Del Gran Premio de México a la sala de parto: mujer embarazada es trasladada de urgencia tras sentir malestar en el evento deportivo

Elementos de la SSC auxiliaron a la mujer. Crédito: SSC

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este 31 de octubre que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) auxiliaron a una mujer embarazada dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La paciente, de 22 años y con un embarazo a término, fue trasladada de urgencia tras presentar malestar durante la jornada del Gran Premio de México 2026. El auxilio ocurrió como parte de los dispositivos de resguardo, seguridad y atención a la ciudadanía desplegados en las inmediaciones del recinto deportivo.

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De acuerdo con una tarjeta informativa de la dependencia, uniformados asignados al resguardo de las instalaciones detectaron a la mujer en la zona café del inmueble. La joven presentaba fuertes dolores y malestar compatibles con un embarazo a término. El personal de la PBI, en coordinación con paramédicos y servicios médicos del lugar, la canalizó de inmediato a la carpa de atención instalada para la jornada del evento automovilístico.

Personal médico diagnosticó un probable inicio de trabajo de parto

En la carpa de atención, el personal médico determinó que la asistente presentaba un probable inicio de trabajo de parto. Ante este diagnóstico, los efectivos de la PBI coordinaron de inmediato el arribo de una ambulancia al autódromo para garantizar su traslado sin demora.

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La joven fue auxiliada tras presentar malestares en el evento. Crédito: SSC

La paciente fue llevada a un hospital especializado para recibir la atención correspondiente, según detalló la SSC en su reporte oficial. La dependencia no precisó el nombre del hospital ni el estado de salud posterior de la mujer ni del producto del embarazo.

Este episodio ocurrió como parte de una serie de intervenciones del cuerpo policial durante la misma jornada en las inmediaciones del recinto deportivo. Los oficiales mantuvieron un dispositivo de vigilancia y atención a la ciudadanía desde el inicio hasta el cierre del Gran Premio de México, de acuerdo con el comunicado. Según reportes oficiales, el evento ha sido resguardado por más de 4 mil 300 elementos de las diferentes áreas de la SSC.

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Unidades oficiales realizaron el traslado de la joven. Crédito: SSC

Autoridades calificaron la intervención como un ejemplo de la coordinación entre el personal de seguridad y los servicios médicos del autódromo durante eventos de gran afluencia. La dependencia destacó que la rapidez en la canalización de la paciente, desde su detección en la zona café hasta el arribo de la ambulancia, permitió el traslado oportuno a un hospital especializado.

Una pareja recuperó su celular tras un rastreo en tiempo real

En una segunda acción, registrada en las inmediaciones del recinto, los efectivos atendieron a un hombre originario del estado de Yucatán y a su esposa, de nacionalidad extranjera, quienes solicitaron ayuda tras perder su dispositivo móvil. Los agentes de la PBI utilizaron el rastreo en tiempo real del equipo para ubicar su paradero.

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Autoridades entregaron el teléfono celular extraviado. Crédito: SSC

El rastreo guió a los oficiales a lo largo de todo el perímetro exterior del inmueble hasta contactar al personal especializado que resguardaba el teléfono. El aparato había sido entregado minutos antes por otro asistente que lo encontró en la zona y lo puso a disposición de los encargados del resguardo.

Tras validar la propiedad del objeto mediante los datos proporcionados por la pareja, los agentes confirmaron que el dispositivo correspondía al matrimonio. El celular fue devuelto a sus dueños sin contratiempos adicionales, según el reporte de la dependencia.

A la altura de la Puerta 9 del Autódromo, otro asistente solicitó el apoyo de los oficiales al perder de vista a un familiar durante el desalojo del inmueble al concluir el evento. Se trataba de un adulto mayor de 65 años de edad, de acuerdo con la descripción proporcionada por el denunciante.

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Con los datos aportados, el personal de la PBI implementó de inmediato un dispositivo de búsqueda en la zona cercana a la puerta de salida. Los oficiales localizaron rápidamente al adulto mayor, quien se encontraba en buen estado de salud, y lo reunieron con su familiar.

Esta acción se sumó a las intervenciones registradas durante la jornada en distintos puntos del recinto deportivo. La SSC señaló que el personal desplegado cubrió tanto el interior de las instalaciones como el perímetro exterior durante las horas de mayor movimiento del evento.

La PBI recuperó dos celulares olvidados en la Zona Azul

Además, durante los recorridos de vigilancia e inspección en el área de gradas de la Zona Azul, los oficiales de la PBI hallaron dos teléfonos celulares olvidados al concluir las actividades de la jornada. Los agentes resguardaron ambos objetos de inmediato tras finalizar el evento, siguiendo el protocolo establecido para objetos extraviados.

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Según información oficial, para corroborar la propiedad legítima de los aparatos, el personal atendió una llamada entrante en uno de los celulares, lo que permitió contactar a su dueño directamente. En el segundo dispositivo, los oficiales verificaron los candados de seguridad del sistema para confirmar la identidad del propietario antes de proceder a la devolución.

Una vez confirmada la identidad de los dueños mediante ambos métodos, los dispositivos fueron entregados a sus propietarios sin incidentes adicionales. Esta acción cerró el conjunto de intervenciones reportadas por la corporación durante la jornada del Gran Premio de México.

La SSC refrendó, en el comunicado emitido este 31 de octubre, su compromiso de proteger el patrimonio, la integridad y la salud de los residentes y visitantes durante los eventos de mayor relevancia en la Ciudad de México.

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