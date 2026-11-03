México

Qué dijo El Mayo Zambada de la crisis de los 130 mil desaparecidos en el país

El líder del Cártel de Sinaloa dijo sentir un profundo dolor e incluso llorar por uno de sus hijos

El 'Mayo' Zambada
El 'Mayo' Zambada llama al pueblo de Sinaloa a no hacer violencia por su presunto secuestro. |Portada: Infobae México.
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La crisis de desaparecidos en México es abismal, se estima la cruenta cifra de más de 130 mil personas, principalmente derivado de la lucha entre cárteles de droga. Uno de sus protagponistas, IsmaelEl MayoZambada, líder del Cártel de Sinaloa, dijo ante la periodista María Scherer Ibarra que conocía el dolor de las familias que extrañaban a hijos muertos o desaparecidos, reveló en el documental de Netflix La caída de El Mayo.

Durante un encuentro ocurrido dos semanas antes de su captura el 25 de julio de 2024. El cofundador del Cártel de Sinaloa habló de la ausencia de su hijo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, pero evitó asumir responsabilidad por la violencia y las desapariciones en territorios donde operaba su organización.

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El diálogo surgió cuando Zambada dijo que extrañaba “todos los días” a su hijo. Scherer Ibarra le respondió: “Como miles de familias extrañan a sus hijos, muertos y desaparecidos”. El narcotraficante contestó con una frase breve: “Conozco ese dolor”.

La conversación formó parte de los encuentros relatados por la periodista en crónicas publicadas en Proceso y retomadas por investigaciones documentales como La caída de El Mayo. En esos acercamientos, Zambada se mostró distante de los actos de crueldad atribuidos a nuevas generaciones de narcotraficantes, pese a que la guerra entre grupos criminales y las desapariciones forzadas marcaron las zonas de operación del Cártel de Sinaloa.

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Manifestación autopista México-Toluca Lerma Edomex madres buscadoras
LERMA, ESTADO DE MÉXICO, 20OCTUBRE2026.- Integrantes del Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional así como el Colectivo Flores en el Corazón, bloquearon en ambos sentidos la carretera Toluca-México, a la altura del municipio de Lerma, exigiendo acciones para la localización de personas desaparecidas en el Estado de México, ante la falta de acciones por parte de las instituciones gubernamentales, mientras esta problemática va en aumento. La movilidad en la zona se encuentra afectada (Crisanta Espinosa Aguilar @Cuartoscuro)

El acercamiento entre Scherer Ibarra y Zambada comenzó en diciembre de 2023 mediante la persona que facilitó la entrevista que Julio Scherer García realizó al narcotraficante en 2010. Aquella conversación, publicada entonces en el semanario, provocó amplia atención por las declaraciones del capo sobre su posible captura y la continuidad del narcotráfico.

Zambada recibió un libro de Julio Scherer García antes del encuentro

A través del intermediario, Zambada recibió un ejemplar de El poder: historias de familia, escrito por Julio Scherer García. María Scherer Ibarra recuperó el libro y se lo devolvió autografiado con una dedicatoria dirigida al jefe criminal: “Para Ismael Zambada, en memoria de su encuentro con mi padre, un hito del periodismo mexicano. María”.

En la entrevista de 2010, Zambada había dicho que podían atraparlo “en cualquier momento o nunca”. También sostuvo que su detención no modificaría el funcionamiento del narcotráfico.

Mujer sostiene cartel 'Verdad y Justicia', rodeada de cruces blancas y fotografías. Al fondo, pancarta exige 'Transparencia en la búsqueda de fosas clandestinas'.
Una joven sostiene un cartel de 'Verdad y Justicia' entre cruces y fotografías de personas desaparecidas en una plaza de México, donde una lona exige transparencia en la búsqueda de fosas clandestinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el relato de Scherer Ibarra, Zambada y su padre tenían previsto reunirse por segunda ocasión para una entrevista formal. La periodista supo después que el narcotraficante quería conocerla por ser hija de Scherer García.

“Con toda franqueza, no me importó lo más mínimo. Ser hija de Julio Scherer me ha abierto y me ha cerrado puertas, lo mismo que al resto de mi familia. Con esa naturalidad he abrazado las oportunidades que me han ofrecido y también las que me han negado”, escribió Scherer Ibarra.

La comunicadora no volvió a tener noticias del acercamiento hasta principios de julio de 2024, cuando el intermediario concretó la reunión. El encuentro ocurrió dos semanas antes de que Zambada fuera llevado a Estados Unidos, según una carta difundida por su abogado, quien afirmó que el traslado ocurrió contra la voluntad de su cliente; otras versiones apuntaron a una entrega pactada.

Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)
Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La periodista describió a un Zambada de 74 años y con una lesión en la pierna

Scherer Ibarra describió a un Zambada distinto al hombre que su padre entrevistó más de 14 años antes. La reportera dijo que le sorprendió su delgadez, pues la fotografía más reciente que conocía era la tomada junto a Julio Scherer García, en la que aparecía un hombre corpulento y provocador.

El periodista había descrito a Zambada como un hombre recio, de más de 1.80 metros de estatura y “con un cuerpo como una fortaleza”. Durante el encuentro de 2024, el narcotraficante tenía 74 años y vestía pantalón, zapatos deportivos y una playera polo marca Boss.

Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)
Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La reunión incluyó un desayuno abundante, una conversación sobre la infancia del fundador del Cártel de Sinaloa y preguntas sobre su salud. Zambada preguntó a la periodista cómo lo veía, y ella le respondió que estaba muy delgado, aunque parecía encontrarse bien.

La reportera también le preguntó por una lesión en la pierna. Zambada le mostró la cicatriz de una operación posterior a dos fracturas de fémur; la última ocurrió después de una caída en enero de 2024.

Durante la charla, Zambada enseñó una pintura basada en la fotografía que lo mostraba junto a Julio Scherer García. Dijo que un amigo se la había regalado. También mostró un cuadro de Gandhi, a quien relacionó con su propia definición como pacifista: “Lo soy. Yo sólo me protejo”.

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