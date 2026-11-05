En 6 meses pasamos de dónde está Rocha Moya a dónde está Taddei: “machuchones” de la 4T no caen pese a señalamientos. (Fotos: RS)

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A seis meses de que estallara el escándalo por vínculos entre el gobierno de Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el partido de Morena vuelven a estar en medio de los señalamientos y la presión mediática que generaron las acusaciones de corrupción en contra de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante la polémica y la tensión generada, tanto en el estado de Sinaloa como en el organismo electoral, los señalados terminaron dejando el “encargo” y pasaron a ser los relegados del oficialismo, sin embargo, una pregunta vuelve de manera constante en el debate público: ¿Dónde están Rubén Rocha Moya y Guadalupe Taddei tras las acusaciones en su contra?

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Esto es lo que se sabe sobre el paradero de la exconsejera presidenta del INE

Durante las últimas semanas, la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha estado bajo el escrutinio público por el conflicto de interés y presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración. La asignación directa y simulada de contratos a proveedores, entre ellos, su cercano José Alfredo Hernández Casillas, ha sido motivo para que Morena y el Gobierno federal desconocieran haber mostrado respaldo al nombramiento dado en 2023.

La suma de investigaciones periodísticas, así como la publicación y difusión masiva de videos donde se puede ver la cercanía que Taddei mantenía con el empresario de materiales electorales, llevaron a su renuncia el pasado 26 de octubre, sin embargo, la última aparición pública fue cuatro días antes, presidiendo la sesión del Consejo General.

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El viernes 23 de octubre ofreció diversas entrevistas a medios de comunicación, momento en que ya trascendían cuestionamientos sobre su posible salida del organismo electoral, debido a la magnitud de los señalamientos, situación a la que estaba negada pero el poco respaldo de altos perfiles de la Cuarta Transformación, incluida Sheinbaum, la llevó a dimitir a los pocos días.

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

A casi diez días de que la exconsejera presidenta presentara su renuncia, no ha tenido apariciones públicas ni ha otorgado entrevistas en medios de comunicación, ante las dudas que generan su ausencia, los cuestionamientos ya llegaron hasta Palacio Nacional, donde tampoco se dio una respuesta que precise la ubicación de Taddei.

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“No lo han comentado pero pueden dar toda la información, hasta ahora no se ha comentado este tema... Se supondría que sigue en México, eso es lo que presumimos, pero bueno, que se revise la investigación”, contestó la mandataria mexicana a la prensa.

Lo mismo pasó con Rubén Rocha Moya, su paradero es “desconocido”

Un escándalo similar sacudió al gobierno rochista en abril de este año, pero las acusaciones llegaron de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde señalaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a nueve personas más, entre funcionarios activos, con licencia y en retiro, de estar coludidos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

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Pese a que las acusaciones venían directamente de Estados Unidos y por un tiempo el gobierno de Sheinbaum y los morenistas intentaron tratar el tema como un intento de injerencia extranjera y golpeteo de la derecha internacional, la salida del mandatario elegido por “voto popular” en 2021 llegó solo dos días después de que el tema se hiciera público: la noche del 1 de mayo Rocha Moya lo anunció a través de un video en sus redes sociales.

Al paso del tiempo, su paradero se volvió una incógnita con respuestas limitadas por parte de las autoridades y la administración federal, donde se aseguraba que el mandatario con licencia se encontraba con estatus “localizable”, sin que tuviera apariciones públicas o entrevistas con medios de comunicación.

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En el video, el gobernador acusado de presuntos nexos con Los Chapitos afirmó que asume nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente. Crédito: @rochamoya_

La especulación sobre su ubicación permaneció por varios meses en el discurso público, hasta que el 21 de agosto anunció su regreso de la misma forma en que se fue: a través de un mensaje extenso en redes sociales. La decisión le duró solo un día, debido a que el Gobierno federal y Morena se deslindaron de él, asegurando que su regresó se dio de manera unilateral, sin consultar o siquiera informar a la presidenta de México.

Luego de casi 36 horas en el poder, la solicitud de una segunda licencia volvió a presentarse en el Congreso del estado, donde le dieron trámite y algunos políticos de oposición pugnaron por el esclarecimiento del caso por parte de las autoridades mexicanas. A la fecha, el mandatario se mantiene fuera del ojo público, sin que la ciudadanía tenga claridad sobre su ubicación ni los avances sobre la investigación que continúa abierta en la Fiscalía General de la República (FGR).

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A estos escándalos se suman casos como el de la gobernadora Marina del Pilar Ávila en Baja California, a quien Estados Unidos le retiro la visa y su esposo, Carlos Torres Torres, es investigado por la FGR por presuntos actos de huachicol fiscal. También está el derroche exhibido por los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en específico de Andy López Beltrán, quien también ha sido señalado por otorgar contratos a sus cercanos, como Amílcar Olán.