Álvaro Uribe habló de la reforma del Gobierno tras reunión con el Centro Democrático y dijo que “el ahorro que propone es poco”: le preocupa el IVA

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, se refirió a la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella y dijo que "hubo un consenso de que el ahorro que propone el Gobierno es muy poco. Hay que aumentarlo eliminando entidades que tienen duplicidad y fusionando otras" - Centro Democrático

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Luego de una reunión de la bancada del Centro Democrático, desarrollada el 5 de noviembre de 2026, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que el partido considera insuficiente el nivel de ahorro planteado en el proyecto de ley de rescate fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella. El exmandatario señaló que los congresistas buscarán una posición conjunta antes de un nuevo encuentro con el Ejecutivo.

“El ahorro que propone el Gobierno es muy poco”, sostuvo Uribe durante rueda de prensa al resumir la principal conclusión del debate interno. Según explicó, hubo coincidencia en la necesidad de elevar el recorte previsto mediante cambios en la estructura estatal.

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El exjefe de Estado planteó como alternativas la eliminación de organismos con funciones similares y la integración de dependencias. “Hay que aumentarlo sustancialmente eliminando entidades que tienen duplicidad, haciendo fusiones”, declaró.

Preocupación por el impacto del IVA

Uribe también cuestionó el componente tributario de la propuesta, en particular el tratamiento del impuesto al valor agregado (IVA). Además, aseguró que los congresistas ven riesgos para los sectores de ingresos medios y bajos. “Preocupa mucho el IVA por el tema de nuestros compatriotas de ingresos medios y de ingresos populares”, afirmó. No detalló los cambios específicos que la bancada pretende solicitar sobre ese impuesto.

La reunión del Centro Democrático contó con congresistas y expertos en economía - Centro Democrático

El tercer reparo se centró en las medidas orientadas a la actividad privada. Para Uribe, el proyecto no contiene estímulos suficientes para impulsar nuevas inversiones. “Se advierte en la reforma que hay timidez, que se queda corta para estimular la inversión privada en Colombia”, expresó.

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Habrá una subcomisión y una reunión con el Gobierno

Al término de la reunión, el expresidente informó que se creará una subcomisión para profundizar el estudio de la iniciativa y construir una postura unificada.

También indicó que se analizarán alternativas al texto presentado por el Gobierno. Uribe anticipó que integrantes de la bancada se reunirán el sábado con representantes del Ejecutivo para exponer sus observaciones. Además, señaló que llevarán una propuesta propia de cambio estructural, elaborada por el abogado tributarista Santiago Pardo.

“Se va a presentar un proyecto de reforma estructural, un proyecto disruptivo”, dijo Uribe, sin precisar el contenido de esa iniciativa.

Centro Democrático prepara una propuesta alternativa

Durante la sesión, la bancada escuchó exposiciones de expertos como, además de Santiago Pardo, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, el expresidente de Asofondos Santiago Montenegro y el exdirector de la Dian Lisandro Junco, además de intervenciones de sus integrantes en las comisiones económicas. La subcomisión designada deberá presentar sus conclusiones en una nueva reunión prevista para el jueves 12 de noviembre.

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Álvaro Uribe se reunió con la bancada del Centro Democrático para buscar propuestas frente a la ley de rescate - Centro Democrático

El expresidente indicó que los congresistas estudian ajustes al texto oficial y una alternativa de mayor alcance. “Aquí hay unos temas alternativos, unos de ajuste al proyecto, otros de sustituir el proyecto por una reforma profundamente estructural”, dijo.

Según Uribe, Santiago Pardo presentó una iniciativa que será puesta a consideración del Gobierno. “Se va a presentar un proyecto de reforma estructural, un proyecto disruptivo”, anticipó, sin divulgar el contenido de esa propuesta.

En la rueda de prensa también se abordó la situación de zonas afectadas en el Eje Cafetero. Propuso beneficios tributarios temporales para empresas que se instalen en esas áreas y líneas de crédito de hasta 30 años, con tasas preferenciales, para familias afectadas. Mencionó el caso de unas 230 personas en Risaralda.

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Consultado por el respaldo del partido a la ley, Uribe afirmó que el Centro Democrático reconoce “la situación tan grave del país”, aunque pidió que avance el trabajo de la subcomisión antes de fijar puntos definitivos. Sobre una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias, señaló que esa decisión corresponde al Gobierno y al Congreso.

Cómo es la reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, conocido como Ley de Rescate Económico, una iniciativa de 106 artículos con la que busca un ajuste fiscal cercano a $80 billones. La propuesta combina recortes al gasto estatal y cambios tributarios, mientras enfrenta reparos en varios sectores políticos por el impacto de algunas medidas sobre los hogares.

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El Ejecutivo estima que el 70% del ajuste provendrá de la reducción del tamaño y los costos de funcionamiento del Estado. El proyecto contempla recortar en 50% los contratos de prestación de servicios en 2027, con incrementos posteriores limitados a la inflación, y disminuir en 20% el costo de la nómina pública.

Seis meses para reorganizar entidades

La iniciativa concede al presidente facultades extraordinarias durante seis meses para suprimir, fusionar o modificar ministerios, superintendencias y otras entidades. También autoriza la venta de bienes estatales inactivos o improductivos.

El texto propone, además, ajustes a rubros como:

Publicidad oficial.

Horas extras.

Tiquetes aéreos.

Viáticos.

Vehículos.

Esquemas de seguridad.

Comisiones al exterior.

Según el Gobierno, estas decisiones permitirían una reducción del 15% en la estructura estatal.

El 30% restante del ajuste estaría relacionado con nuevas fuentes de ingresos y modificaciones fiscales. Entre ellas aparece la aplicación de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA), del 19%, a productos como cigarrillos, alcohol, vehículos híbridos, café, azúcar y gasolina.

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Cambios tributarios

La reforma también reduce el umbral para declarar renta entre los asalariados y fija en 630 unidades de valor tributario (UVT), unos $32,9 millones, el límite anual de la renta exenta del 25%. Para las empresas, plantea una reducción gradual de la tarifa de renta, del 35% al 31%, y crea el régimen RUGE.

El proyecto incluye EfectIVA, un mecanismo de devolución del IVA para hogares en pobreza extrema y pobreza. Además, propone una normalización tributaria del 15% para activos omitidos o pasivos inexistentes, con una tarifa única del 5% para criptoactivos.