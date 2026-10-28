Pedro Sánchez, sobre el interés político de sus hijas: “Ellas quieren que ganemos. Están deseando votar y quieren ir al colegio electoral”

Pedro Sánchez en el pódcast 'Keep It Cutre' (YouTube).

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Pedro Sánchez ha dejado a un lado durante unos minutos el tono institucional para mostrar una faceta más personal en su última aparición en un pódcast. El presidente del Gobierno ha participado en Keep It Cutre, el espacio presentado por Ángela Henche y Albanta San Román, donde ha hablado de política, cultura, redes sociales y también de su vida familiar. Durante la conversación, el líder socialista se ha referido a sus dos hijas y ha explicado cómo viven desde casa su exposición pública y la situación política que atraviesa el país.

La entrevista llega en plena precampaña electoral, con la mirada puesta en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. Después de su visita a La Revuelta, el programa de David Broncano, Sánchez ha elegido un formato digital más distendido para conversar sobre cuestiones que van más allá de la actualidad política. Aunque ha comenzado repasando su gestión al frente del Ejecutivo, la charla ha terminado dejando espacio para asuntos más íntimos.

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Preguntado por el interés de sus hijas en la política, el presidente ha reconocido que siguen la actualidad, pero que también son conscientes de las consecuencias que tiene para su familia. “Les interesa, pero ven lo que supone a la parte personal”, ha explicado. En ese sentido, ha aludido a un momento especialmente complicado para su entorno más cercano: “En mi casa estamos viviendo una situación particularmente dolorosa con mi hermano y mi mujer”.

Vivienda, odio en redes, feminismo, IA… De todas estas cosas y muchísimas más hemos estado hablando con el Presidente del Gobierno. Nosotras tampoco nos esperábamos a Pedro Sánchez en este nuestro rinconcito rosa de internet, pero esperamos que os parezca interesante. 🩷 https://t.co/AL1CjXDKfl — Keep It Cutre (@keepitcutre_) October 28, 2026

Uno de los momentos más llamativos de la conversación ha llegado cuando le han preguntado si sus hijas esperan que pierda las próximas elecciones. Sánchez ha respondido con claridad y ha asegurado que ambas desean que el PSOE consiga la victoria. Además, ha compartido la ilusión que le hace verlas interesadas en participar en la jornada electoral.

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“No, ellas quieren que ganemos. Están deseando votar y quieren ir al colegio electoral”, ha contado. El presidente ha explicado que las ve orgullosas y que aprovechan las conversaciones familiares para plantearles preguntas sobre diferentes cuestiones de actualidad. Entre ellas, ha mencionado el caso de Maricarmen.

Sánchez llega al mítin de Fuenlabrada (Madrid) junto a Begoña Gómez, a la espera de juicio por varios delitos. (Europa Press).

Una vida familiar condicionada por la exposición pública

La relación de Sánchez con sus hijas siempre ha sido discreta en el carácter público, pero ocupó un espacio destacado en sus memorias, Tierra firme, publicadas en 2023. En el libro, el presidente relataba algunas de las costumbres con las que intenta mantener el contacto familiar pese a los viajes y las obligaciones de su cargo.

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Entre ellas figura un ritual que procura cumplir cada mañana: enviar a sus hijas un enlace a través del grupo familiar de WhatsApp. Las recomendaciones pueden ser noticias científicas o culturales, canciones que acaba de descubrir o temas musicales que sabe que gustan a todos en casa. Una manera de compartir intereses y mantener la cercanía incluso cuando se encuentra lejos.

El mandatario también ha explicado en otras ocasiones que disfruta de los planes sencillos con Begoña Gómez, como salir a montar en bicicleta, pasear por el campo o comentar los libros que están leyendo. Las comidas familiares forman parte igualmente de esa búsqueda de normalidad que intenta preservar pese a las exigencias de la agenda política.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). (Jesús Hellín - Europa Press).

De la política a la cultura y las redes sociales

La conversación en Keep It Cutre no se ha limitado a la familia. El presidente también ha abordado asuntos como el odio en internet, los riesgos asociados a la inteligencia artificial y la proliferación de vídeos falsos que utilizan su imagen. Asimismo, ha hablado de la importancia que concede al bienestar personal y ha explicado que practica ejercicios de meditación a diario.

La música y el audiovisual también forman parte de sus intereses, dos temas que encajan con el enfoque cultural y desenfadado del pódcast. Con esta entrevista, Sánchez combina el repaso a la actualidad política con una aproximación a su vida fuera de las instituciones, en un momento en el que la campaña electoral comienza a ganar protagonismo.

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