Colombia

Juegos de suerte y azar tendrían impuestos diferenciados: así serían cobrados con propuesta que tiene el Gobierno en sus manos

Fecoljuegos presentará ante el Ministerio de Hacienda y el Congreso una iniciativa para distinguir las operaciones digitales de los locales durante el debate de la ‘Ley de Rescate Económico’

Los concesionarios de chance deberán solicitar ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) el respectivo código que les permita transmitir en tiempo real los datos de las apuestas - crédito Coljuegos
Las transferencias de los juegos de suerte y azar al sector de la salud en Colombia sumaron $17,9 billones durante 2025 (Coljuegos)
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La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) prepara una propuesta tributaria diferenciada para los juegos de suerte y azar en línea y localizados, que presentará ante el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República ante el debate sobre el proyecto de ‘Ley de Rescate Económico’.

El gremio adelanta una revisión técnica de esa iniciativa legislativa y trabaja en una alternativa de tributación que responda a las condiciones económicas y operativas de ambos segmentos.

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La discusión se produce mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca recursos para las finanzas públicas y la industria advierte sobre el impacto que nuevos gravámenes podrían tener en la continuidad de las empresas.

Sobre esto, el presidente de Fecoljuegos, Evert Montero, reconoció la necesidad de contribuir al financiamiento del Estado, pero considera que las medidas deben discutirse con los actores de la industria antes de avanzar en su aprobación.

“Entendemos la necesidad de contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y mantenemos nuestra disposición a aportar. También entendemos que un proyecto de ley es una iniciativa para discutir y construir”, afirmó.

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También pidió que el Ejecutivo y el Legislativo consideren las observaciones del sector durante el trámite de la iniciativa: “Esperamos que el Gobierno y el Congreso escuchen los argumentos del sector y permitan una conversación técnica y abierta”.

Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, busca garantías para operar sin inconvenientes - (Fecoljuegos)
Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, busca garantías para operar sin inconvenientes (Fecoljuegos)

La Federación no plantea desconocer la necesidad de recursos públicos. Su intención es participar en la discusión con una alternativa que contemple las particularidades de la actividad y permita establecer una tributación proporcional a la capacidad de contribución de las compañías.

Diferencias entre los juegos en línea y los localizados

Uno de los puntos centrales de la revisión es que los juegos de suerte y azar por internet y los establecimientos físicos tienen estructuras de costos distintas. Por esa razón, Fecoljuegos insiste en que no deberían analizarse bajo una misma lógica al establecer nuevas obligaciones tributarias, pues las condiciones de operación de cada modalidad inciden en su capacidad para asumirlas.

Montero situó esa diferencia en el contexto reciente que ha enfrentado la industria: “Venimos de un periodo especialmente difícil. Los juegos online y los localizados tienen estructuras distintas, pero ambos enfrentan obligaciones y costos que deben ser reconocidos”.

Advirtió que los cambios tributarios pueden afectar la continuidad de las empresas que operan dentro de la legalidad. El gremio vincula esa eventual presión con decisiones de inversión, la preservación de empleos y los aportes de la industria al sistema de salud.

La propuesta busca que el esfuerzo fiscal tenga en cuenta las obligaciones ya vigentes y la capacidad real de contribución de los distintos segmentos. Para la Federación, la discusión no debe limitarse al recaudo esperado, sino incorporar las condiciones bajo las cuales funciona la actividad formal.

Montero resumió esa posición al reclamar un punto que no comprometa la operación empresarial. “Necesitamos una tributación justa, sustentada y proporcional, que permita hacer un esfuerzo fiscal sin comprometer la continuidad de las empresas”, dijo.

Condiciones que pide Fecoljuegos para una nueva tributación

Fecoljuegos también cita como antecedente las modificaciones tributarias que la industria afrontó en los últimos años. Sostiene que los gravámenes aprobados durante el gobierno anterior no contaron -en el de Gustavo Petro-, a su juicio, con suficiente sustento técnico sobre sus consecuencias para la sostenibilidad del sector.

Dicha valoración forma parte de su pedido para que las nuevas disposiciones se examinen antes de su adopción, considerando sus efectos sobre la operación legal, la inversión, el empleo y los recursos destinados a la salud. La organización puntualiza que la capacidad de pago no puede evaluarse sin revisar la carga tributaria existente. Su planteamiento apunta a que las obligaciones futuras guarden relación con las posibilidades económicas de las empresas de cada modalidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La reforma tributaria del Gobierno de De la Espriella debe ser aprobada por el Congreso de la República antes de diciembre de 2026 (Colprensa)

Otro asunto que Fecoljuegos quiere incorporar al debate es el juego ilegal. Sostiene que la política tributaria debe diferenciar entre los operadores que cumplen las exigencias legales y quienes desarrollan la actividad por fuera de la regulación, por las implicaciones que esa distinción tiene sobre las condiciones de competencia y los recursos que recibe el Estado.

Así las cosas, Fecoljuegos buscará reuniones con el Ministerio de Hacienda y con las comisiones económicas del Congreso para presentar sus observaciones y los fundamentos de su alternativa. La intención es que esos espacios permitan discutir el recaudo junto con la viabilidad de las empresas formales.

Montero vinculó la preservación de la actividad legal con los recursos que el sector aporta a la salud: “Queremos construir una salida que ayude al país y preserve la actividad legal. Proteger la inversión y el empleo también significa proteger una fuente de recursos para la salud”.

Plantea que el debate tributario puede conciliar las necesidades fiscales del país con condiciones que mantengan la actividad empresarial dentro de la legalidad. Su objetivo es llevar esa discusión ante las autoridades con sustento técnico y disposición para concertar.

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