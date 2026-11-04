México

“Fue el ejecutor del fraude electoral fraguado por Fox y Calderón”: Sheinbaum cuestiona moral de Carlos Ugalde para criticar al INE

El extitular del organismo electoral cuestionó a la presidenta por intentar deslindar a Morena de la asignación de Guadalupe Taddei en el INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, cuestionó en su conferencia matutina la moral de Luis Carlos Ugalde Ramírez, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), durante el periodo 2003 al 2007, por permitir que el organismo operara con contratos irregulares, así como por no detener el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2006.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan tras las críticas que Ugalde dirigió a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE y su dirigencia en el organismo. El 2 de noviembre, el titular respondió a los intentos de Sheinbaum de deslindar a Taddei de Morena y exigir que se investigue el pasado del organismo electoral para aclarar los indicios de corrupción que hoy existen.

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“Decir que Taddei no fue elegida por Morena porque salió de una tómbola es como un truco de magia en el que te dejan escoger una carta al azar, pero el mago ya preparó la baraja. Decir que Lorenzo Córdova es responsable de la corrupción de Taddei porque él la nombró presidenta del Instituto Electoral de Sonora en 2014 es como culpar al director de una escuela por los delitos que comete; años después, uno de sus antiguos alumnos”, afirmó.

La presidenta cuestionó que Ugalde pida que la presidencia del INE sea designada a través de un consenso “fíjense, ahora (...) en su libro reconoce que fue nombrado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y recomendado por Elba Esther Gordillo”. De acuerdo con Sheinbaum, la líder sindical le dijo: “Quieren que usted sea el próximo presidente del IFE”.

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Taddei es señalada por posibles conflictos de interés e irregularidades en contrataciones públicas del instituto. El caso involucra al empresario José Alfredo Hernández Casillas, con quien la expresidenta del INE habría tenido una relación personal, hecho que, según reportes periodísticos, facilitó contratos por más de 195 millones de pesos en compañías proveedoras del organismo, como Cajas Graf y Corporativo Zeg.

Esta polémica provocó la salida de la sonorense del organismo y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abriera una investigación a las contrataciones del INE. Asimismo, Sheinbaum solicitó que se investigue a Guadalupe Taddei y que también se auditen las gestiones anteriores. Durante su conferencia de hoy, la jefa del Ejecutivo señaló que desde la gestión de Ugalde las empresas hoy investigadas ya operaban.

Vicente Fox reconoció influir en el éxito electoral de Felipe Calderón en las elecciones del 2006

En días recientes, el expresidente Vicente Fox Quesada afirmó en una entrevista que hizo ganar a Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales del 2006, porque desde su mentalidad empresarial, consideraba que el poder debía quedar en manos de un candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

En dicho proceso electoral, el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció haber sido víctima de un “fraude electoral”. Tras perder frente a Calderón con un margen del 0.5% de la votación total. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) concluyó que no hubo un fraude, y reconoció irregularidades, así como la intervención de grupos empresarios durante la contienda electoral. Sheinbaum afirmó este miércoles que Carlos Ugalde “fue el ejecutor de ese fraude, entonces, ¿qué calidad moral tiene, qué autoridad moral tiene Ugalde para hablar de democracia? Ninguna".

Como parte de sus cuestionamientos a las gestiones pasadas del órgano, también incluyeron críticas a Lorenzo Córdova, exconsejero del INE, por permitir un supuesto “duopolio” en la producción de materiales electorales durante más de dos décadas.

“Es curioso que, habiendo sido presidente del INE, no haya hecho nada por evitar que este duopolio se mantuviera produciendo los materiales electorales (...) ¿Por qué él no hizo nada? Sabiendo que había solamente dos empresas que se estaban beneficiando de los materiales electorales, cobrando lo que quisieran. Si a él le tocaba incluso la revisión del financiamiento de las elecciones”, declaró Sheinbaum, quien solicitó a la ASF realizar una auditoría integral a las adquisiciones del instituto efectuadas entre el año 2000 y 2025.

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