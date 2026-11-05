América Latina

La Policía de Bolivia investiga el uso personal de vehículos secuestrados al narcotráfico por jueces y fiscales

Dos unidades de alta gama fueron encontradas en la puerta del Tribunal Supremo de Justicia y eran presuntamente utilizados por autoridades judiciales. La Fiscalía solicitó informes

Vehículos presuntamente secuestrados en operativos policiales fueron encontrados - Portada
Vehículos presuntamente secuestrados en operativos policiales fueron encontrados - Portada (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Policía de Bolivia investiga el uso de vehículos de alta gama presuntamente incautados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset que habrían estado al servicio personal de jueces y magistrados en la ciudad de Sucre, capital judicial del país.

El subcomandante departamental de la Policía de Chuquisaca, Percy Carvajal, informó al periódico local Correo del Sur que se inició una investigación y que algunos vehículos fueron recuperados.

PUBLICIDAD

El caso se abrió después de que se difundieran fotografías de dos automóviles BMW estacionados frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que presuntamente habían sido incautados en operativos contra la estructura criminal que lideraba Marset. Se trata de un BMW Serie 8 Coupé naranja y un BMW X7 azul, ambos identificados en imágenes publicadas en medios y redes sociales.

Según las normas bolivianas, todos los bienes relacionados con delitos de narcotráfico pasan a administración obligatoria de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) para su custodia, administración y monetización. En tanto, el Decreto Supremo 5345, de marzo de 2025, establece que los vehículos incautados podrán ser destinados a la Policía Boliviana y a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en calidad de comodato para desarrollar tareas de seguridad ciudadana y lucha contra el tráfico de sustancias controladas.

PUBLICIDAD

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia montan guardia mientras las autoridades llevan a cabo una operación para detener al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibáñez
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia montan guardia mientras las autoridades llevan a cabo una operación para detener al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibáñez

En ese marco, el fiscal interino del Estado, José Armando Urioste, anunció que solicitó informes a los funcionarios encargados del caso Marset para establecer quiénes recibieron los vehículos y cuál fue su destino, y advirtió que podría constituir un caso de uso indebido de bienes del Estado.

Por su parte, la presidenta interina del TSJ, Rosmery Ruiz, informó que uno de los vehículos en cuestión ingresó al Órgano Judicial en 2023, bajo la modalidad de comodato, y que posteriormente fue asignado al expresidente del Supremo, Romer Saucedo.

Ruiz afirmó que solicitó información a las direcciones administrativas y financieras de los nueve departamentos para determinar cuántos vehículos incautados están bajo administración judicial y quiénes los utilizan.

La controversia se produce en medio de una disputa de poderes, luego de que el magistrado Saucedo se declarara en el exilio por presunta persecución política por parte del Gobierno de Rodrigo Paz.

Un hombre de traje azul y corbata roja habla frente a un micrófono en un podio con el escudo de Bolivia y tres banderas de fondo
Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia

Según su versión, “el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte”.

Saucedo, que ocupaba funciones como presidente del TSJ desde enero de 2025, afirmó en una publicación difundida este miércoles que “hay intereses para desacreditarlo” por su “frontalidad y sinceridad para decir las cosas”, lo que habría causado “molestias” en el Ejecutivo.

Sin embargo, ayer conoció que un día antes de que Saucedo se declarara en el exilio se había emitido una orden de captura en su contra por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Según información del Ministerio de Gobierno (Interior), Saucedo estaría vinculado con Roger Mariaca, el exfiscal general del Estado detenido preventivamente y acusado de liderar una red de protección institucional al narcotráfico.

Vehículos presuntamente secuestrados en operativos policiales contra el narcotráfico fueron encontrados parqueados en el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
Vehículos presuntamente secuestrados en operativos policiales contra el narcotráfico fueron encontrados parqueados en el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia

“Las investigaciones son las investigaciones, probablemente por eso se haya puesto nervioso”, afirmó el ministro Marco Antonio Oviedo sobre la huida de Saucedo, sin hacer referencia a las acusaciones contra la administración de Paz.

Tras la salida de Saucedo, la decana del TSJ, Rosmery Ruiz, asumió la presidencia interina del organismo por un plazo de seis días, tras el cual la ausencia de su antecesor será considerada abandono de funciones.

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, el caso expone “la profundidad de la crisis judicial y reabre con urgencia la necesidad de una reforma estructural del sistema, con consenso político y ciudadano”.

Temas Relacionados

BoliviaTSJTribunal Supremo de JusticiaRomer SaucedovehículosSebastián MarsetPercy CarvajalRosmery RuizJosé Armando UriosteDircabi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Agua Segura para Cuba”: la iniciativa ciudadana que busca aliviar la emergencia hídrica en La Habana

Ante una escasez prolongada que ya supera los seis meses en varias zonas de La Habana, la activista local Zea Gisselle y la Red de Ayuda Humanitaria lanzaron una campaña que busca recaudar fondos en el exterior para proveer filtros, pastillas potabilizadoras y sistemas de tratamiento a familias vulnerables del municipio Marianao

“Agua Segura para Cuba”: la iniciativa ciudadana que busca aliviar la emergencia hídrica en La Habana

El turismo en Panamá creció 19% y sumó casi 300,000 viajeros adicionales en ocho meses

Los ingresos generados por la actividad alcanzaron $5,103.7 millones, con una estadía promedio de ocho días y un desembolso estimado de $275 diarios.

El turismo en Panamá creció 19% y sumó casi 300,000 viajeros adicionales en ocho meses

Economía de Nicaragua creció 3.8% hasta agosto, con caídas en agricultura y manufactura

La minería, la construcción y los servicios registraron aumentos, mientras algunos sectores productivos mostraron retrocesos

Economía de Nicaragua creció 3.8% hasta agosto, con caídas en agricultura y manufactura

Luis Abinader postula a República Dominicana como sede iberoamericana de inteligencia artificial

Frente a los mandatarios congregados en la capital española, el gobierno dominicano respaldó su ofrecimiento con recientes avances frente al hambre, mejoras en sus índices de pobreza y mayor estabilidad democrática

Luis Abinader postula a República Dominicana como sede iberoamericana de inteligencia artificial

Guatemala: El Festival Navideño volverá el 20 de noviembre a la Plaza de la Constitución, al cumplir 15 años

La Municipalidad de Guatemala abrirá la edición de 2026 a las 19:00 con un concierto de la Banda FM de Zacapa y mantendrá las actividades diarias hasta el 20 de diciembre

Guatemala: El Festival Navideño volverá el 20 de noviembre a la Plaza de la Constitución, al cumplir 15 años
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Silvia Severino, psicóloga: “Puede que la persona que más te invalide seas tú”

Silvia Severino, psicóloga: “Puede que la persona que más te invalide seas tú”

Feid volverá a los escenarios en 2027 con ‘The Green Star Tour’: esto se sabe de las fechas y países que visitará con su gira

Adiós a Humberto Musacchio, el escritor que durante cinco décadas le dio voz al periodismo cultural mexicano

Esta es la historia del video en el que aparece el expresidente Gustavo Petro y la excontratista Deicy Jiménez: un celular sería la clave

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

DEPORTES

La crisis del Ueno Bank golpeó de lleno al fútbol paraguayo: un alto porcentaje de jugadores fue afectado y presentarían una demanda millonaria

La crisis del Ueno Bank golpeó de lleno al fútbol paraguayo: un alto porcentaje de jugadores fue afectado y presentarían una demanda millonaria

Noche histórica en la NBA: Wembanyama rompió un récord que llevaba 52 años con una actuación implacable para San Antonio Spurs

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

“Me decía: no lo hagas Y yo respondía: pero ya firmé”: Oprah Winfrey reveló la decisión que la dejaba sin aire por las noches

Psalm West, hijo de Kim Kardashian, debuta como actor en ‘Angry Birds 3’: este es el personaje que interpretará

Dean Norris, actor de ‘Breaking Bad’, se divorcia en secreto mientras enfrenta una crisis financiera

Exnovia de Hugh Hefner confirma que fue obligada a tener intimidad con su hermana gemela: “Fue horrible”