América Latina

Flávio Bolsonaro volvió a denunciar persecución en su contra: “No seré blanco de un juez con ganas de hacer el mal”

El ex candidato presidencial, que se instaló en Miami dos días después de perder el balotaje, dijo que en Brasil no hay democracia y anticipó que en los próximos días brindará entrevistas a medios internacionales “sin cortes” y “sin filtro”

Flávio Bolsonaro anunció entrevistas con medios internacionales desde Estados Unidos para emitir declaraciones sin filtros.
Flávio Bolsonaro anunció entrevistas con medios internacionales desde Estados Unidos para emitir declaraciones sin filtros.
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro anunció este domingo que concederá entrevistas a medios de comunicación nacionales e internacionales desde Estados Unidos, donde se encuentra desde el miércoles, y anticipó que utilizará esos espacios para formular declaraciones que, según sostiene, no podría realizar libremente dentro de Brasil. El hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro aseguró que hablará sin restricciones y cuestionó a las empresas periodísticas que, según denunció, rechazaron sus condiciones para concederle entrevistas.

En un comunicado difundido en sus redes sociales volvió a denunciar persecución política en su contra y apuntó contra el juez de la Corte, Alexandre de Moraes, quien menos de un día después del balotaje solicitó a Bolsonaro entregar todos sus documentos y pasaportes para evitar que saliera del país: “No seré blanco de un juez que se despertó con ganas de hacer el mal”.

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Y agregó: “En los próximos días voy a conversar con grandes medios nacionales e internacionales. Sin cortes, sin filtros. Quien quiera escuchar, escuchará lo que nadie más puede decir estando en Brasil”, escribió el dirigente del Partido Liberal (PL).

El anuncio llegó después de que el senador denunciara diferencias con algunos canales de televisión por el formato de las entrevistas. Según su versión, pretendía responder públicamente a las acusaciones que se difundieron sobre su actuación política y personal, pero sin aceptar limitaciones editoriales sobre el contenido de sus declaraciones.

Bolsonaro apuntó especialmente contra TV Globo, la principal cadena televisiva brasileña, a la que acusó de haber descartado una conversación sin edición para un programa de amplia audiencia. En su lugar, sostuvo, la emisora decidió transmitir un informe sobre su persona sin incluir una intervención suya para responder a los señalamientos.

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El traslado de la familia Bolsonaro incluyó el cruce fronterizo hacia Argentina y un vuelo privado con escala en Ecuador. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui/Archivo)
El traslado de la familia Bolsonaro incluyó el cruce fronterizo hacia Argentina y un vuelo privado con escala en Ecuador. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui/Archivo)

El legislador cuestionó esa decisión y afirmó que el grupo de comunicación no debería emitir valoraciones sobre su conducta si no está dispuesto a ofrecerle las mismas condiciones para defenderse.

Si el mayor grupo de comunicación de Brasil tiene miedo de exhibir todo lo que tengo que decirle al país, no tiene la menor condición moral para juzgarme o intentar destruir mi reputación”, manifestó.

La controversia se produce después de la derrota electoral de Bolsonaro frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario obtuvo el 51,79% de los votos en el balotaje, frente al 48,21% del senador, quien había terminado la primera vuelta como el candidato más votado.

A pesar del resultado, el dirigente del PL evitó reconocer la victoria de Lula y volvió a cuestionar las condiciones en las que se desarrolló el proceso político. En su comunicado, sostuvo que su candidatura enfrentó a un sistema que, según su interpretación, busca preservar el funcionamiento actual del poder en Brasil.

Fui candidato a la Presidencia enfrentando todo un sistema que quiere que las cosas continúen como están en Brasil: buenas para ellos, pero malas para ustedes”, expresó.

La salida de Brasil

El traslado de Flávio Bolsonaro a Miami también quedó bajo atención política después de que abandonara territorio brasileño dos días después de las elecciones. El senador viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas, cruzó la frontera con Argentina y abordó un avión privado en Puerto Iguazú. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de llegar a Florida.

El legislador acusó a TV Globo de rechazar una entrevista sin edición para responder a los señalamientos políticos. (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)
El legislador acusó a TV Globo de rechazar una entrevista sin edición para responder a los señalamientos políticos. (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que la administración de Donald Trump hubiera organizado o facilitado directamente el desplazamiento de la familia. La aclaración llegó en Atlanta, durante la conferencia de prensa posterior a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20.

No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos”, afirmó Rubio.

El funcionario explicó que el senador ya había contado con una visa estadounidense y diferenció ese antecedente de la autorización migratoria que recibió al llegar. Según precisó, Trump había dispuesto que Bolsonaro pudiera ingresar mediante un permiso temporal si se presentaba en un punto de entrada del país.

El presidente dejó claro que, si llegaba a un puerto de entrada de Estados Unidos, se le permitiría ingresar al país mediante un permiso temporal de entrada, y así fue”, agregó.

Rubio también confirmó que mantuvo una conversación con el canciller brasileño, Mauro Vieira, durante el encuentro del G20. Ambos funcionarios coincidieron por primera vez desde la llegada del senador a Estados Unidos, en un episodio que generó nuevas tensiones entre Washington y el gobierno de Lula.

Las acusaciones contra la Justicia brasileña

Desde Miami, Flávio Bolsonaro justificó su permanencia fuera de Brasil con el argumento de que allí puede expresar sus posiciones sin exponerse a eventuales represalias judiciales. También cuestionó las medidas cautelares dictadas contra él poco después de conocerse el resultado electoral, entre ellas la retención de sus pasaportes.

El secretario de Estado estadounidense y el canciller Mauro Vieira mantuvieron un diálogo durante la cumbre del G20. (REUTERS/Megan Varner)
El secretario de Estado estadounidense y el canciller Mauro Vieira mantuvieron un diálogo durante la cumbre del G20. (REUTERS/Megan Varner)

El senador presentó esas actuaciones como parte de una persecución política y vinculó su situación con la de su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario mientras ejecuta una condena superior a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.

Esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial”, sostuvo.

El legislador también había provocado controversia días antes al atribuirse inicialmente la condición de “verdadero presidente elegido de Brasil” en una publicación en redes sociales. Posteriormente modificó el mensaje y pasó a presentarse como el “líder” del país.

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