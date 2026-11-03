Prisión en Chile para tres venezolanos acusados de secuestrar a un joven de 19 años y pedir rescate cuando ya estaba muerto

Martín Pérez fue secuestrado por los mismos a quienes iba a comprarles droga.

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Nuevos antecedentes surgieron tras la muerte de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años asesinado la semana pasada tras ser secuestrado por una banda de venezolanos cuando iba a comprar droga. Uno de los acusados entregó detalles sobre la planificación del rapto, las exigencias económicas a su familia y el momento en que la víctima saltó del automóvil en movimiento tratando de salvar su vida.

El hecho conmocionó al país debido a la crueldad de los captores, quienes continuaron extorsionando a la familia y cobrando dinero por un rescate cuando el joven ya había sido asesinado. De acuerdo con la declaración judicial y los antecedentes de la investigación liderada por la Fiscalía ECOH, el padre de Martín Pérez Burgos alcanzó a pagar una suma que superó los $4 millones de pesos (poco más de USD 4 mil) en efectivo, amén de una cadena de oro.

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La víctima tenía antecedentes penales por robo con intimidación y robo con violencia.

Los hechos

La noche del lunes 26 de octubre pasado, Martín Pérez acudió a la calle Placilla en la comuna santiaguina de Estación Central, presuntamente enviado por su padre a realizar una transacción de $700 mil pesos (USD USD 715) para comprar marihuana. En ese lugar se reunió con sus raptores, quienes lo engañaron y lo hicieron subir de forma voluntaria a un automóvil concretando el secuestro.

A los pocos minutos de la captura, el grupo criminal se contactó con los familiares exigiendo un rescate de $50 millones de pesos (poco más de USD 50 mil) y enviando videos como supuesta “prueba de vida”. Desesperada, la familia alcanzó a realizar un pago parcial para intentar liberarlo.

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Las pericias científicas revelaron que Martín fue asesinado solo pocas horas después de haber sido raptado. De acuerdo con la confesión de uno de los imputados, el homicidio ocurrió mientras trasladaban a la víctima en un vehículo entre casas de cautiverio en la comuna de Colina. Martín intentó salvar su vida lanzándose del automóvil en movimiento, momento en que uno de los secuestradores, un menor apodado “Ñaño”, le disparó al menos cuatro veces.

Tras días de intensa búsqueda por parte del OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH, el cuerpo de Martín fue encontrado oculto bajo escombros en las cercanías de un restaurante en el kilómetro 26 de la Carretera General San Martín, en Colina.

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Su "polola" lo despidió en redes sociales.

La formalización

Por este crimen, la justicia chilena formalizó a cuatro ciudadanos venezolanos, tres de los cuales quedaron en prisión preventiva el fin de semana, mientras se fijó un plazo de investigación de 120 días. Los imputados son:

Oswal Moreno Prieto (18 años) y Carlos Álvarez Franco (22 años), apuntados como autores materiales del secuestro; un menor de 17 años (alias “Ñaño”), quien presuntamente percutó los disparos fatales, y J.E.V.O. (22 años), detenido por cumplir las funciones de “delivery”, es decir, el encargado de recoger el dinero pagado por la familia de la víctima.

La investigación expuso un complejo entramado vinculado al narcotráfico y antecedentes delictuales previos, puesto que la policía informó que tanto la víctima como su padre, Pablo Pérez Díaz, contaban con antecedentes penales por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación y porte ilegal de armas.

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