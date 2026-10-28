Aerolínea británica amplía sus vuelos entre Costa Rica y Londres y operará durante todo el año por primera vez

British Airways inauguró su nueva conexión entre Londres Heathrow y Costa Rica con la llegada de un vuelo que transportó a más de 200 pasajeros. Crédito: AERIS

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La aerolínea British Airways inició una nueva etapa de operaciones en Costa Rica con la llegada de un vuelo procedente de Londres Heathrow, marcando un cambio importante en la conectividad aérea del país con Europa. La compañía dejará de operar únicamente por temporadas y mantendrá vuelos durante todo el año, una medida que busca facilitar los viajes y fortalecer la llegada de turistas internacionales.

El anuncio coincidió con el aterrizaje del vuelo BA233, que llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el domingo 25 de octubre de 2026, a las 4:40 p. m., con más de 200 pasajeros procedentes de la capital británica.

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La llegada también tuvo un significado especial para la compañía, que celebra 10 años de operaciones en territorio costarricense, desde el inicio de sus servicios el 27 de abril de 2016.

Uno de los principales cambios es el traslado de la operación al aeropuerto de Londres Heathrow, considerado uno de los centros de conexión aérea más importantes del mundo. Esta modificación permitirá ampliar las posibilidades de conexión de los pasajeros hacia otros destinos europeos.

Cinco vuelos semanales durante la temporada alta

Como parte de la nueva programación, British Airways ofrecerá cinco vuelos semanales entre San José y Londres, durante el periodo comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

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Los servicios estarán disponibles martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, mientras que los lunes y jueves no habrá operaciones de esta ruta.

Posteriormente, entre abril y septiembre de 2027, la aerolínea mantendrá tres frecuencias semanales, garantizando la continuidad del servicio durante los meses en que anteriormente no operaba.

La compañía utilizará aeronaves Boeing 787-8, equipadas con tres tipos de cabina: Club World con Club Suite, World Traveller Plus y World Traveller, que ofrecen distintas alternativas para los pasajeros.

El director ejecutivo de AERIS, Ricardo Hernández, destacó que esta ampliación representa una oportunidad para fortalecer la competitividad turística y económica del país.

“El fortalecimiento de esta ruta refleja la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo turístico y económico de Costa Rica”, afirmó Hernández.

El representante también señaló que la operación durante todo el año y la conexión desde Heathrow permitirán aprovechar la red internacional de destinos de British Airways.

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British Airways celebra 10 años de operaciones en Costa Rica, desde su llegada al país el 27 de abril de 2016, y conmemora su aniversario ampliando sus vuelos entre San José y Londres durante todo el año. Crédito: AERIS

Reino Unido entre los principales mercados turísticos europeos

La ampliación se produce en un momento de crecimiento del turismo procedente de Europa.

Según cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y agosto de 2026, Costa Rica recibió 47,753 turistas británicos por vía aérea, lo que posicionó al Reino Unido como el tercer mercado emisor de visitantes desde Europa.

Durante ese mismo periodo, el ingreso de turistas europeos registró un crecimiento del 8.8 %, hasta alcanzar 319,552 viajeros.

Estas cifras reflejan la importancia de mantener conexiones directas con destinos europeos para fortalecer la actividad turística nacional.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos V. Borges, destacó que la nueva programación facilitará la llegada de visitantes durante diferentes épocas del año.

“Consolidar la operación de British Airways durante todo el año constituye un avance significativo para nuestra competitividad turística y nuestra proyección internacional”, expresó.

El jerarca agregó que el fortalecimiento de las conexiones aéreas puede generar nuevas oportunidades para el empleo, los negocios turísticos y los encadenamientos productivos en las comunidades costarricenses.

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Por su parte, Neil Chernoff, director de Planificación y Estrategia de British Airways, resaltó que la ampliación permitirá ofrecer mayor flexibilidad a quienes viajan entre ambos países.

“Estamos encantados de ampliar nuestro servicio desde Costa Rica”, manifestó el representante de la compañía.

Un total de 47.753 turistas británicos ingresaron a Costa Rica por vía aérea entre enero y agosto de 2026, según datos del Instituto Costarricense de Turismo. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

La nueva operación es resultado de un trabajo conjunto entre British Airways, AERIS y el Instituto Costarricense de Turismo, instituciones que buscan ampliar la conectividad internacional del país.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuenta con conexiones hacia 40 destinos internacionales, mediante las operaciones de 28 aerolíneas comerciales internacionales, además de dos compañías domésticas.

Con la incorporación de vuelos permanentes hacia Londres, Costa Rica busca consolidar su posicionamiento como un destino turístico y empresarial atractivo para el mercado europeo.

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