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Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

El equipo dirigido por Greg Vanney suma 44 puntos luego del triunfo y permanece en la pelea en el cierre de la campaña regular de la Major League Soccer

El delantero mexicano superó molestias y firmó su segundo tanto desde agosto, cuando inició su etapa con el club angelino tras salir de San Diego FC. (Instagram/ @lagalaxy)
El delantero mexicano superó molestias y firmó su segundo tanto desde agosto, cuando inició su etapa con el club angelino tras salir de San Diego FC. (Instagram/ @lagalaxy)
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Después de varias semanas lejos de las canchas, Hirving Lozano volvió a aparecer donde más necesitaba: frente al arco. El mexicano regresó a la titularidad con el LA Galaxy, marcó de cabeza y participó en la victoria 4-1 sobre Austin FC, en un partido que le devolvió protagonismo en la recta final de la temporada regular de la MLS.

El regreso tuvo una escena que resumió su tarde. Marco Reus condujo una jugada por la derecha y encontró al “Chucky” dentro del área, mientras el delantero se preparaba para reencontrarse con el ritmo de competencia tras más de un mes de ausencia.

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El mexicano respondió con una definición que volvió a poner su nombre en el marcador y le dio aire a un Galaxy que necesitaba sumar.

El cabezazo del Chucky llegó en el momento perfceto para el LA Galaxy

LA Galaxy tomó ventaja temprano y no soltó el control del encuentro. El equipo angelino necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por los puestos de postemporada y encontró respuestas en varios nombres de peso.

  • João Klauss abrió el marcador a los 10 minutos y le dio al local una ventaja que cambió el ritmo del partido desde el arranque.
  • A los 38 minutos, Reus recibió el balón dentro del área, desbordó por la derecha y envió un centro medido para que Lozano apareciera libre frente al arquero Damian Las.
  • El mexicano no dudó: conectó de cabeza y firmó el 2-0, un tanto que encaminó una tarde sin sobresaltos para el equipo de Los Ángeles.

Ese gol fue el segundo de Lozano desde su llegada al club. El anterior había sido el 29 de agosto ante San Diego FC, el equipo en el que estuvo antes de incorporarse al conjunto angelino.

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