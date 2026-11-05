Colombia

La Fiscalía acusó de fraude y enriquecimiento ilícito a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014: habría escondido un aporte de un millón de dólares de Odebrecht

La investigación señala que el 25 de junio de 2014 Prieto presentó el informe de ingresos y gastos de la campaña de Juan Manuel Santos para la primera vuelta, mediante el formato número seis y sus anexos. El documento registró gastos totales por $13.503.047.446,30 y no reportó donaciones de ningún tipo

Juan Manuel Santos - Odebrecht
Las campañas presidenciales de Zuluaga y Santos en 2014 habrían recibido dinero de la empresa brasileña - crédito Montaje Infobae (Reuters/Odebrecht
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La Fiscalía imputó los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, por presuntamente ocultar un aporte de un millón de dólares de Odebrecht destinado a servicios de investigación sobre la candidatura.

Según el ente acusador, esos recursos no fueron incluidos en las cuentas electorales presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La Fiscalía sostuvo que la omisión habría permitido que el organismo avalara los informes financieros de la campaña y autorizara el pago de $576 millones por reposición de votos correspondiente a la primera vuelta presidencial.

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La investigación señala que el 25 de junio de 2014 Prieto presentó el informe de ingresos y gastos de la campaña de Juan Manuel Santos para la primera vuelta, mediante el formato número seis y sus anexos. El documento registró gastos totales por $13.503.047.446,30 y no reportó donaciones de ningún tipo.

La fiscal encargada del caso, sostuvo en la diligencia llevada a cabo el 5 de noviembre de 2026, que la campaña de Juan Manuel Santos a la Presidencia para el período 2014-2018 no reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los recursos que, según la investigación, aportó Constructora Norberto Odebrecht mediante el pago de servicios de marketing político prestados por Paddington Venture Ltda . crédito Gwladys Fouche/Reuters
La fiscal encargada del caso, sostuvo en la diligencia llevada a cabo el 5 de noviembre de 2026, que la campaña de Juan Manuel Santos a la Presidencia para el período 2014-2018 no reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los recursos que, según la investigación, aportó Constructora Norberto Odebrecht mediante el pago de servicios de marketing político prestados por Paddington Venture Ltda . crédito Gwladys Fouche/Reuters

En los libros contables y en el anexo 6.8 aparecieron 21 registros de pagos a Sancho BBDO por $403.500.426. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que en esos documentos no figura un desembolso de un millón de dólares, equivalente entonces a $1.960.500.000, ni gastos asignados a Paddington Venture Ltda.

De acuerdo con la acusación, Odebrecht pagó los servicios de marketing político que prestó Paddington Venture Ltda. durante marzo y abril de 2014. La Fiscalía sostuvo que esos trabajos beneficiaron a la candidatura de Santos, aunque no quedaron reflejados en la contabilidad electoral.

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“El beneficiario era la candidatura del señor Juan Manuel Santos Calderón”, señaló la fiscal encargada al explicar el origen de los recursos que, según su planteamiento, debieron ser incluidos como gastos de campaña.

Para la Fiscalía, la incorporación de ese monto elevaba los gastos reales de la primera vuelta a $15.463.547.446,30. Esa cifra superaba en $1.910.593.796 el límite establecido por el CNE, que mediante la Resolución 289 de 2014 fijó un tope de $13.552.953.683.

La campaña del expresidente Juan Manuel Santos está siendo investigada por la Fiscalía por los presuntos dineros de Odebrecht - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La campaña del expresidente Juan Manuel Santos está siendo investigada por la Fiscalía por los presuntos dineros de Odebrecht - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

“Dichos montos nunca fueron reportados”, indicó la fiscal. Prieto tampoco habría corregido el informe de primera vuelta ni informado esos recursos en las cuentas de la segunda vuelta.

El 15 de julio de 2014, Prieto radicó ante el CNE el informe de ingresos y gastos de la campaña para la segunda vuelta, con un total de $9.475.898.802,96. Según la Fiscalía, ese reporte tampoco incluyó donaciones ni hizo referencia a los servicios sufragados por Odebrecht.

Con base en los informes financieros suscritos por Prieto y la certificación expedida por la auditora externa Marta Lucía Bejarano Garavito, el CNE aprobó recursos por reposición de votos para la campaña de Santos.

La Resolución 003688 del 6 de diciembre de 2014 reconoció al Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, $6.576.386.975 por la primera vuelta. Días después, la Resolución 003714 autorizó el pago de $9.499.258.340 por la reposición de votos correspondiente a la segunda vuelta.

Expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos - José Roberto Prieto, exgerente de campaña presidencial 2014.
Expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos - José Roberto Prieto, exgerente de campaña presidencial 2014.

Por estos mismos hechos, Prieto recibió una sanción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en 2023: fue inhabilitado durante 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. El Ministerio Público también le impuso una multa de $ 50,5 millones por las irregularidades detectadas en la información financiera entregada al CNE.

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