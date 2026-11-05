Detienen en Colombia a juez mexicano que habría liberado a socio de Ryan Wedding: EEUU lo acusa de recibir sobornos de 2mdd y pedirá su extradición

El juez federal mexicano fue detenido en Colombia. (Crédito: X | @AGToddBlanche)

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Un juez federal mexicano fue detenido en Colombia, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense vinculado con una organización internacional de tráfico de cocaína.

Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien fue arrestado el domingo 1 de noviembre y enfrenta nueve cargos federales por presuntamente ayudar a Andrew Clark a evadir la justicia estadounidense.

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La acusación sostiene que Benítez Alcántara utilizó su posición como juez de distrito en la Ciudad de México para concederle libertad bajo fianza a Clark, quien se encontraba detenido en México mientras enfrentaba un procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció que solicitará formalmente su extradición desde Colombia para que responda ante tribunales estadounidenses.

De acuerdo con el segundo escrito de acusación sustitutivo (Second Superseding Indictment), presentado el 4 de septiembre de 2026 ante un gran jurado federal del Distrito Central de California, Benítez Alcántara habría recibido el dinero el mismo día que ordenó la liberación del narcotraficante: el 24 de febrero de 2025.

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El exatleta olímpico Ryan Wedding (FBI/REUTERS)

Los nueve cargos están relacionados con el delito federal de encubrimiento posterior a la comisión de un delito (accessory after the fact), que contempla ayudar a una persona que cometió un delito a evitar su detención, juicio o castigo. Si es declarado culpable, el exjuzgador podría recibir una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo, según el Departamento de Justicia.

El juez habría recibido el dinero para liberar al segundo al mando de Ryan Wedding

La investigación estadounidense señala que Andrew Clark, ciudadano canadiense de 36 años, fue detenido provisionalmente el 8 de octubre de 2024 en Guadalajara, Jalisco, por cargos relacionados con narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio. Al día siguiente compareció ante un tribunal federal mexicano y quedó bajo custodia mientras se resolvía su extradición.

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Posteriormente, Clark compareció ante Benítez Alcántara, quien tenía a su cargo el procedimiento de extradición. Para entonces, las autoridades estadounidenses ya lo identificaban como el segundo al mando de una organización criminal transnacional que, según la acusación, operaba en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

El 27 de noviembre de 2024, Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición de Clark. Sin embargo, entre noviembre de ese año y febrero de 2025, el canadiense habría enviado aproximadamente 2.75 millones de dólares a través de intermediarios y mediante transferencias en pequeñas cantidades para conseguir su liberación.

La investigación sostiene que, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se negoció un acuerdo para entregar aproximadamente dos millones de dólares en efectivo al juez mexicano a cambio de ordenar la excarcelación.

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El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara habría recibido la totalidad del soborno y, ese mismo día, concedió la libertad bajo fianza a Clark. Días después, el canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde continúa pendiente el proceso penal en su contra.

Quién es Ryan Wedding, el exatleta olímpico vinculado con el narcotráfico

Andrew Clark era señalado como el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding, un exsnowboarder canadiense que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Wedding el liderazgo de una estructura transnacional dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, con rutas que atravesaban México y el sur de California para abastecer mercados de Estados Unidos y Canadá.

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La acusación contra Clark lo ubicaba como uno de los principales operadores de esa red, a la que el Departamento de Justicia atribuye un valor de miles de millones de dólares y vínculos con múltiples homicidios y tentativas de asesinato.

Wedding fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI en marzo de 2025. Sin embargo, fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio.

El caso contra el exatleta también contempla acusaciones por su presunta participación en asesinatos cometidos en Canadá y Colombia, incluido el homicidio de un testigo federal ocurrido en Medellín en enero de 2025.

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El Departamento de Justicia tiene programados dos juicios distintos contra Wedding para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.

La investigación que derivó en la detención del juez mexicano fue desarrollada por el FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá, con apoyo de autoridades colombianas. La oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia y su representación judicial en Bogotá también colaboraron para conseguir el arresto.