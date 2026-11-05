George Hurtado huyó de una cárcel de EEUU y se refugió en México: así fue su captura en Jalisco

Jorge Abel Hurtado, alias “George Hurtado”, escapó de una prisión de California en el año 2000 y fue localizado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (Impresión de pantalla video)

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Jorge Abel Hurtado, conocido como “George Hurtado”, es un ciudadano estadounidense de 50 años que permaneció prófugo durante aproximadamente dos décadas, luego de escapar de una prisión en California, Estados Unidos, donde cumplía una condena por tráfico de drogas. Tras su fuga, se refugió en distintas ciudades de México y finalmente fue detenido en el estado de Jalisco.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este jueves sobre la captura del hombre, quien era buscado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en la distribución de metanfetamina.

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De acuerdo con la dependencia estatal, Hurtado escapó del centro penitenciario en el que se encontraba recluido en el año 2000. Desde entonces, las autoridades identificaron que se trasladó a territorio mexicano para evitar ser localizado y cumplir con la sentencia que tenía pendiente en Estados Unidos.

Los primeros registros de su presencia en México lo ubicaron en Tijuana y Mexicali, Baja California. Sin embargo, las investigaciones permitieron establecer que desde hace aproximadamente 10 años se encontraba en Jalisco, donde permaneció hasta su detención.

Su localización fue posible mediante labores de inteligencia, monitoreo y comunicación entre corporaciones de seguridad mexicanas y autoridades estadounidenses, que mantenían el seguimiento del fugitivo.

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Autoridades de Jalisco detuvieron a un hombre buscado en Estados Unidos desde hace 20 años por delitos relacionados con la distribución de metanfetamina.

Escapó de una prisión en California y se refugió en México

Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Jorge Abel Hurtado tenía una condena en California por delitos relacionados con el tráfico de drogas, específicamente por su participación en la distribución de metanfetamina.

En el año 2000 logró escapar de la prisión donde cumplía su sentencia, por lo que desde ese momento se convirtió en un objetivo de búsqueda para las autoridades de Estados Unidos.

Después de abandonar el centro penitenciario, el hombre habría cruzado a México y establecido sus primeros puntos de refugio en Baja California. Tijuana y Mexicali fueron las ciudades donde se detectó inicialmente su presencia.

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Posteriormente, hace alrededor de una década, se trasladó a Jalisco, entidad en la que consiguió permanecer fuera del alcance de las autoridades durante varios años.

Aunque no se detallaron las actividades que realizó durante su estancia en territorio mexicano, la Secretaría de Seguridad estatal indicó que su ubicación fue posible gracias al intercambio de información con agencias estadounidenses y al seguimiento de los lugares que posiblemente frecuentaba.

Tras confirmar su identidad, “George Hurtado” fue trasladado al INM para iniciar el procedimiento de entrega a Estados Unidos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación binacional permitió establecer puntos de interés para desplegar un operativo que concluyó con su captura en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Así fue detenido “George Hurtado” en Tlajomulco de Zúñiga

Para localizar al fugitivo, elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco desplegaron un operativo en diferentes puntos donde existían indicios de que podía encontrarse.

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En las acciones participaron integrantes de la Policía Cibernética, la unidad de drones y la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), corporaciones que realizaron labores de búsqueda y vigilancia.

Finalmente, Jorge Abel Hurtado fue ubicado en las inmediaciones de la avenida López Mateos, cerca del cruce con Nuestra Señora de Santa Ana, en la zona del fraccionamiento Provenza, en Tlajomulco de Zúñiga.

Después de su aseguramiento, las autoridades realizaron la verificación de identidad y confirmaron que el hombre contaba con una solicitud de control migratorio emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Este registro permitió corroborar que se trataba del individuo buscado por las autoridades estadounidenses desde su fuga de prisión.

Fue trasladado al INM para su entrega a Estados Unidos

Una vez confirmada su identidad y la existencia de la solicitud migratoria, “George Hurtado” fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

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La dependencia inició el procedimiento correspondiente para concretar su traslado a Estados Unidos, el cual se realizaría desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La detención representa el resultado de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para ubicar a personas que cuentan con requerimientos pendientes de la justicia de ese país y que se refugian en territorio nacional.

Después de permanecer aproximadamente 20 años fuera del alcance de las autoridades, Jorge Abel Hurtado fue localizado en Jalisco, donde comenzó el procedimiento migratorio para su retorno a Estados Unidos.