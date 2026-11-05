Luchador Ángel Divino sufre brutal accidente durante una función y su familia pide ayuda para cubrir los gastos médicos

Un lance que no salió como estaba planeado provocó que el gladiador impactara contra el suelo; sus seres queridos buscan apoyo para afrontar los gastos médicos.

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La lucha libre mexicana atraviesa momentos de preocupación luego de que el gladiador Ángel Divino sufriera un aparatoso accidente durante una función que lo llevó a recibir atención hospitalaria. El luchador veracruzano, cuyo nombre verdadero es Fernando Orellán Martínez, protagonizó una peligrosa caída al intentar ejecutar una acrobacia desde la tercera cuerda, situación que movilizó a sus familiares y amigos para solicitar apoyo económico.

El percance quedó registrado en un video que comenzó a circular en plataformas digitales. Las imágenes muestran el instante en que el deportista sube a uno de los postes del cuadrilátero para realizar un movimiento conocido como tornillo, una maniobra aérea que requiere preparación física, coordinación y precisión tanto del ejecutante como de quienes deben recibirlo.

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Sin embargo, el lance no terminó como estaba previsto. Aunque varios compañeros se encontraban fuera del cuadrilátero esperando su llegada, ninguno consiguió detener su caída. Ángel Divino terminó impactando directamente contra el suelo, golpeándose principalmente la espalda y la cabeza.

Así ocurrió el accidente de Ángel Divino

(Especial)

En la grabación se observa al luchador colocarse sobre la tercera cuerda y mantenerse unos instantes en posición antes de impulsarse hacia el exterior del ring. Después de realizar el giro en el aire, su trayectoria lo llevó hacia donde estaban sus compañeros, quienes no lograron sujetarlo para amortiguar el impacto.

La caída ocurrió sobre una superficie rígida, lo que incrementó la preocupación entre las personas que conocieron el incidente mediante las imágenes. El video generó reacciones entre aficionados a la lucha libre, quienes expresaron su inquietud por el estado de salud del gladiador.

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El tornillo es una de las maniobras espectaculares que suelen utilizarse para sorprender al público, pero también implica riesgos cuando la ejecución o la recepción no salen conforme a lo previsto.

Familiares solicitan ayuda para cubrir los gastos médicos

(Especial)

Después del accidente, personas cercanas a Fernando Orellán Martínez comenzaron a pedir colaboración económica para afrontar los gastos derivados de su hospitalización y recuperación.

El luchador es originario de Poza Rica, Veracruz, por lo que la situación también generó muestras de solidaridad entre aficionados y personas vinculadas con el ambiente luchístico de la región.

La petición de ayuda busca reunir recursos para cubrir las necesidades médicas que surgieron a partir del percance. Hasta el momento, es importante mantenerse atentos a los comunicados de sus familiares para conocer cualquier actualización sobre su evolución y las formas oficiales de brindarles apoyo.

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Los accidentes que han marcado a la lucha libre mexicana

(Especial)

El caso de Ángel Divino volvió a poner en conversación los peligros que enfrentan los luchadores y otros integrantes de este deporte espectáculo. A lo largo de los años, diferentes tragedias han dejado huella en la afición mexicana, especialmente cuando los incidentes ocurren durante una función.

Uno de los antecedentes más recordados es el fallecimiento de Pedro Aguayo Ramírez, conocido como El Hijo del Perro Aguayo. El luchador murió el 21 de marzo de 2015, después de sufrir una lesión cervical durante una presentación en Tijuana, Baja California. El incidente ocurrió durante un enfrentamiento en el que participaba Rey Mysterio, quien realizó un movimiento que terminó con Aguayo sobre las cuerdas.

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Rey Mysterio Jr. fue duramente criticado tras la muerte del Hijo del Perro Aguayo en una función en Tijuana. (Ilustración: Jovani Pérez)

Otro caso que generó conmoción fue el del réferi conocido como El Búho, cuya muerte estuvo relacionada con una maniobra realizada durante un encuentro de lucha libre. El acontecimiento también provocó cuestionamientos sobre los riesgos de las ejecuciones dentro del cuadrilátero.

El referí "El Búho" Pineda murió la noche del 7 de octubre por lesiones ocasionadas por una llave de alto riesgo aplicada por El Hijo de Fishman. (Infobae México)

La situación de Ángel Divino representa un nuevo motivo de preocupación para la comunidad luchística. Mientras sus seres queridos buscan reunir los recursos necesarios para su atención, los aficionados permanecen pendientes de su estado de salud y esperan que pueda superar las consecuencias del accidente.