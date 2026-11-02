Sencia entregó reporte sobre el estado de la grama en El Campín tras el concierto de Ryan Castro y a pocos días del partido Millonarios vs. América

Estado de la grama en el estadio El Campín según Sencia tras el concierto de Ryan Castro (Sencia/X - Ryan Castro/Instagram)

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Sencia informó que la grama de El Campín no presenta afectaciones generalizadas tras el concierto de Ryan Castro, el 31 de octubre, al que llamó Awooween, aunque reconoció marcas superficiales, sectores con decoloración y una mayor compactación de la superficie.

El concesionario aseguró que concentrará durante tres días las tareas de recuperación para que el escenario esté disponible para el partido programado el miércoles 4 de noviembre de 2026 entre Millonarios y América de Cali por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, que se realizará a las 8:30 p. m.

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El comunicado, emitido el 1 de noviembre, se conoció en medio de la revisión sobre el manejo del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín, después de que varios eventos musicales alteraran su programación y que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) abriera un procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa.

Según Sencia, el desmontaje de la infraestructura usada en el espectáculo de Ryan Castro comenzó a las 3:00 a. m. y concluyó a las 4:00 p. m. La compañía señaló que participaron más de 1.500 personas y que la operación permitió despejar por completo el terreno de juego en 13 horas para dar paso a las labores agronómicas.

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El show dejó algunas marcas visibles en la grama, por lo que la entidad se comprometió a trabajar en el estadio (Sencia/X)

Sencia admite marcas y compactación, pero descarta daños extendidos

La valoración inicial de la empresa indica que el césped tuvo un crecimiento favorable y que no hay perjuicios extendidos en toda la cancha. Sin embargo, el documento reconoce que quedaron “marcas superficiales y zonas puntuales con decoloración”, que atribuye a la cobertura temporal instalada para el concierto y a la menor entrada de luz natural.

También identificó “mayor compactación de la superficie” debido a las cargas que soportó el campo durante el evento. La compactación reduce los espacios de aire en el suelo y puede dificultar la circulación de agua y oxígeno hacia las raíces, por lo que su corrección resulta relevante para conservar la uniformidad y la respuesta del césped en la competencia deportiva.

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Durante los próximos tres días, Sencia aplicará riego controlado, aireación, peinado y corte, de acuerdo con las condiciones de cada sector. El propósito, según la empresa, es recuperar la tonalidad natural de la grama, aliviar la compactación y mejorar las condiciones de juego antes del siguiente compromiso de fútbol.

“Los trabajos se desarrollarán con el objetivo de preparar la cancha para el partido del miércoles 4 de noviembre”, señaló el concesionario, que prometió divulgar nuevas actualizaciones técnicas sobre la evolución de la superficie.

Los seguidores del fútbol colombiano están a la espera de que el 4 de noviembre esté solucionada la mayor parte del problema (Sencia/X)

El Idrd mantiene abierto el proceso por presuntos incumplimientos

El estado del campo mantiene abierta una controversia entre Sencia y el Idrd. El Instituto instaló el 29 de octubre una audiencia pública dentro del procedimiento sancionatorio, en el que estudia presuntos incumplimientos de las obligaciones de operación y mantenimiento de la concesión. La diligencia continuará el 9 de noviembre, cuando la compañía y las aseguradoras vinculadas podrán ejercer su defensa.

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La apertura del proceso no constituye una sanción ni una declaración definitiva de incumplimiento. El Instituto indicó que expuso los hechos, las obligaciones que considera posiblemente vulneradas y una estimación de los perjuicios asociados. Además, precisó que la reorganización de los conciertos no reemplaza los deberes contractuales del operador.

La discusión cobró fuerza tras las dificultades que presentó el terreno después de los conciertos de BTS, a comienzos de octubre. La Dimayor aplazó entonces el partido entre Millonarios y Once Caldas porque el campo no reunía las condiciones para el fútbol profesional.

Hinchas de Millonarios y Santa Fe han expresado descontento por el impacto de la cancha en los partidos locales y han convocado protestas para exigir garantías sobre el mantenimiento del escenario.

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El resultado de las labores anunciadas por Sencia se pondrá a prueba el 4 de noviembre, cuando el estadio reciba el próximo partido.

Este es el compromiso oficial de Sencia ante el encuentro deportivo que se aproxima (Sencia/X)

Tres espectáculos cambiaron su agenda para dar tiempo a la recuperación

La cercanía entre conciertos y encuentros deportivos llevó a ajustar parte de la programación de noviembre. Los Tigres del Norte, que iban a presentarse el 7 de noviembre en El Campín, aplazaron su concierto hasta el 6 de febrero de 2027 en el mismo estadio.

El festival Megaland cambió de fecha y de escenario: pasó del 20 de noviembre en El Campín al 19 de noviembre en Vive Claro. Además, Fonseca trasladó su presentación del 24 de octubre al Vive Claro Estadio, aunque mantuvo la fecha.

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Las modificaciones buscan ampliar el margen para el cuidado de la gramilla y atender el calendario del fútbol profesional.