México

La UNAM se pronuncia por accidente de estudiante en la FES Aragón

Las autoridades escolares activaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia, también se brindó atención psicológica a los involucrados

La UNAM se pronuncia por accidente de estudiante en la FES Aragón (UNAM)
La UNAM se pronuncia por accidente de estudiante en la FES Aragón (UNAM)
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La Facultad de Estudios Superiores (FES) Plantel Aragón activó sus protocolos de emergencia la tarde de este jueves 5 de noviembre. Una ambulancia ingresó a las instalaciones para atender a un alumno que se accidentó al interior de la escuela.

De acuerdo con los primeros reportes, un estudiante sufrió un accidente dentro de la FES, por lo que requirió de atención médica. Desde el momento en el que se dio aviso a las autoridades del plantel, profesores y personal médico de la escuela acudieron al lugar del siniestro.

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Personal académico resguardó la zona y pidió a la comunidad estudiantil retirarse de la zona para permitir que el personal médico actuara conforme a los protocolos de emergencia del plante. Debido a la gravedad de la situación, personal de Prevención y Seguridad Universitaria pidió el apoyo de una ambulancia para su traslado a un hospital.

¿Qué pasó en la FES Aragón?

Por medio de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron que un estudiante sufrió un accidente este 5 de noviembre, alrededor de las 13:00 horas, en las instalaciones de la FES Aragón. El Servicio Médico le brindó primeros auxilios de inmediato, con el apoyo de personal de Prevención y Seguridad Universitaria.

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“A la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Este 5 de noviembre, alrededor de las 13:00 horas, un estudiante sufrió un accidente en las instalaciones de la Facultad. El Servicio Médico le brindó primeros auxilios de inmediato, con el apoyo de personal de Prevención y Seguridad Universitaria”, se lee en el boletín que compartieron las autoridades.

El estudiante permaneció consciente hasta su traslado en ambulancia a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue recibido para su valoración y atención especializada, conforme a la cobertura del Seguro de Salud para Estudiantes.

La FES Aragón informó a la familia y, a través de la jefatura de carrera, mantiene el acompañamiento y seguimiento del caso. El Servicio de Atención Psicológica de la Facultad se puso a disposición de las personas que solicitaron apoyo.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria, y pidió respetar la privacidad del estudiante y de su familia, así como evitar la difusión de información sin confirmar.

Sin embargo, por medio de grupos en Facebook trascendió el reporte de que un alumno cayó de un segundo piso de uno de los edificios. Según las versiones de estudiantes que circularon en redes sociales, un joven que estaba jugando con un balón de americano cayó desde el segundo piso, razón por la cual el personal académico solicitó el apoyo médico.

Hasta el momento se desconoce la identidad del alumno que sufrió el accidente, la UNAM tampoco confirmó si la versión que circuló en redes corresponde a la situación que atendieron esta tarde.

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