Sheinbaum confirma apoyo a Xóchitl, niña de Chiapas que un influencer viralizó por inventar un calentador de agua

Sheinbaum informó que sí apoyará a Xóchitl, niña genio que un influencer viralizó en redes sociales. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno buscará apoyar a Xóchitl Guadalupe Cruz López, la inventora originaria de Chiapas que diseñó un calentador solar de agua con materiales reciclados, sin detallar qué tipo de ayuda le brindará ni definir una fecha para la posioble reunión.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria respondió a una pregunta sobre la solicitud pública del creador de contenido Alexis Omman, quien en redes sociales le pidió a la mandataria conocer a Xóchitl.

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Ante la pregunta sobre si ya hubo contacto y si recibirá a la joven, la mandataria evitó precisar una fecha, pero adelantó que esta semana dará más información.

“Sí, y en esta semana ya les podemos informar después”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum se reunirá con estudiantes galardonados el 10 de noviembre

Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo 10 de noviembre de 2026 recibirá a niñas, niños y jóvenes mexicanos que han obtenido premios en certámenes internacionales de matemáticas, ciencia y otras disciplinas.

La presidenta indicó que su gobierno busca brindar apoyos a quienes representan a México fuera del país. El propósito es que puedan acudir a las competencias internacionales para las que fueron seleccionados.

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Sheinbaum también planteó que el respaldo no debe limitarse a los viajes o a los reconocimientos. Su propuesta contempla generar condiciones para que los proyectos creados por las y los estudiantes puedan avanzar después de los concursos.

La mandataria sostuvo que los inventos no deberían quedar como iniciativas individuales o colectivas sin continuidad. “Que no solamente se queden el invento individual o colectivo”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante tamaulipeca que desarrolló un extintor acústico capaz de apagar pequeñas llamas mediante ondas de sonido.

Sheinbaum explicó que la joven también será convocada al encuentro en Palacio Nacional. El dispositivo de Venegas Hernández es distinto al calentador solar diseñado por Xóchitl Guadalupe Cruz López.

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La presidenta pidió a otros estudiantes mexicanos con premios internacionales que aún no hayan sido invitados al encuentro ponerse en contacto con el gobierno federal por medio de las redes sociales.

“Si hay alguien más que no hemos contactado, que nos contacte a través de las redes”, dijo Sheinbaum, quien celebró que muchos de los jóvenes reconocidos provienen de escuelas públicas.

La mandataria afirmó que los triunfos de estudiantes mexicanos en competencias fuera del país generan orgullo. También dijo que su administración buscará hablar directamente con ellos para conocer sus intereses y determinar qué apoyos requieren.

Quién es Xóchitl Guadalupe Cruz López, la niña inventora de Chiapas

Xóchitl Guadalupe Cruz López es originaria de San Cristóbal de las Casas, en la región de Los Altos de Chiapas. Su nombre trascendió por el desarrollo de un calentador solar de agua construido con materiales reciclables.

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La inventora recibió a los ocho años el Premio a la Mujer Científica del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Xóchitl fue la primera niña en obtener el “Reconocimiento ICN a la Mujer”. El galardón distinguió su proyecto de calentamiento de agua, que aprovecha la energía solar sin utilizar electricidad, gas ni bombas.

Su formación científica comenzó en PAUTA (Adopte un Talento), un programa impulsado por académicos de la UNAM para acercar a estudiantes de primaria a la ciencia y promover sus vocaciones.

El proyecto surgió a partir de una necesidad cotidiana en su comunidad. En San Cristóbal de las Casas, las bajas temperaturas afectan a familias que no siempre tienen recursos para calentar agua.

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La niña explicó que muchas personas se bañan con agua fría, una situación que puede provocar enfermedades respiratorias, sobre todo entre menores de edad y adultos mayores.

El calentador, conocido como “Baño calientito”, propone una alternativa al uso de leña. Xóchitl señaló que la tala de árboles para obtener combustible contribuye al calentamiento global.

Cómo funciona el calentador solar “Baño calientito”

El mecanismo permite que el agua fría pase hacia botellas de plástico pintadas de negro. El color absorbe el calor del sol y eleva la temperatura del líquido.

Después, el agua caliente asciende de forma natural hasta un tanque de almacenamiento. El sistema funciona sin bombas, electricidad ni gas.

El primer modelo que Xóchitl elaboró para su casa utilizó dos puertas de cristal, mangueras y botes, además de botellas de plástico reutilizadas.

Una versión posterior del proyecto tuvo un costo estimado de 30 dólares en materiales. Otro reporte ubicó el gasto en 700 pesos mexicanos, con la posibilidad de reducirlo si las familias consiguen algunos componentes.

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Xóchitl amplió su proyecto con universidades de Chiapas

El calentador solar pasó de un prototipo doméstico a un proyecto desarrollado con docentes y estudiantes de la Universidad del Valle de México, campus Tuxtla, y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La colaboración tuvo como meta llevar el sistema a comunidades marginadas, donde el acceso al gas o a otros métodos de calentamiento puede ser limitado.

La versión trabajada con las universidades tenía capacidad para 10 litros de agua y podía alcanzar una temperatura de 40 ℃ (104 ℉).

Xóchitl planteó ampliar el equipo para almacenar 50 litros y distribuirlo entre familias que lo necesiten. Su invento fue mencionado por la revista Time y se informó que buscaba solicitar una patente.

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