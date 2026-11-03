América Latina

Prisión en Chile para tres venezolanos acusados de secuestrar a un joven de 19 años y pedir rescate cuando ya estaba muerto

El padre de Martín Pérez, un conocido narco, alcanzó a pagar unos USD 4 mil

Un hombre joven vestido con un conjunto deportivo estampado posa de pie delante de un automóvil negro en una estación de servicio durante la noche
Martín Pérez fue secuestrado por los mismos a quienes iba a comprarles droga.
Guardar

Nuevos antecedentes surgieron tras la muerte de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años asesinado la semana pasada tras ser secuestrado por una banda de venezolanos cuando iba a comprar droga. Uno de los acusados entregó detalles sobre la planificación del rapto, las exigencias económicas a su familia y el momento en que la víctima saltó del automóvil en movimiento tratando de salvar su vida.

El hecho conmocionó al país debido a la crueldad de los captores, quienes continuaron extorsionando a la familia y cobrando dinero por un rescate cuando el joven ya había sido asesinado. De acuerdo con la declaración judicial y los antecedentes de la investigación liderada por la Fiscalía ECOH, el padre de Martín Pérez Burgos alcanzó a pagar una suma que superó los $4 millones de pesos (poco más de USD 4 mil) en efectivo, amén de una cadena de oro.

PUBLICIDAD

Un joven con gorro negro y sudadera oscura en primer plano con un lago y letras sobre el agua al atardecer de fondo
La víctima tenía antecedentes penales por robo con intimidación y robo con violencia.

Los hechos

La noche del lunes 26 de octubre pasado, Martín Pérez acudió a la calle Placilla en la comuna santiaguina de Estación Central, presuntamente enviado por su padre a realizar una transacción de $700 mil pesos (USD USD 715) para comprar marihuana. En ese lugar se reunió con sus raptores, quienes lo engañaron y lo hicieron subir de forma voluntaria a un automóvil concretando el secuestro.

A los pocos minutos de la captura, el grupo criminal se contactó con los familiares exigiendo un rescate de $50 millones de pesos (poco más de USD 50 mil) y enviando videos como supuesta “prueba de vida”. Desesperada, la familia alcanzó a realizar un pago parcial para intentar liberarlo.

PUBLICIDAD

Las pericias científicas revelaron que Martín fue asesinado solo pocas horas después de haber sido raptado. De acuerdo con la confesión de uno de los imputados, el homicidio ocurrió mientras trasladaban a la víctima en un vehículo entre casas de cautiverio en la comuna de Colina. Martín intentó salvar su vida lanzándose del automóvil en movimiento, momento en que uno de los secuestradores, un menor apodado “Ñaño”, le disparó al menos cuatro veces.

Tras días de intensa búsqueda por parte del OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH, el cuerpo de Martín fue encontrado oculto bajo escombros en las cercanías de un restaurante en el kilómetro 26 de la Carretera General San Martín, en Colina.

Una persona de pie al lado de un cartel con fotografías impresas, palomas ilustradas y un recuadro superior con texto sobre fondo oscuro
Su "polola" lo despidió en redes sociales.

La formalización

Por este crimen, la justicia chilena formalizó a cuatro ciudadanos venezolanos, tres de los cuales quedaron en prisión preventiva el fin de semana, mientras se fijó un plazo de investigación de 120 días. Los imputados son:

Oswal Moreno Prieto (18 años) y Carlos Álvarez Franco (22 años), apuntados como autores materiales del secuestro; un menor de 17 años (alias “Ñaño”), quien presuntamente percutó los disparos fatales, y J.E.V.O. (22 años), detenido por cumplir las funciones de “delivery”, es decir, el encargado de recoger el dinero pagado por la familia de la víctima.

La investigación expuso un complejo entramado vinculado al narcotráfico y antecedentes delictuales previos, puesto que la policía informó que tanto la víctima como su padre, Pablo Pérez Díaz, contaban con antecedentes penales por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación y porte ilegal de armas.

Temas Relacionados

ChileSecuestro y crimenMartín Pérez BurgosDrogaPablo Pérez Díaz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministra de Interior y Policía recalcó que “no estamos de acuerdo con los abusos policiales” tras la muerte de más de 100 prófugos de la justicia dominicana

La ministra de Interior y Policía sostuvo que el Ejecutivo rechaza los abusos de agentes y usará esas herramientas para revisar patrullajes e intervenciones en las calles del país dominicano

Ministra de Interior y Policía recalcó que “no estamos de acuerdo con los abusos policiales” tras la muerte de más de 100 prófugos de la justicia dominicana

El Ministerio de Agricultura en Guatemala atiende perros con miasis en cuatro departamentos bajo la emergencia sanitaria vigente

Las brigadas oficiales trataron infestaciones en caninos de Quetzaltenango, Quiché, Zacapa y San Marcos, mientras enseñaron a los dueños a limpiar lesiones y aplicar medicamentos contra las larvas de mosca

El Ministerio de Agricultura en Guatemala atiende perros con miasis en cuatro departamentos bajo la emergencia sanitaria vigente

Deuda del sector público de El Salvador se eleva a más de USD 33,900 millones al incluir saldo de pensiones

Los compromisos derivados de las jubilaciones superan los 11,800 millones de dólares e incrementan sensiblemente la carga fiscal, abarcando el 86.2% de las finanzas del país

Deuda del sector público de El Salvador se eleva a más de USD 33,900 millones al incluir saldo de pensiones

Consumo de arroz en Costa Rica alcanza su nivel más alto en más de 20 años: cada persona consume más de 50 kilos al año

El país registró un incremento superior a los 17 millones de kilos en el último período arrocero, mientras el consumo por habitante volvió a superar los 50 kilogramos anuales, según datos de CONARROZ.

Consumo de arroz en Costa Rica alcanza su nivel más alto en más de 20 años: cada persona consume más de 50 kilos al año

Panamá apunta a cerrar el año con 724 guardaparques para la vigilancia de las áreas protegidas

El país cuenta con 124 áreas protegidas que resguardan su biodiversidad y su patrimonio paisajístico y cultural

Panamá apunta a cerrar el año con 724 guardaparques para la vigilancia de las áreas protegidas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La salud mental en declive: un estudio en 92 países mostró que en el mundo los jóvenes se sienten peor que los adultos mayores

La salud mental en declive: un estudio en 92 países mostró que en el mundo los jóvenes se sienten peor que los adultos mayores

Alivio sin euforia: Caputo buscó acercarse a la industria, pero la preocupación por la actividad dominó los pasillos

La suba de subsidios a los colectivos en el AMBA generó ruidos con los bloques del interior por el Presupuesto

Reclaman al Consejo de la Magistratura que reforme el sistema de concursos para elegir jueces

Una entrevista de trabajo falsa, meses de preparación y el rol de Corea del Norte: Binance reveló cómo fue hackeada

DEPORTES

Con Atlético Madrid-Bayern Múnich y Manchester United-Roma se abre la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

Con Atlético Madrid-Bayern Múnich y Manchester United-Roma se abre la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

Masters 1000 de París: Tomás Etcheverry eliminó a Rublev y Francisco Cerúndolo abandonó por lesión cuando estaba cerca del triunfo

Los dos futbolistas de Boca Juniors que iban a ser convocados por Scaloni, pero fueron liberados por la definición de los títulos del Xeneize

Quién es Cecilia Dieleke, la nadadora argentina de 17 años que hizo historia al ganar dos medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Sorpresa en la Fórmula 1: pondrían a la venta a la escudería Cadillac en medio de su temporada debut

ENTRETENIMIENTO

7 millones de dólares y 250 artistas: así es la ambiciosa serie animada que MrBeast estrenó en YouTube

7 millones de dólares y 250 artistas: así es la ambiciosa serie animada que MrBeast estrenó en YouTube

La hija de Bruce Willis expone los mensajes de odio que recibe sobre su aspecto físico: “Estoy lejos de ser lo que forman las pesadillas”

El elenco de 'Matilda' se reunió en Londres para celebrar los 30 años de la película

“Ella lo va a obtener. No hay forma de que yo lo consiga”: Dafne Keen recordó su disputa con Millie Bobby Brown por el papel de X-23 en “Logan”

Justin Baldoni vende su casa en Los Ángeles tras la disputa con Blake Lively: "Ha sido un tiempo increíblemente difícil"