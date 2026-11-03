Los 90 municipios de Guatemala bajo vigilancia agrícola enfrentan riesgo por frío nocturno y suelos menos húmedos

El MAGA monitorea cultivos de maíz, frijol, café y cardamomo en noventa municipios de Guatemala por el descenso térmico. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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Los 90 municipios de siete departamentos de Guatemala donde el MAGA monitorea cultivos enfrentan bajas temperaturas y menor humedad del suelo, una combinación que puede afectar el desarrollo de maíz, frijol, hortalizas, café y cardamomo, en particular durante las etapas iniciales de las plantaciones.

La vigilancia abarca áreas de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Sololá y Chimaltenango. El mayor riesgo se concentra en las zonas altas del occidente y del altiplano central, donde los descensos térmicos nocturnos coincidirán con humedad sobre las plantas y en el terreno.

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Las regiones de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá fueron identificadas como las de mayor vulnerabilidad para semilleros y siembras jóvenes. En esos departamentos, el frío puede afectar tanto a cultivos recién establecidos como a plantaciones que ya avanzaron en su crecimiento.

El MAGA monitorea cultivos de maíz, frijol, café y cardamomo en noventa municipios de Guatemala por el descenso térmico. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Frío nocturno, niebla y menor humedad en el suelo

Las temperaturas más bajas se esperan durante la noche y la madrugada, cuando las plantas quedan expuestas al frío por períodos prolongados. La presencia de niebla o neblina en el amanecer y durante horas nocturnas añade humedad al ambiente y eleva el riesgo de daños en las parcelas.

El análisis agrometeorológico semanal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se elaboró a partir de las previsiones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. El pronóstico contempla jornadas entre cálidas y frescas, mayor nubosidad y lluvias o lloviznas dispersas en las regiones norte y central.

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La reducción de la humedad disponible en el suelo es otro factor bajo observación, especialmente en las plantaciones nuevas. Las siembras en sus primeras fases requieren mantener condiciones adecuadas en el terreno para sostener su desarrollo frente a las variaciones de temperatura.

Los semilleros de maíz, frijol y hortalizas figuran entre las áreas que requieren mayor atención. Las plantas jóvenes tienen una exposición más alta a las condiciones adversas, aunque el riesgo también alcanza a los cultivos establecidos en las zonas agrícolas del occidente guatemalteco.

La humedad acumulada sobre las hojas y en el suelo puede favorecer la aparición de enfermedades. Por ese motivo, las autoridades pidieron observar las plantaciones de forma periódica, con especial atención a las horas posteriores a los descensos térmicos y a los períodos de neblina.

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Coberturas para proteger semilleros y árboles jóvenes

Los productores pueden proteger las hortalizas mediante coberturas temporales de plástico, tela agrícola o paja. Estas barreras buscan reducir el contacto directo de las plantas con el frío y disminuir las afectaciones sobre los semilleros expuestos.

Los árboles frutales jóvenes también deben permanecer cubiertos ante las bajas temperaturas. El Ministerio de Agricultura recomendó conservar la humedad del suelo en las áreas de siembra reciente, una medida orientada a evitar que las plantas enfrenten simultáneamente frío y falta de agua.

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural solicitó revisar los cultivos con regularidad para detectar señales de afectación. La inspección permite identificar daños en las hojas, los tallos y los semilleros antes de que las condiciones climáticas agraven el estado de las plantaciones.

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La protección temporal resulta especialmente necesaria durante las madrugadas, cuando se registran los valores térmicos más bajos. Las revisiones deben incluir tanto las siembras recientes como las parcelas que ya se encuentran establecidas, debido a que la exposición varía según el estado de desarrollo de cada cultivo.

Resguardo para ganado y animales de granja

El descenso de temperatura también requiere medidas en la producción pecuaria. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones pidió proteger del frío, el viento y la humedad a los animales recién nacidos, jóvenes o enfermos, que presentan una mayor exposición a estas condiciones.

Los productores deben contar con reservas de forraje y complementar la alimentación de los animales. También se recomendó mantener al día las vacunas y las desparasitaciones, además de reforzar el cuidado durante las noches y madrugadas.

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Los corrales deben conservarse secos para reducir el contacto del ganado con la humedad. Los animales necesitan refugios ventilados que permitan resguardarlos de las corrientes de aire frío sin generar un ambiente cerrado.

La alerta incluye al ganado y a los animales de granja de las zonas agrícolas y pecuarias afectadas. El MAGA mantendrá el monitoreo meteorológico en todo el país y emitirá nuevas indicaciones si el frío se intensifica en los próximos días.