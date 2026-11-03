¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de noviembre?

11:16 hsHoy
Ajuste en las líneas 6 y 7 del Metrobús
El Metrobús de la Ciudad de México suspende el servicio este martes en dos líneas por trabajos de mantenimiento en el carril confinado.
En la Línea 7 no hay servicio entre las estaciones De los Misterios y Gustavo A. Madero.
La Línea 6 también presenta afectaciones, con el tramo Hospital Infantil La Villa-De los Misterios fuera de operación por el mismo motivo.
11:12 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este martes 3 de noviembre.