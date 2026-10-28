Estados Unidos colgó un cartel de “Freedom 250” en su embajada en La Habana el día en que Cuba pierde apoyos en la ONU contra el embargo

Fotografía que muestra un cartel con un mensaje en el que se lee la palabra 'libertad' en la fachada de la embajada de Estados Unidos, este miércoles en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

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Estados Unidos colgó este miércoles en la fachada de su embajada en La Habana un cartel con el lema Freedom 250 (Libertad 250), la marca con la que celebra los 250 años de su independencia. Ese mismo día, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución anual de Cuba contra el embargo estadounidense con el menor apoyo en tres décadas.

El texto recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. En octubre de 2025 había sumado 165 apoyos, siete rechazos y 12 abstenciones; en 2024, 187 votos favorables y solo dos en contra, los de Estados Unidos e Israel. Hay que ir hasta 1995 para encontrar un respaldo menor.

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El cartel reproduce la estética de la campaña que la comisión Freedom 250, respaldada por la Casa Blanca, desplegó en Washington alrededor del 4 de julio con ferias, carreras y fuegos artificiales. La embajada en La Habana usa esa marca desde hace meses en sus redes sociales, donde invitó a los cubanos a enviar mensajes sobre la libertad.

El régimen cubano considera una provocación ese tipo de mensajes en la sede diplomática. En 2006, cuando la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos instaló en sus ventanas un panel luminoso con noticias y consignas, la dictadura de Fidel Castro plantó frente al edificio decenas de mástiles con banderas negras para taparlo. Junto a la misión está además la Tribuna Antiimperialista José Martí, la explanada que el régimen construyó en 2000 para sus actos políticos.

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Fotografías de los expresidentes Raúl Castro, a la derecha, y su difunto hermano Fidel Castro cubren la puerta principal de una casa en La Habana, el lunes 19 de octubre de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

El cambio más visible de la votación llegó desde América Latina. Colombia, Ecuador y Costa Rica votaron en contra por primera vez; Colombia había apoyado el texto en 2025 y los otros dos se habían abstenido. Argentina y Paraguay repitieron el rechazo del año pasado, igual que Hungría y Ucrania, y Marruecos pasó de la abstención al voto negativo. Chile, Honduras y Perú, cuyos nuevos presidentes mantienen buena relación con Donald Trump, se abstuvieron después de haber votado a favor en 2025. Alemania e Italia también se abstuvieron. Venezuela no votó.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, había anticipado cambios en el recuento y pidió a los Estados miembros que rechazaran la resolución porque, de lo contrario, contribuirían “al maltrato al pueblo cubano”. Minutos antes de la votación negó que exista un bloqueo y afirmó que “las penurias del pueblo cubano son exclusivamente culpa de este régimen comunista corrupto”, según recogió AFP.

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El debate del martes había terminado en escándalo. Mientras Waltz hablaba, la delegación cubana golpeó las mesas y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se levantó de su asiento, caminó hacia la tribuna y acusó a gritos al embajador de mentir. El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, tuvo que intervenir para restablecer el orden. Rodríguez pidió que se llamara al orden a Waltz y calificó su conducta de incivilizada y grosera.

Fotografía de archivo del 9 de enero de 2026 que muestra las banderas de Estados Unidos y Cuba izadas frente la Embajada de Estados Unidos en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La votación llega en el período de mayor presión económica sobre la isla en años. Desde enero, Washington impide la llegada de crudo. Tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de enviar petróleo, y México suspendió sus envíos el 27 de enero ante la amenaza de Trump de imponer aranceles a los proveedores. A comienzos de octubre, la Guardia Costera estadounidense anunció la incautación de dos buques con combustible destinado a Cuba. La red eléctrica, sostenida por siete centrales termoeléctricas con más de 40 años de uso, acumula siete apagones nacionales en 2026.

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La embajada que exhibe el cartel reabrió en agosto de 2015, durante el acercamiento entre Barack Obama y Raúl Castro, después de más de cinco décadas sin relaciones diplomáticas. En 2017, el primer Gobierno de Trump retiró a la mayor parte del personal tras los incidentes de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses, conocidos como el síndrome de La Habana. Desde entonces la misión funciona con una plantilla mínima.

El dictador Miguel Díaz-Canel celebró el resultado en la red social X y cuestionó las gestiones de Washington para cambiar el sentido de la votación. La resolución no es vinculante. El embargo, impuesto en 1960 y ampliado a casi todo el comercio en 1962, quedó convertido en ley por la Ley Helms-Burton de 1996, y solo el Congreso de Estados Unidos puede levantarlo.

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Cuba presenta el texto ante la Asamblea General desde 1992. En aquella primera votación obtuvo 59 apoyos y tres rechazos.