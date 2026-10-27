Salinas Pliego exige a Ariadna Montiel aclarar presunta reunión con hermano de “El Chapo”

Salinas Pliego pide aclarar presunto encuentro de Ariadna Montiel con hermano de “El Chapo”. Ricardo Salinas Pliego Photographer: Susana Gonzalez/Bloomberg

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El empresario Ricardo Salinas Pliego exigió a Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, aclarar la presunta reunión que habría sostenido con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los señalamientos fueron difundidos en una columna periodística y no se han presentado como hechos comprobados en la información disponible.

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En respuesta, Montiel envió una carta en la que negó el encuentro y cualquier vínculo con personas dedicadas a actividades criminales, además de solicitar derecho de réplica a El Universal.

¿Qué se sabe de la presunta reunión de Ariadna Montiel con “El Guano”?

La polémica surgió a partir de una columna del periodista Héctor de Mauleón, publicada en El Universal, en la que se afirma que Montiel habría sostenido un encuentro con Guzmán Loera a principios de 2024, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Salinas Pliego exige a Ariadna Montiel dar explicaciones.

De acuerdo con la versión expuesta por el periodista, quien citó fuentes de seguridad y un supuesto informe federal, durante esa reunión se habría planteado un acuerdo electoral con integrantes de Los Salgueiro, grupo al que se atribuye presencia en la región.

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El presunto pacto habría consistido en que ese grupo respaldara a candidaturas de Morena durante las elecciones de 2024, a cambio de mantener el control territorial de una zona comprendida entre La Tuna, Sinaloa, y Moris, Chihuahua.

En la columna también se menciona la supuesta presencia de Juan Carlos Loera y a Ana Laura González Ábrego, actual alcaldesa de Guadalupe y Calvo, entre las personas vinculadas con el contexto electoral descrito.

Sin embargo, los señalamientos corresponden a la versión publicada y no constituyen, por sí mismos, una confirmación de que el encuentro haya ocurrido.

Según la versión periodística, Juan Carlos Loera habría estado presente en la presunta reunión entre Ariadna Montiel y “El Guano”. Crédito: X / @sdpnoticias

Salinas Pliego pide explicaciones y una investigación de la FGR

Tras la publicación, Salinas Pliego reaccionó en redes sociales y exigió a Montiel que aclarara las acusaciones.

El empresario también pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los hechos referidos en la columna.

Su pronunciamiento se sumó a la discusión pública sobre los presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.

No obstante, las afirmaciones difundidas deben distinguirse de hechos acreditados por una investigación o resolución de las autoridades.

El empresario reaccionó a la columna de Héctor de Mauleón y reclamó una explicación pública de la presidenta nacional de Morena.(Foto cortesía FGR)

Ariadna Montiel niega la reunión y solicita derecho de réplica

Montiel rechazó categóricamente haber sostenido una reunión con Guzmán Loera y negó mantener vínculos con personas dedicadas a actividades criminales.

En una carta dirigida a El Universal, la dirigente de Morena cuestionó la manera en que se presentó la información.

Señaló que el encabezado de la publicación planteaba el encuentro como un hecho, mientras que el texto lo describía como una presunción.

También sostuvo que no se mostró el supuesto informe federal citado en la columna ni se aportaron pruebas verificables que respaldaran la acusación. Por ello, solicitó formalmente que el medio publicara su derecho de réplica.

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Montiel negó haber tenido contacto con Aureliano Guzmán Loera y rechazó los señalamientos difundidos en una columna periodística. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

Entre los principales argumentos expuestos por Montiel se encuentran:

Negó haber sostenido la reunión mencionada en la columna.

Rechazó cualquier relación con personas involucradas en actividades criminales.

Cuestionó que los señalamientos se presentaran sin evidencia verificable.

Solicitó a El Universal publicar su respuesta.

Afirmó que las acusaciones buscan desacreditar a Morena.

La dirigente también defendió su patrimonio y señaló que este se encuentra declarado conforme a los mecanismos de transparencia correspondientes.

Maru Campos también pidió explicaciones a la dirigente de Morena

La controversia se produjo después de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidiera a Montiel aclarar los presuntos vínculos señalados.

Maru Campos pide a Ariadna Montiel aclarar los señalamientos.

Según la dirigente morenista, la mandataria estatal habría llevado sus preocupaciones a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Montiel acusó a Campos de difundir información falsa y sostuvo que las declaraciones buscan desviar la atención de los cuestionamientos sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo en Chihuahua.

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Por su parte, De Mauleón defendió la información de su columna y afirmó que sus fuentes confirmaron la autenticidad de un informe de inteligencia federal, documento que, según explicó, sirvió de base para los señalamientos de la gobernadora.

Hasta el momento, las versiones expuestas por las partes mantienen diferencias sobre el origen y el sustento de las acusaciones.

Montiel acusó a la gobernadora Maru Campos de intentar desviar la atención de los cuestionamientos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua. (AP Foto/Carolyn Kaster/Archivo)

Morena rechaza los señalamientos contra su dirigencia

En medio de la polémica, los 24 gobernadores de Morena difundieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron las acusaciones contra la dirigencia del partido y las atribuyeron a diferencias políticas.

El intercambio de declaraciones mantiene el tema en la discusión pública, mientras Montiel niega que la reunión haya ocurrido y pide que se respete su derecho de réplica.

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La presunta reunión con “El Guano” permanece como un señalamiento difundido en una columna periodística. La información proporcionada no acredita que el encuentro haya sucedido ni que exista una resolución oficial que confirme los supuestos acuerdos descritos.