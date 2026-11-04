América Latina

El euro alcanza los 1,000 CUP en el mercado informal cubano tras varias semanas de aumentos

La divisa europea llegó al nuevo valor el miércoles, según El Toque, mientras la moneda estadounidense se cotizaba en 910 pesos después de avanzar entre cinco y diez unidades diarias

El euro llegó a la cotización de 1,000 pesos cubanos en el mercado informal de Cuba según el registro de El Toque. (EFE/Yander Zamora)
El euro llegó a la cotización de 1,000 pesos cubanos en el mercado informal de Cuba según el registro de El Toque. (EFE/Yander Zamora)
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Este miércoles, el euro llegó a 1,000 CUP en el mercado informal de Cuba, de acuerdo con la tasa diaria publicada por el medio independiente El Toque. El dólar estadounidense, que había alcanzado 900 CUP el lunes, cotizaba en 910 pesos.

La información fue difundida por EFE y muestra que ambas divisas registraron aumentos durante las últimas semanas. Según los valores que sigue El Toque, las cotizaciones avanzaron entre cinco y diez pesos cubanos diarios.

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La subida del euro y del dólar en el mercado informal amplía la diferencia con los tipos de cambio oficiales y reduce el valor del peso cubano frente a esas monedas. El salario estatal promedio, que en agosto fue de 7,354 CUP, equivale a unos siete euros y ocho dólares si se toma como referencia esa cotización no oficial.

El tipo de cambio informal volvió a subir esta semana

El euro alcanzó el nuevo valor dos días después de que el dólar llegara a su máximo. Las tasas de El Toque son utilizadas como una referencia por especialistas independientes y por parte de la población para operaciones fuera del mercado estatal.

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El peso cubano comenzó a perder valor con mayor rapidez a partir de 2021, tras una reforma del mercado cambiario. Esa política buscaba eliminar la dualidad monetaria, pero no logró ese objetivo, según el despacho de EFE.

La evolución de las monedas extranjeras tiene efectos sobre el costo de productos y servicios que se comercializan o se calculan con referencias en divisas. También incide en el poder adquisitivo de los ingresos pagados en CUP.

La pérdida de valor del peso cubano se aceleró tras la reforma cambiaria de 2021 orientada a eliminar la dualidad monetaria. (REUTERS/Alexandre Meneghini)
La pérdida de valor del peso cubano se aceleró tras la reforma cambiaria de 2021 orientada a eliminar la dualidad monetaria. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El cambio oficial se mantuvo por debajo de la cotización informal

El Banco Central de Cuba estableció este miércoles una tasa de 856 CUP por euro y de 765 CUP por dólar para las personas naturales, dentro del denominado segmento III.

Los otros dos segmentos oficiales conservaron sus valores. El dólar se mantiene en 24 CUP para las personas jurídicas y en 120 CUP para las personas físicas y las pequeñas empresas privadas cubanas.

La diferencia entre las tasas oficiales y las informales se mantiene como uno de los factores que condicionan las transacciones cotidianas. La referencia no oficial registra valores más altos para ambas monedas.

La inflación formal fue de 28.44% en septiembre

La inflación interanual en el mercado formal cubano se ubicó en 28.44% en septiembre. El indicador mantuvo una tendencia al alza durante el año.

Expertos independientes consideran que la medición oficial no incluye por completo el incremento de precios en el mercado informal, que concentra una mayor oferta de bienes. Según esas estimaciones, la inflación en ese ámbito podría alcanzar los tres dígitos.

El Banco Central de Cuba fijó la tasa oficial para personas naturales en 856 CUP por euro y 765 CUP por dólar. (Foto: AFP/ Adalberto ROQUE)
El Banco Central de Cuba fijó la tasa oficial para personas naturales en 856 CUP por euro y 765 CUP por dólar. (Foto: AFP/ Adalberto ROQUE)

Cuba atraviesa una crisis económica desde hace seis años. El texto atribuye esa situación a problemas estructurales, políticas económicas y monetarias nacionales y a una mayor presión de Estados Unidos desde comienzos de 2026.

Entre 2020 y 2025, la economía cubana perdió 15% de su producto interior bruto, según estimaciones independientes citadas por la agencia. Para este año, esas proyecciones anticipan una posible caída de 10.3%.

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