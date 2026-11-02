México

Metro CDMX confirma horario del servicio para este lunes 2 de noviembre en Día de Muertos

Las autoridades del STC precisaron a qué hora empezarán las actividades en las 12 líneas, el 1 de noviembre abrieron más temprano por el GP de México

Cuál es el horario del Metro CDMX para el lunes 2 de noviembre (X/ @MetroCDMX)
Cuál es el horario del Metro CDMX para el lunes 2 de noviembre (X/ @MetroCDMX)
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El Día de Muertos en México es una fecha importante dentro de la cultura y tradiciones del país, pues se honra la memoria de quienes ya no están. Esto ha causado alguna confusión sobre si es un día de descanso oficial para los trabajadores, ya que algunas escuelas y empresas suspenden actividades.

Entre ellas, el transporte público puede sufrir afectaciones sobre su operación. Por ello, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó cuál será su horario de servicio para este lunes 2 de noviembre. A través de su cuenta oficial dieron a conocer detalles de cómo estarán operando las 12 líneas de la red.

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Y es que, debido a el día no es un descanso oficial obligado por la Ley Federal del Trabajo en México, la población realizará sus operaciones de manera cotidiana, por lo que el Metro CDMX aseguró que su operación será de manera regular sin sufrir afectaciones.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

¿A qué hora abre el Metro CDMX el lunes 2 de noviembre?

De acuerdo con lo que informó el STC Metro, el lunes 2 de septiembre las 12 líneas del Metro CDMX operarán de manera normal, es decir que empezarán operaciones a las 05:00 horas y concluirán a las 24:00 horas. No se tiene contemplado cierres o la suspensión matutina del servicio, por lo que las personas podrán realizar sus traslados de manera normal.

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“Este lunes 2 de noviembre, el servicio del Metro se ofrecerá en su horario habitual de día laborable, de 5:00 a 24:00 horas, en las 12 Líneas de la Red. Todas las estaciones operarán con normalidad”, informó el STC Metro.

Cabe recordar que el horario del STC Metro es de 05:00 horas a la media noche, cuando es día feriado oficial abre dos horas más tarde y la operación comienza a las 07:00 horas, pero esta situación no aplicará para el 2 de noviembre.

Horario del Metro CDMX:

  • Horario: 05:00 horas a 24:00 horas de lunes a sábado.
  • Horario domingos y días feriados 07:00 hrs a 24:00 hrs

Metro CDMX cambia su horario por el Gran Premio de México

Metro CDMX realizará operativo de seguridad en la Línea 9 por el Gran Premio de México (X/ @MetroCDMX)
Metro CDMX realizará operativo de seguridad en la Línea 9 por el Gran Premio de México (X/ @MetroCDMX)

El Metro de la CDMX adelantó a las 05:00 horas la apertura de cinco líneas este domingo 1 de noviembre para facilitar la llegada de aficionados al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La medida buscó ampliar las alternativas de traslado ante la concentración de visitantes durante la jornada automovilística.

Las líneas 1, 2, 3, 7 y 9 iniciaron operaciones una hora antes de su horario habitual, de acuerdo con una tarjeta informativa del Sistema de Transporte Colectivo. El ajuste formó parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para evitar complicaciones en los desplazamientos hacia el recinto.

El dispositivo de seguridad estará activo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, los tres días de actividades del Gran Premio de México. La Línea 9 contará con 510 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 40 vigilantes del Metro.

Retiran a sujeto que ingresó a zona de vías en la Línea 1

El STC Metro retiró a una persona de las vías de la Línea 1 entre las estaciones Sevilla y Chapultepec, en la Ciudad de México, tras su ingreso a la zona restringida este viernes 30 de octubre. La intervención ocurrió para evitar que permaneciera expuesta al paso de los trenes y a la infraestructura eléctrica.

El tramo conecta las terminales Pantitlán y Observatorio y atraviesa zonas de las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. De acuerdo con un reporte del director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que trabajadores del organismo y elementos de la Policía Bancaria e Industrial retiran al individuo mediante maniobras coordinadas.

El reporte no precisó cómo ingresó ni por qué permaneció en las vías, tampoco indica si presentó lesiones, fue trasladado ante alguna autoridad o si la circulación de los trenes tuvo afectaciones. Rubalcava llama a los usuarios a respetar las medidas de seguridad y a solicitar apoyo del personal del Metro cuando algún objeto caiga a las vías.

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