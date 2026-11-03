Chile creció un 0,2% en septiembre y Hacienda culpa a bajas inversiones y “años de incertidumbre” en la minería

La minería registró una contracción anual de 12,1% durante septiembre, explicada por una menor extracción de cobre, la disminución de las leyes del mineral y la paralización temporal de algunas faenas.

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El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, publicado este lunes, volvió a dejar en evidencia las dificultades que enfrenta la economía chilena para recuperar su dinamismo: la actividad avanzó apenas 0,2% en doce meses, golpeada principalmente por el desplome de la producción minera.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentó los resultados en el Congreso y volvió a responsabilizar a las condiciones que, a su juicio, marcaron el escenario de inversión durante los últimos años. Su diagnóstico apunta a un problema estructural que todavía pasa la cuenta a la industria del cobre.

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“El Imacec vuelve a reflejar lo que venimos diciendo hace mucho rato. Tenemos un problema con la producción minera, que está respondiendo a muchos años de incertidumbre y bajas inversiones”, aseguró.

Los números del Banco Central respaldan la magnitud del retroceso. La minería registró una contracción anual de 12,1% durante septiembre, explicada por una menor extracción de cobre, la disminución de las leyes del mineral y la paralización temporal de algunas faenas..

De acuerdo al secretario de Estado, este retroceso “no se debe a ningún efecto de ninguna política”, sino que “a muchos años de incertidumbre, de amenazas de nacionalización, el royalty (...) esas señales adversas en los últimos siete, ocho, nueve años son las que nos tienen con este precio que estamos pagando este año en términos de producción minera”, según consignó Emol.

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Frente a este panorama, el titular de Hacienda defendió las señales económicas impulsadas por el Ejecutivo y aseguró que la estabilidad tributaria y jurídica permitirá recuperar la confianza de los inversionistas.

“Hemos dado señales de invariabilidad tributaria, hemos dado señales de estabilidad en nuestro orden jurídico económico, y esas señales harán que los privados inviertan y podamos tener más producción en los próximos años”, agregó.

La apuesta del Gobierno está puesta en los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo, especialmente en el sector minero, cuyo impacto productivo comenzaría a sentirse durante 2027.

“Como estamos cambiando esas cosas, el próximo año los números vienen mejor. Tenemos la plena confianza en que esa situación la vamos a dar vuelta”, recalcó Quiroz.

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“Si uno mira lo no minero, está creciendo al 2%, el comercio se está recuperando (...) La señal positiva es que lo no minero, comercio y otras actividades, todos tienen cifras positivas”, remató.

El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, aseguró que el desplome de la actividad minera “no se debe a ningún efecto de ninguna política”, sino que “a muchos años de incertidumbre".

“Cifras mediocres” de crecimiento

Sin embargo, el optimismo del gobierno no se condice con las opiniones de los expertos. Francisco Ormazábal, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, llamó a no confundir los resultados positivos de algunos sectores con una recuperación efectiva de la economía nacional.

“Una economía que apenas logra mantenerse a flote no está necesariamente creciendo, y mucho menos recuperando dinamismo”, advirtió en conversación con BioBíoChile.

Para el docente, el problema no está solamente en los resultados de un mes determinado, sino en la prolongada incapacidad del país para recuperar tasas de expansión más robustas.

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“Esta realidad comienza a normalizarse (...) El problema de fondo es que Chile lleva demasiado tiempo conformándose con cifras mediocres”, agregó Ormazábal.

De acuerdo al especialista, los argumentos relacionados con la pandemia, el ajuste monetario y otros factores sectoriales “comienzan a agotarse”, pues detrás del estancamiento existen problemas más profundos: una menor inversión, baja productividad e incertidumbre económica. Mientras esos elementos no sean corregidos, anticipa que el país seguirá moviéndose entre períodos de avances modestos y nuevas contracciones.

“El Imacec de septiembre no describe una economía en crisis, pero tampoco describe una economía vigorosa. Refleja algo quizás más preocupante: una economía que se ha acostumbrado al crecimiento insuficiente. Y ese, más que cualquier cifra mensual, debería ser el verdadero motivo de preocupación”, afirmó.

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El país alcanzó un 9,8% de desempleo.

Octubre amenaza con traer otro retroceso

Las proyecciones para octubre tampoco son muy optimistas. Según un reporte de Scotiabank -al que tuvo acceso el medio citado-, el Imacec podría volver a terreno negativo, con una variación estimada de entre -1,0% y -2,0%.

Entre los factores que explicarían este comportamiento mencionan las condiciones climáticas y las paralizaciones vinculadas a negociaciones colectivas en la minería. A ello se sumaría un desempeño más débil del comercio, influido por ventas del Cyber Monday inferiores a las expectativas.

En la misma dirección se mueve un pronóstico de Clapes UC, que estima una contracción de entre 1,5% y 2,0%. La institución fundamenta su proyección en “una base de comparación exigente”, además de un día hábil menos y el impacto de las lluvias sobre la actividad productiva.

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