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Justin Timberlake y Janet Jackson revisitan el escándalo del Super Bowl en una docuserie de Apple TV

La producción, de cuatro episodios y dirigida por Fisher Stevens, llegará a la plataforma en diciembre de 2026

Justin Timberlake Janet Jackson - Super Bowl XXXVIII
Apple TV estrenará en diciembre una docuserie de cuatro partes dirigida por Fisher Stevens sobre Justin Timberlake y Janet Jackson. (Foto AP/David Phillip)
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Justin Timberlake estrenará en diciembre una docuserie de cuatro partes en Apple TV en la que Janet Jackson abordará el polémico incidente del Super Bowl de 2004. Tres fuentes confirmaron la existencia del proyecto, descrito como un tell-all y dirigido por Fisher Stevens.

El contenido del documental tendrá como eje central la actuación de medio tiempo del Super Bowl XXXVIII, el 1 de febrero de 2004, cuando Timberlake jaló el vestido de Jackson y expuso su pecho derecho ante millones de televidentes en directo. De ese momento nació la expresión wardrobe malfunction —falla de vestuario—, que pasó al vocabulario cotidiano.

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Las consecuencias del incidente no fueron iguales para los dos artistas. Jackson fue vetada de las radios y su carrera sufrió un golpe del que tardó tiempo en recuperarse, mientras que Timberlake recibió escasas repercusiones y regresó al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl como solista en 2017.

La docuserie también incluirá referencias a los comentarios recientes de Britney Spears sobre Timberlake, según una de las fuentes consultadas.

Las radios vetaron a Janet Jackson tras el show de 2004, mientras que Justin Timberlake regresó como solista al Super Bowl en 2017. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Las radios vetaron a Janet Jackson tras el show de 2004, mientras que Justin Timberlake regresó como solista al Super Bowl en 2017. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El escándalo del Super Bowl en 2004

En 2021, tras el estreno del documental Framing Britney Spears, el cantante emitió una disculpa pública en la que reconoció haber fallado a ambas artistas. “La industria está viciada. Está diseñada para que los hombres, especialmente los hombres blancos, tengan éxito”, escribió Timberlake.

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“Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que era mientras ocurría en mi propia vida, pero no quiero volver a beneficiarme de que otros sean perjudicados”, agregó.

En ese mismo texto, reconoció haber hablado de manera irrespetuosa sobre Spears tras la ruptura de la pareja en 2002.

“Soy profundamente consciente de que en ciertos momentos de mi vida mis acciones contribuyeron al problema, que hablé fuera de lugar o que no alcé la voz cuando debía”, escribió el artista en esa ocasión.

El documental llega en un período de baja exposición pública de Timberlake. Su último álbum, Everything I Thought It Was, fue lanzado en marzo de 2024 y llegó al cuarto puesto del Billboard 200.

janet jackson justin timberlake en el super bowl 2004
La actuación de 2004 en el Super Bowl XXXVIII originó el término wardrobe malfunction tras la exposición del pecho de Janet Jackson. (REUTERS/Win McNamee)

La gira de presentación, Forget Tomorrow World Tour, concluyó en julio de 2025, y desde entonces el artista ha tenido escasa presencia en la escena musical, con la excepción de una colaboración con el rapero Quavo en la canción “House Music”, publicada en octubre de 2026.

Durante esa gira, su rendimiento en los escenarios despertó preguntas entre el público. En julio de 2025, Timberlake reveló que había sido diagnosticado con enfermedad de Lyme.

“Vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente”, escribió en un comunicado. “Cuando recibí el diagnóstico, me sorprendí. Pero al menos pude entender por qué estaba en el escenario con un dolor nervioso enorme o sintiendo una fatiga o malestar intensos”, añadió.

La gira también estuvo precedida por un incidente legal. En junio de 2024, Timberlake fue detenido por la policía en Sag Harbor, Nueva York, tras saltarse una señal de stop y salirse de su carril.

Arrestado bajo sospecha de conducción en estado de ebriedad, terminó por declararse culpable de un cargo menor de conducción deteriorada y fue condenado a 25 horas de servicio comunitario.

La policía de Sag Harbor detuvo a Justin Timberlake en junio de 2024 por una infracción de tránsito vinculada al consumo de alcohol. (Captura de video)
La policía de Sag Harbor detuvo a Justin Timberlake en junio de 2024 por una infracción de tránsito vinculada al consumo de alcohol. (Captura de video)

“Ha sido una semana difícil. Sé que a veces soy difícil de querer, pero ustedes siguen queriéndome”, les dijo a sus seguidores en uno de los conciertos del tour.

Justin Timberlake tiene una relación previa con Apple: protagonizó en 2021 la película original de la plataforma Palmer. Los representantes del cantante, de Jackson y de Apple no respondieron a las solicitudes de comentario.

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