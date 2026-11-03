Guatemala

La economía naranja de Guatemala apuesta por la exportación de talento creativo en un mercado global de 1.7 billones de dólares

Con cinco años consecutivos de crecimiento en sus ventas externas de servicios creativos, el país centroamericano busca posicionarse en un segmento que representa el 20% del comercio mundial de servicios

Ilustración de una bombilla y una rodaja de naranja con máscaras de teatro, claqueta, bailarina, paleta de pintor, libro, cámara y nota musical.
La Comisión de Economía Naranja de Agexport organiza la Expo Creative Hub 2026 para impulsar la exportación de servicios de valor agregado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La industria creativa de Guatemala busca acelerar la inserción de su talento en el mercado internacional mediante la celebración de Expo Creative Hub 2026, VI Foro de Economía Naranja, una iniciativa orientada a fortalecer la exportación de sus servicios basados en conocimiento y valor agregado.

La actividad, organizada por la Comisión de Economía Naranja de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), reunirá el 5 y 6 de noviembre a empresas, publicistas, productores audiovisuales y especialistas en marketing en la Ciudad de Guatemala para optimizar sus herramientas técnicas y concretar alianzas comerciales.

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El impulso a este sector coincide con una etapa de expansión sostenida en las cuentas externas del país. Según la balanza de pagos del Banco de Guatemala, las exportaciones de la economía naranja sumaron USD 19.14 millones, —equivalentes a unos Q146.42 millones, en 2025, un incremento del 2.6% frente a 2024.

Dicha trayectoria favorable completó cinco años consecutivos al alza y, al segundo trimestre de 2026, acumuló Q70,92 millones (unos USD 9,27 millones), cifra que representó un aumento del 2,7% en comparación con igual periodo del año previo.

Estas cifras forman parte del plan estratégico de Agexport para alcanzar Q267.750 millones (aproximadamente USD 35.000 millones) en exportaciones totales de bienes y servicios hacia 2035.

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En la escala internacional, los registros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) indican que las ventas externas de servicios creativos abarcaron el 20% de las exportaciones mundiales de servicios en 2024, tras alcanzar USD 1,7 billones en áreas como software, investigación, publicidad y realización audiovisual.

La Comisión de Economía Naranja de Agexport organiza la Expo Creative Hub 2026 para impulsar la exportación de servicios de valor agregado.
Agexport proyecta alcanzar 35.000 millones de dólares en exportaciones totales de bienes y servicios hacia el año 2035. (Agexport)

Los líderes gremiales apuntan a la competitividad en mercados externos

Frente a este escenario, los directivos de la industria apuestan por elevar los estándares locales para responder a la demanda foránea.

José Eduardo López, presidente de la Comisión de Economía Naranja de Agexport, remarcó que el foro procura atender el interés de los profesionales de ampliar su presencia comercial: “Una marca necesita definir qué quiere decir, a quién se dirige y cómo demostrar el valor de lo que ofrece”.

López puntualizó que la vinculación con empresas facilitará una oferta más competitiva en otras plazas.

En esa misma línea, Aída Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de la gremial, planteó que el desafío central radica en “convertir la creatividad y el talento guatemalteco en oportunidades concretas de negocio”, en particular ante retos como la adopción tecnológica y el acceso a compradores foráneos.

Por su parte, Grecia Ramírez, gerente del Sector Servicios, añadió que este tipo de plataformas permite que las agencias locales trasciendan el mercado doméstico para disputar contratos internacionales.

Especialistas internacionales capacitarán en inteligencia artificial, analítica e iluminación

La transferencia de conocimientos incluirá conferencias, paneles y talleres prácticos a cargo de expertos regionales. La especialista uruguaya Elena Spagnuolo, directora de Operaciones de Bunker DB, abordará el uso de datos y la inteligencia artificial para orientar determinaciones de marketing.

La Comisión de Economía Naranja de Agexport organiza la Expo Creative Hub 2026 para impulsar la exportación de servicios de valor agregado.
El presidente de la Comisión de Economía Naranja, José Eduardo López, remarcó que las empresas deben demostrar el valor de su oferta para competir en el exterior. (Agexport)

A su vez, el argentino Emanuel Rébori, directivo regional de Grupo Comercial de Comunicaciones (GCC), compartirá esquemas de rendimiento digital aplicados a grandes corporaciones, mientras que el brasileño Tiago Willveit, de la firma Aputure, instruirá sobre iluminación cinematográfica.

La segunda jornada se concentrará en metodologías de aplicación inmediata. Los talleres cubrirán esquemas técnicos con luminarias LED para fotografía y video, la estructuración de flujos creativos mediante diseño agéntico asistido por computación avanzada y la transformación de datos de audiencia en estrategias de comunicación supervisadas por criterio profesional humano.

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