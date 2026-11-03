México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de noviembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

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11:16 hsHoy

Ajuste en las líneas 6 y 7 del Metrobús

El Metrobús de la Ciudad de México suspende el servicio este martes en dos líneas por trabajos de mantenimiento en el carril confinado.

En la Línea 7 no hay servicio entre las estaciones De los Misterios y Gustavo A. Madero.

La Línea 6 también presenta afectaciones, con el tramo Hospital Infantil La Villa-De los Misterios fuera de operación por el mismo motivo.

11:12 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este martes 3 de noviembre.

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