de inteligencia activó el despliegue de guardacostas

La interdicción se produjo tras una alerta de la inteligencia de la Policía Nacional, coordinada con Inteligencia Naval, sobre el tránsito de una embarcación sospechosa en el Caribe colombiano.

La Armada Nacional interceptó en aguas de La Guajira una lancha con 69 fusiles que, según las autoridades, tenía como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. (Armada de Colombia)

Con esa información, la Fuerza Naval del Caribe desplegó unidades de reacción rápida de las estaciones de Guardacostas de Santa Marta y Barranquilla. Una aeronave de patrullaje marítimo también participó en las labores de ubicación de la lancha.

Las unidades localizaron la motonave en aguas jurisdiccionales del departamento de La Guajira y procedieron a detener su navegación. A bordo viajaban los cinco hombres que luego quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

PUBLICIDAD

Durante la inspección, los militares encontraron un doble fondo en la estructura de la embarcación. Allí habían ocultado el armamento, que estaba envuelto en plástico, de acuerdo con la información divulgada por la institución naval.

La operación dejó cinco capturados, cuatro colombianos y un hondureño, que viajaban en una embarcación tipo Go Fast procedente de Honduras. (Armada de Colombia)

El cargamento incluía fusiles, pistolas, ametralladoras y lanzagranadas

La revisión del material se realizó después del traslado de la lancha a la Estación de Guardacostas de Santa Marta. El inventario incluyó 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras.

Además, las autoridades hallaron 96 proveedores y municiones de distintos calibres. El cargamento también contenía equipos de comunicación, un elemento que podría haber servido para mantener contacto durante el traslado marítimo o en la posterior entrega del arsenal.

PUBLICIDAD

La Armada informó que incautó USD 6.960 y 23.569 lempiras hondureñas. El dinero también fue puesto a disposición de las autoridades competentes como parte del procedimiento judicial.

El cargamento incautado incluía 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas, dos ametralladoras, municiones y equipos de comunicación. (Armada de Colombia)

La institución no precisó el punto de salida de la embarcación en Honduras ni la ruta que habría seguido antes de ser detectada en el Caribe colombiano. Tampoco informó las identidades de los detenidos ni los delitos que les imputará la Fiscalía.

Las autoridades atribuyen el destino del arsenal a las Acsn

La hipótesis de las autoridades apunta a que el material de guerra iba a ser entregado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), grupo armado que opera en zonas de la costa Caribe colombiana.

PUBLICIDAD

El vicealmirante Norman Iván Cabrera Martínez, jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada Nacional, afirmó que el operativo permitió afectar las capacidades de organizaciones criminales presentes en esa región.

La Armada incautó USD 6.960 y 23.569 lempiras hondureñas durante el procedimiento judicial. (Armada de Colombia)

“El día de hoy, la Armada Nacional, a través de sus unidades de guardacostas, logró un importante resultado operacional contra las organizaciones criminales”, dijo Cabrera Martínez. El oficial destacó el resultado se orientó a enfrentar los factores de inestabilidad que persisten en el territorio, en particular aquellos relacionados con las Acsn.

La atribución sobre el presunto destinatario del cargamento forma parte de las líneas de investigación que deberán avanzar las autoridades judiciales. La Armada presentó esa versión como una hipótesis derivada de los datos recopilados durante la operación y de la información de inteligencia previa.

PUBLICIDAD

Los cinco detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales

Los capturados fueron llevados junto con la embarcación y el arsenal hasta Santa Marta, donde se formalizó la incautación. La Fiscalía y las demás autoridades competentes deberán definir su situación jurídica.

Los cinco detenidos, la embarcación y el arsenal fueron trasladados a Santa Marta, mientras la Fiscalía define la situación jurídica de los capturados. (Armada de Colombia)

La operación ocurrió el 5 de noviembre de 2026 y fue descrita por la Fuerza Naval del Caribe como una de las mayores incautaciones de armamento realizadas en una embarcación en esa zona del país.

La Armada Nacional indicó que mantendrá las operaciones de control e interdicción marítima en el Caribe para detectar embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas y limitar el abastecimiento logístico de estructuras armadas.