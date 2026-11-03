Jessica Lange, tras cinco décadas de trayectoria: “En verdad siento que estoy llegando a un final”

Jessica Lange expresó a los 77 años que percibe la cercanía del final de su carrera actoral tras más de cinco décadas de trabajo

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Después de más de cinco décadas de trabajo, Jessica Lange mira su carrera desde un momento de posible cierre. A los 77 años, la actriz dijo que siente que se acerca el final de su camino interpretativo, aunque no anunció un retiro ni fijó una fecha para dejar de trabajar.

Todavía piensa en los proyectos que quisiera realizar y en el lugar que ocupa su película más reciente dentro de esa historia.

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La reflexión quedó asociada a Long Day’s Journey Into Night, donde Lange interpreta a Mary Tyrone. La actriz sostuvo que esa película podría convertirse en una despedida adecuada y dejó abierta la posibilidad de participar en otros proyectos.

La actriz contempló la posibilidad de que su papel de Mary Tyrone en Long Day’s Journey Into Night sea su última película (YouTube/@rollingstone)

En una entrevista con Rolling Stone, Lange expresó: “En verdad siento que estoy llegando a un final”. La frase resumió una mirada sobre su recorrido profesional y sobre los proyectos que aún quisiera realizar.

Lange considera que Long Day’s Journey Into Night podría cerrar su recorrido en el cine

Al responder qué proyectos aún le interesaría abordar, Lange vinculó el posible cierre de su carrera con el papel de Mary Tyrone.

“Quizá no sea una mala forma de terminar, que la última película sea Long Day’s Journey Into Night y que yo interprete a Mary Tyrone”, afirmó la actriz en la conversación con Rolling Stone.

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La posibilidad quedó planteada en términos condicionales. Lange no dijo que la película sea de manera definitiva su despedida ni señaló que haya rechazado nuevas propuestas. La propia entrevista sitúa el comentario en una conversación sobre los trabajos que aún podría asumir.

Lange mantiene proyectos en fase de desarrollo cuya realización en la pantalla todavía no está confirmada (YouTube/@OneMediaCoverage)

La actriz también explicó por qué no da por resuelto ese futuro. “Hay un par de proyectos que llevan mucho tiempo en desarrollo y que pueden ocurrir o no. No lo sé”, dijo.

Esas iniciativas no fueron identificadas en la entrevista, por lo que no es posible establecer cuáles son ni en qué estado se encuentran.

Lange añadió que encuentra obstáculos para concretar las películas que le interesan. “Ya no parece fácil hacer películas, al menos no el tipo de películas que me interesan”, señaló. La declaración apunta a las dificultades para impulsar ciertos proyectos y explica por qué no descarta otros trabajos.

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La actriz también repasó cómo quiere que se recuerde su trabajo

La conversación con Rolling Stone incluyó una pregunta sobre la forma en que Lange quisiera ser recordada si esa película terminara por ser la última. La intérprete respondió: “Por algunos buenos papeles, por algunas buenas películas y por ser una actriz honesta”.

La intérprete manifestó que encuentra dificultades para concretar las producciones cinematográficas que le interesan (YouTube/@rollingstone)

La frase condensa una trayectoria que la entrevista repasa desde su primer papel en King Kong, estrenada en 1976, hasta sus trabajos posteriores en cine, teatro y televisión.

El perfil de Rolling Stone recuerda que Lange obtuvo dos premios Óscar y un Tony, además de los dos Emmys que recibió por su trabajo en American Horror Story.

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Al mirar ese recorrido, Lange también habló de su relación con la profesión. “He tenido mucha suerte”, afirmó. Luego agregó: “Me encanta actuar y he tenido décadas para hacerlo, lo que ha sido una alegría para mí”.

La actriz reconoció que esa experiencia tuvo momentos complejos por la convivencia entre la vida familiar, los viajes y el trabajo. Aun así, definió su carrera de otro modo: “Todo fue una gran aventura”. También sostuvo: “Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida”.

El recorrido de la actriz comenzó en 1976 con King Kong y sumó reconocimientos como dos premios Óscar, un Tony y dos premios Emmy

El regreso a American Horror Story reunió cuatro personajes de Lange

Antes de abordar la posibilidad de una despedida, Lange habló de su regreso a la 13.ª temporada de American Horror Story. La actriz volvió a interpretar a Constance Langdon, Sister Jude, Fiona Goode y Elsa Mars, cuatro personajes que había encarnado en temporadas anteriores.

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Lange explicó el motivo de ese retorno: “La razón por la que acepté esta temporada fue la idea de volver a visitar esos cuatro papeles”. Según contó, la propuesta le permitió recuperar personajes que habían quedado asociados a distintas etapas de la serie.

Lange regresó a la decimotercera temporada de American Horror Story para asumir cuatro personajes de entregas anteriores (YouTube/@stillwatchingnetflix)

Sobre la conversación con Ryan Murphy, creador de la producción, relató: “Me senté con Ryan, me explicó la idea para esta temporada y enseguida sentí que era algo que quería hacer”. La actriz señaló que los cuatro personajes le ofrecían “la oportunidad de hacer algo desbordado y gótico”.

Esa reaparición se suma a una carrera que Lange describió como una experiencia de décadas. La entrevista deja abierta la posibilidad de otros proyectos, aunque la actriz no identificó cuáles podrían concretarse.

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