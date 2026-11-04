América Latina

Qué deben hacer los ahorristas y jubilados del Ueno Bank para cobrar el dinero que quedó congelado en la entidad paraguaya

El Banco Central confirmó que los fondos empezarán a devolverse en 72 horas, mientras que el Instituto de Previsión Social reasignará a unos 32.000 beneficiarios a otras entidades para garantizar el pago del 17 de noviembre

Una mujer en la puerta de una sede del Ueno Bank (REUTERS/César Olmedo)
Una mujer en la puerta de una sede del Ueno Bank (REUTERS/César Olmedo)
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Unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) serán reasignados a otros bancos y los ahorristas recibirán sus fondos en etapas: esto es lo que deben hacer los afectados por el cierre del Ueno Bank.

El Banco Central del Paraguay (BCP) activó un esquema de devolución de fondos para los depositantes de Ueno Bank, la entidad bancaria sometida a un proceso de resolución desde el pasado 2 de noviembre, luego de que se detectara una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido.

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La presidenta interina del BCP, Liana Caballero, confirmó que el primer pago será de hasta G. 10.000.000, con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y que los fondos comenzarían a devolverse en un plazo máximo de 72 horas.

El Banco Central dividió a los depositantes en tres tramos de cobro

La autoridad monetaria estableció tres categorías de ahorristas para organizar el proceso de pago. El FGD cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos G. 228.300.000. Una vez superado ese tope, el orden de pago con los activos de la entidad coloca primero al Instituto de Previsión Social y luego a los grandes ahorristas.

Caballero reconoció ante el programa Mesa con EVP que “la parte operativa es el problema para pagar”, y admitió que los equipos técnicos llevan días sin dormir para resolver la logística.

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La pregunta es cómo llegar a la gente”, señaló. La resolución con el catastro de depositantes y los detalles operativos del pago fue publicada al día siguiente del anuncio.

La policía monta guardia mientras los clientes se reúnen frente a una sucursal cerrada del Ueno Bank en Ñemby (REUTERS/César Olmedo)
La policía monta guardia mientras los clientes se reúnen frente a una sucursal cerrada del Ueno Bank en Ñemby (REUTERS/César Olmedo)

Los jubilados del IPS serán reasignados a siete bancos que ya presentaron propuestas

Aproximadamente 32.000 jubilados y pensionados que cobraban sus haberes a través de Ueno Bank serán trasladados a otras entidades financieras. La gerente financiera del IPS, Gladys Vera, informó que a principios de la semana próxima se habilitará una sección especial en la plataforma Mi IPS, donde los beneficiarios podrán ingresar su número de cédula de identidad para conocer el banco al que fueron asignados.

Siete bancos ya presentaron propuestas al IPS para absorber a esos beneficiarios.

Los jubilados reasignados en forma automática no podrán elegir la entidad en una primera instancia, aunque quienes prefieran otra podrán solicitar el cambio desde ahora, sin necesidad de esperar al próximo pago.

Tres opciones para hacer el trámite de cambio de banco

Los jubilados que deseen gestionar el cambio de entidad de cobro podrán completar un formulario en el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco GNB o el Banco Itaú. También estará disponible la opción de cobrar de forma presencial en ventanillas bancarias.

Vera aseguró que los haberes jubilatorios del mes de noviembre están garantizados y que el próximo pago está previsto para el 17 de noviembre. Esto, pese a que el IPS mantiene aproximadamente USD 355 millones invertidos en Ueno Bank, un monto que forma parte del proceso de resolución en curso.

Policías y clientes en la puerta de una sede del Ueno Bank (REUTERS/César Olmedo)
Policías y clientes en la puerta de una sede del Ueno Bank (REUTERS/César Olmedo)

Los empleados del banco también tienen canales de consulta habilitados

En paralelo al esquema de devolución para ahorristas y jubilados, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) habilitó canales de atención para los trabajadores de Ueno Bank y de las empresas vinculadas que tengan dudas sobre contratos, salarios, beneficios sociales o eventuales liquidaciones.

La atención está disponible tanto de forma digital —mediante WhatsApp y correo electrónico— como de manera presencial en las oficinas de la cartera.

La apertura de estos canales se produjo en el marco del procedimiento de resolución dispuesto por el BCP, que abre incertidumbre no solo sobre el futuro de la entidad financiera, sino también sobre la situación de sus empleados y los de las empresas relacionadas.

Los canales disponibles

WhatsApp: 0993 308 100.

Correo electrónico: consultatrabajadores@mtess.gov.py.

Atención presencial en Asunción: sede central del MTESS, ubicada en Herrera esquina Paraguarí.

En el interior del país: Direcciones Regionales de Trabajo del Ministerio.

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