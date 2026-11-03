Hay espacio en la Rotonda de las Personas Ilustres para incluir a Cuauhtémoc Cárdenas: Gobierno de CDMX espera aprobación de SEGOB

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la administración capitalina está preparada para recibir los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la Rotonda de las Personas Ilustres, si el comité encargado avala la propuesta planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia de prensa, Brugada sostuvo que la ciudad tiene disponibilidad en ese recinto y que su gobierno realizará las adecuaciones logísticas necesarias. aunque precisó que la definición le corresponde al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, presidido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB)

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La mandataria capitalina respaldó la posibilidad de que Cuauhtémoc Cárdenas sea inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres, tras el homenaje de cuerpo presente que recibió el 30 de octubre en el Palacio de Bellas Artes.

Brugada dijo que comparte el planteamiento formulado por Sheinbaum. Señaló que Cárdenas fue una figura central en los cambios democráticos de la Ciudad de México y del país.

“Estamos listos para cualquier definición que tome en su momento el comité responsable de la decisión de que allí se aloje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”, afirmó.

La jefa de Gobierno indicó que hay disponibilidad física para concretar esa opción. También aseguró que su administración atenderá las necesidades que puedan surgir para habilitar el lugar.

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“Considero que tenemos los espacios suficientes y lo que se tenga que adecuar logísticamente, lo haremos”, expresó Brugada.

Reconoce trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

Brugada describió a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como uno de los protagonistas del proceso democrático que modificó la vida política nacional y capitalina.

Recordó su ruptura con el partido en el que inició su carrera y su participación posterior junto a un movimiento popular. Para la mandataria, esos episodios marcaron una parte de la trayectoria pública del ingeniero.

La jefa de Gobierno aludió al proceso electoral de 1988. Sostuvo que la población enfrentó un fraude contra su voluntad y que, después de ese episodio, continuó la lucha por reformas políticas.

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Según Brugada, aquellas reformas abrieron camino a cambios institucionales posteriores. Entre ellos, mencionó el derecho de la población de la capital a elegir a sus propias autoridades mediante el voto.

Recuerda elección de 1997 en la Ciudad de México

La mandataria señaló que la elección de 1997 representó un momento decisivo para la ciudad, porque por primera vez la ciudadanía pudo elegir a quien encabezaría el gobierno capitalino.

En esa votación, Cuauhtémoc Cárdenas fue electo como el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Brugada sostuvo que ese resultado forma parte de las victorias democráticas que más recuerda la población capitalina.

“Era la primera vez que esta ciudad podía elegir a sus gobernantes y, segundo, que eligiera al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”, dijo.

Brugada afirmó que la capital tiene una deuda política con Cárdenas por ese proceso. Atribuyó a su trayectoria una contribución directa a la transformación democrática de la ciudad.

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La jefa de Gobierno afirmó que desde 1997 la Ciudad de México ha mantenido un proceso de transformación. Calculó que han transcurrido 29 años desde aquella primera elección de jefe de Gobierno por voto popular.

Brugada reconoció que ese recorrido tuvo “algunos baches por ahí”. Sin embargo, sostuvo que, en términos generales, la ciudad mantuvo una ruta de cambios.

La mandataria añadió que recuerda a Cárdenas en diversos momentos de la vida pública nacional y capitalina. Su declaración se produjo mientras el Gobierno de la Ciudad de México espera la resolución sobre la posible inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres.

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