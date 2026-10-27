El FBI ofrece una recompensa de USD10.000 por un colombiano que habría lavado dinero para el Clan del Golfo

El FBI en Miami ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información sobre Víctor Julián Duque Tobón por presunto lavado de dinero para el Clan del Golfo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami anunció el lunes 26 de octubre una recompensa de hasta USD10.000 por información que permita localizar y capturar al colombiano Víctor Julián Duque Tobón, requerido en Estados Unidos por una presunta conspiración para lavar dinero que habría favorecido al Clan del Golfo.

Según la información divulgada por la agencia estadounidense, Duque es el único prófugo entre nueve personas imputadas en una investigación sobre una estructura que, desde 2021, habría blanqueado más de USD54 millones (unos $171.000 millones al cambio actual) provenientes del narcotráfico. Ocho de los acusados fueron detenidos y seis recibieron condenas, de acuerdo con el FBI.

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El colombiano enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, expidió una orden de arresto en su contra el 22 de octubre de 2025.

La red habría usado empresas ficticias para ingresar efectivo al sistema financiero

Víctor Julián Duque Tobón es el único prófugo entre nueve personas acusadas de blanquear más de 54 millones de dólares del narcotráfico desde 2021 (@FBIMostWanted / X)

Las pesquisas apuntan a una organización que presuntamente recogía grandes sumas de dinero en efectivo en distintas zonas de Estados Unidos y luego las incorporaba al sistema bancario por medio de sociedades de fachada.

“Dicha red reclutaba a personas para crear empresas ficticias y abrir cuentas bancarias asociadas a ellas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico y facilitar su transferencia, tanto a nivel nacional como internacional”, indicó la entidad estadounidense.

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Los emisarios del grupo, según la investigación, viajaban por varias ciudades de Estados Unidos para recibir entregas de efectivo que en algunos casos ascendían a cientos de miles de dólares. Después, los recursos eran depositados en cajeros automáticos y en diferentes sucursales bancarias ubicadas en una misma ciudad.

La ficha de búsqueda del FBI registra que el sospechoso nació en 1984 y mantiene vínculos con Bogotá, Pereira, Belén y San Antoni (FBI/Sitio web)

El uso de múltiples depósitos y entidades financieras habría permitido distribuir los movimientos y dificultar el seguimiento de los fondos. Una vez que el dinero ingresaba a las cuentas relacionadas con las sociedades ficticias, la organización presuntamente realizaba transferencias nacionales e internacionales a personas y empresas de los dos países.

Para los investigadores, ese circuito tenía como finalidad dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas y enviar parte de los recursos hacia Colombia, donde habría operado la estructura vinculada con el Clan del Golfo, como previamente se menciona.

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A Duque le atribuyen depósitos por USD459.953 en seis meses

Dentro de esa presunta red, Víctor Julián Duque Tobón habría cumplido tareas de emisario. El FBI sostuvo que viajaba desde Colombia a Estados Unidos para recoger dinero en efectivo procedente del narcotráfico y depositarlo en las cuentas asociadas con las empresas ficticias.

Las autoridades le atribuyen depósitos por USD459.953 (unos $1.461 millones, al cambio actual) entre el 26 de septiembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023. Esas operaciones habrían sido efectuadas mediante distintos cajeros automáticos y entidades bancarias vinculadas con el mecanismo financiero de la organización.

El tribunal federal de Miami expidió una orden de arresto contra Duque el 22 de octubre de 2025 (REUTERS/Carlo Allegri)

La cifra corresponde a las transacciones que el FBI relaciona de forma directa con Duque y no al total del dinero que habría movido la red. Los señalamientos contra Duque hacen parte de un proceso penal en curso en Estados Unidos y la orden de arresto no equivale a una declaración de culpabilidad.

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La ficha de búsqueda del FBI señala que el colombiano registra como fecha de nacimiento el 28 de diciembre de 1984 y lo describe como un hombre de 1,75 metros de estatura, cabello castaño y ojos marrones.

Su ficha incluye vínculos con Pereira, Bogotá y Belén, así como conexiones con San Antonio, en Texas. La oficina regional del FBI en Miami pidió a quienes tengan información sobre su ubicación que se comuniquen con la oficina local de la entidad, con la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano. También habilitó el sitio https://tips.fbi.gov para recibir información.