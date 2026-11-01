Carlos Slim refuerza su apuesta por el petróleo: firma contratos con Pemex e invierte en refinerías de Estados Unidos

El empresario Carlos Slim continúa con su apuesta por el petróleo en México y Estados Unidos. Crédito: Reuters

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El empresario mexicano Carlos Slim, dueño de compañías como América Móvil y Grupo Carso, ha seguido extendiendo su extenso catálogo de empresas al incursionar en el sector energético y/o del petróleo.

Los negocios de Slim casi siempre son una apuesta segura de éxito, por lo que ha logrado acumular una fortuna de 127 mil millones de dólares, cantidad que ya lo llevó a posicionarse como el decimosexto hombre más rico del mundo, de acuerdo con el índice de millonarios de Bloomberg.

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Carlos Slim reafirma su apuesta por el petróleo

Una investigación de El CEO, reveló que en la división energética, CICSA (Carso Infraestructura y Construcción) figura entre las empresas que más aportan a las ganancias del grupo. Su participación, sin embargo, pasó de 21.6 por ciento a 15.6 por ciento entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2026, luego de que sus ingresos cayeron de 10 mil 702.5 millones a siete mil 435.5 millones de pesos, una baja de 30.5 por ciento.

La compañía concentró su operación en la construcción de plataformas petroleras marinas, la fabricación de ductos y los servicios de perforación de pozos y agua. También mantiene una presencia consolidada junto a Petróleos Mexicanos (Pemex) en zonas como la Sonda de Campeche.

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A través de Zamajal, una filial de Grupo Carso, Carlos Slim va por más inversiones en el petróleo. Crédito: Bloomberg / Daniel Hernández

¿Cuál es el aporte de Zamajal?

Sobre Zamajal, empresa que se ha consolidado como una de las que mayor aportación dan al conglomerado de Slim, durante el tercer trimestre representó 6.3 por ciento de las ventas totales de Grupo Carso, gracias a sus ingresos de dos mil 984.3 millones de pesos, un incremento anual de 446.7 por ciento.

Zamajal inició operaciones en 2024, luego de concretar sus primeras adquisiciones relevantes en el sector petrolero. Entre ellas sobresalió la compra de 49.9 por ciento de Talos México, con la que reforzó su participación en el megayacimiento Zama, además de la adquisición de Petrobal Upstream, mediante la cual sumó a su portafolio los campos Ichalkil y Pokoch.

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Así expande Slim su participación en el sector energético

GSM Bronco, que forma parte de CICSA, se enfoca en la prestación de servicios petroleros especializados y el desarrollo de infraestructura energética terrestre, en consecuencia, constituye el brazo operativo con el que el magnate ejecuta contratos de perforación, desarrollo de campos y extracción de hidrocarburos en México.

Hace poco, la empresa resultó favorecida en la adjudicación del campo Macavil, dentro del esquema de contratos mixtos de Pemex. El proyecto contempla recursos estimados en 393.2 millones de pies cúbicos de gas húmedo y 27.5 millones de barriles de condensado, con un horizonte de desarrollo de 20 años.

También está Carso Energy

Los trabajos de Carso Energy marcan distancia con las otras compañías de la rama energética del ingeniero, ya que se dedica al transporte del gas natural, la generación de energía y la gestión de proyectos de infraestructura energética en México, Estados Unidos y América Latina.

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La participación de Carso Energy en los ingresos totales del Grupo bajó de 1.8 por ciento en el tercer trimestre de 2024 a 1.5 por ciento en el mismo periodo de 2026. En ese lapso, los ingresos de la división retrocedieron 19.1 por ciento, hasta ubicarse en 708.7 millones de pesos.

Carlos Slim también tiene contratos con Pemex. Crédito: Reuters

Slim mueve sus cartas por el conflicto en Medio Oriente

En 2023, Carso Energy adquirió una participación en Talos Energy, que más tarde intercambió por la filial mexicana de la empresa. Ese mismo año, la compañía compró activos de PetroBal por 530 millones de dólares y se comprometió con Pemex a desarrollar el yacimiento de gas en aguas profundas Lakach, con una inversión de mil 200 millones de dólares.

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En medio del aumento en los precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el empresario decidió vender parte de su participación en Talos Energy, en una operación valuada en 252 millones de dólares.

El empresario no conoce fronteras: invierte en Estados Unidos

Aunque es un tema que no resulta tan mediático, en 2024, el empresario incrementó su participación en la petrolera estadounidense PBF Energy a través de Control Empresarial de Capitales. La compañía tiene un valor de mercado cercano a los tres mil 580 millones de dólares y opera seis refinerías: Martínez, Toledo, Paulsboro, Delaware City y The Chalmette.

El empresario Carlos Slim también invierte en refinerías de Estaos Unidos. Crédito: Especial

Aparte de las compañías, el empresario también tiene presencia en Fieldwood Energy, E&P México, Tabasco Oil Company (TOC), Carso Oil & Gas, Carso Geotermia e IDEAL Panamá.

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Mientras que para 2027 y los años siguientes, Carlos Slim, prepara un plan de inversiones que calificó como “agresivo” para Zamajal, que tiene como prioridad los campos Ichalkil y Pokoch, los únicos de su portafolio que ya se encuentran en fase de producción.

Parece que Carlos Slim no conoce límites, ya que seguirá con su apuesta por el petróleo al celebrar contratos con Pemex e invertir en refinerías de Estados Unidos.