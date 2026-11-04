Detienen con más de 43 millones de pesos en efectivo a Bojun “N”, presunto líder lavador de dinero

La suma millonaria estaba distribuida entre moneda nacional y dólares. Crédito Especial

Guardar

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República detuvieron a Bojun “N”, señalado como presunto líder de una red de lavado de dinero, y le aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, durante un cateo realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

El resultado de la operación fue dado a conocer este miércoles 4 de noviembre por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus canales oficiales.

PUBLICIDAD

Según datos oficiales, Bojun “N” es identificado como presunto operador financiero al servicio de una organización criminal, con vínculos a extorsiones contra comerciantes y tráfico de personas.

Durante la misma acción, las autoridades aseguraron droga, cartuchos, relojes y vehículos, además de documentación relacionada con la investigación en curso.

Información en desarrollo...