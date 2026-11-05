Necaxa vs Tijuana: cómo, dónde y a qué hora ver el partido de Gilberto Mora en la Liga MX

Necaxa recibirá a los Xolos de Tijuana este fin de semana en el Estadio Victoria por la jornada número 16 del Apertura 2026 (Especial)

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Necaxa recibirá a los Xolos de Tijuana este fin de semana en el Estadio Victoria por la jornada número 16 del Apertura 2026, y a continuación te presentamos todos los detalles del encuentro: fecha, hora, sede y transmisión.

Necaxa buscará aprovechar su condición de local para escalar posiciones desde el fondo de la tabla, ya que marcha como penúltimo lugar, y aunque ya no puede clasificar tratará de cerrar el campeonato de la mejor forma. Por su parte, Xolos llega con la intención de asegurar un boleto directo a la “Fiesta Grande”.

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Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Tijuana - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 31, 2026 Tijuana's Gilberto Mora during the match REUTERS/Cristian De Marchena

¿Cómo llegan?

Necaxa llega con una racha negativa a su próximo compromiso, luego de caer por 1 a 0 ante Santos Laguna en la Comarca Lagunera.

El conjunto dirigido por Juan Reynoso no gana desde la jornada 2, cuando venció 2 a 0 a Monterrey.

Los Rayos ocupan el puesto 17 de la clasificación con 10 puntos, tras sumar dos victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Tijuana afrontará el partido después de igualar 3 a 3 frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA. El equipo fronterizo intentará acercarse a los cuatro primeros puestos con el regreso de Gilberto Mora, quien volvió tras una lesión que lo mantuvo fuera durante más de un mes.

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Los Xolos, que dirige Sebastián Abreu, están sextos con 22 unidades. Su campaña registra cinco triunfos, siete empates y tres caídas.

Juan Reynoso, presentado como nuevo entrenador de 'el campeonísimo'. - Crédito: @ClubNecaxa

Dónde y cómo ver el Necaxa vs Tijuana en vivo

El partido entre Necaxa y Tijuana está programado para el próximo viernes 5 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria. La transmisión en vivo estará disponible por las plataformas de Fox One y Fox+.

Día: viernes 5 de noviembre de 2026.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Fox One y Fox+

Gilberto Mora Xolos Pumas Jornada 6 Liga MX Apertura 2026 (Xolos﻿/FB)

Antecedentes y claves del partido

Necaxa y Tijuana llegan al partido con rachas recientes que anticipan un cruce parejo. Los Rayos no perdieron en seis de sus últimos ocho encuentros como locales, mientras que los Xolos acumulan seis partidos sin derrotas.

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El antecedente directo favorece al conjunto de Aguascalientes: en los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, Necaxa obtuvo cuatro triunfos, Tijuana ganó dos veces y hubo cuatro empates. Entre los resultados registrados aparecen un 3-0 para cada equipo.

El rendimiento ofensivo del Necaxa fue limitado en sus cinco partidos más recientes, con un promedio de 0,80 goles por encuentro. Tijuana, a su vez, recibió una media de 1,40 tantos por partido en ese período.

Necaxa 3-0 Tijuana

Tijuana 3-0 Necaxa

Tijuana 1-2