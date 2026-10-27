Colombia

El FBI ofrece una recompensa de USD10.000 por un colombiano que habría lavado dinero para el Clan del Golfo

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos busca a Víctor Julián Duque Tobón, señalado de integrar una red que habría movilizado recursos del narcotráfico entre ambos países mediante empresas ficticias y cuentas bancarias

Insignia del FBI junto a banderas de Estados Unidos y Colombia, sobre un mapa digital con el rostro semitransparente de un hombre con barba.
El FBI en Miami ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información sobre Víctor Julián Duque Tobón por presunto lavado de dinero para el Clan del Golfo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami anunció el lunes 26 de octubre una recompensa de hasta USD10.000 por información que permita localizar y capturar al colombiano Víctor Julián Duque Tobón, requerido en Estados Unidos por una presunta conspiración para lavar dinero que habría favorecido al Clan del Golfo.

Según la información divulgada por la agencia estadounidense, Duque es el único prófugo entre nueve personas imputadas en una investigación sobre una estructura que, desde 2021, habría blanqueado más de USD54 millones (unos $171.000 millones al cambio actual) provenientes del narcotráfico. Ocho de los acusados fueron detenidos y seis recibieron condenas, de acuerdo con el FBI.

PUBLICIDAD

El colombiano enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, expidió una orden de arresto en su contra el 22 de octubre de 2025.

La red habría usado empresas ficticias para ingresar efectivo al sistema financiero

Víctor Julián Duque Tobón es el único prófugo entre nueve personas acusadas de blanquear más de 54 millones de dólares del narcotráfico desde 2021 (@FBIMostWanted / X)
Víctor Julián Duque Tobón es el único prófugo entre nueve personas acusadas de blanquear más de 54 millones de dólares del narcotráfico desde 2021 (@FBIMostWanted / X)

Las pesquisas apuntan a una organización que presuntamente recogía grandes sumas de dinero en efectivo en distintas zonas de Estados Unidos y luego las incorporaba al sistema bancario por medio de sociedades de fachada.

“Dicha red reclutaba a personas para crear empresas ficticias y abrir cuentas bancarias asociadas a ellas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico y facilitar su transferencia, tanto a nivel nacional como internacional”, indicó la entidad estadounidense.

PUBLICIDAD

Los emisarios del grupo, según la investigación, viajaban por varias ciudades de Estados Unidos para recibir entregas de efectivo que en algunos casos ascendían a cientos de miles de dólares. Después, los recursos eran depositados en cajeros automáticos y en diferentes sucursales bancarias ubicadas en una misma ciudad.

La red criminal reclutaba a personas para abrir cuentas bancarias y constituir empresas ficticias en Estados Unidos (FBI/Sitio web)
La ficha de búsqueda del FBI registra que el sospechoso nació en 1984 y mantiene vínculos con Bogotá, Pereira, Belén y San Antoni (FBI/Sitio web)

El uso de múltiples depósitos y entidades financieras habría permitido distribuir los movimientos y dificultar el seguimiento de los fondos. Una vez que el dinero ingresaba a las cuentas relacionadas con las sociedades ficticias, la organización presuntamente realizaba transferencias nacionales e internacionales a personas y empresas de los dos países.

Para los investigadores, ese circuito tenía como finalidad dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas y enviar parte de los recursos hacia Colombia, donde habría operado la estructura vinculada con el Clan del Golfo, como previamente se menciona.

A Duque le atribuyen depósitos por USD459.953 en seis meses

Dentro de esa presunta red, Víctor Julián Duque Tobón habría cumplido tareas de emisario. El FBI sostuvo que viajaba desde Colombia a Estados Unidos para recoger dinero en efectivo procedente del narcotráfico y depositarlo en las cuentas asociadas con las empresas ficticias.

Las autoridades le atribuyen depósitos por USD459.953 (unos $1.461 millones, al cambio actual) entre el 26 de septiembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023. Esas operaciones habrían sido efectuadas mediante distintos cajeros automáticos y entidades bancarias vinculadas con el mecanismo financiero de la organización.

El tribunal federal de Miami expidió una orden de arresto contra Duque el 22 de octubre de 2025 (REUTERS/Carlo Allegri)
El tribunal federal de Miami expidió una orden de arresto contra Duque el 22 de octubre de 2025 (REUTERS/Carlo Allegri)

La cifra corresponde a las transacciones que el FBI relaciona de forma directa con Duque y no al total del dinero que habría movido la red. Los señalamientos contra Duque hacen parte de un proceso penal en curso en Estados Unidos y la orden de arresto no equivale a una declaración de culpabilidad.

La ficha de búsqueda del FBI señala que el colombiano registra como fecha de nacimiento el 28 de diciembre de 1984 y lo describe como un hombre de 1,75 metros de estatura, cabello castaño y ojos marrones.

Su ficha incluye vínculos con Pereira, Bogotá y Belén, así como conexiones con San Antonio, en Texas. La oficina regional del FBI en Miami pidió a quienes tengan información sobre su ubicación que se comuniquen con la oficina local de la entidad, con la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano. También habilitó el sitio https://tips.fbi.gov para recibir información.

Temas Relacionados

FBIClan del GolfoLavado de dineroVíctor Julián Duque TobónEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: GOL DEL LEÓN, siga aquí el minuto a minuto de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

En el estadio El Campín de Bogotá, Leones y Leopardos se enfrentan y el ganador tendrá un pie en los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: GOL DEL LEÓN, siga aquí el minuto a minuto de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 26 de octubre de 2026

En video: Armada incautó 1,2 toneladas de cocaína ocultas entre cavas de pescado en el Pacífico colombiano

La carga fue hallada en una embarcación artesanal interceptada al oeste de Chocó. Tres ciudadanos colombianos quedaron a disposición de la justicia tras el operativo coordinado con autoridades de Estados Unidos

En video: Armada incautó 1,2 toneladas de cocaína ocultas entre cavas de pescado en el Pacífico colombiano

La JEP pidió explicaciones al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional por cambios en piezas sobre víctimas del conflicto

El tribunal estableció dos plazos para que las entidades entreguen inventarios, fotografías, registros de traslado y documentos que permitan esclarecer qué pasó con los materiales y quién autorizó las intervenciones

La JEP pidió explicaciones al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional por cambios en piezas sobre víctimas del conflicto

Cortes de agua en Bogotá y municipios vecinos en la última semana de octubre: horarios y todo lo que debe saber sobre la suspensión del servicio

Las interrupciones programadas pueden durar hasta 27 horas por obras en las redes; encuentre el listado completo de los barrios afectados

Cortes de agua en Bogotá y municipios vecinos en la última semana de octubre: horarios y todo lo que debe saber sobre la suspensión del servicio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: comenzó el partido, siga aquí el minuto a minuto de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: comenzó el partido, siga aquí el minuto a minuto de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Harry Kane, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, ganó el Balón de Oro 2026, mientras el colombiano terminó entre los mejores 25

Luis Amaranto Perea, entrenador de Independiente Medellín, habló del regreso de Juan Fernando Quintero y el debut de Jackson Martínez: “Diseñamos un plan”

Luis Díaz se refirió a Harry Kane y Lamine Yamal en la previa de la ceremonia del Balón de Oro 2026: “De los candidatos para ganar”

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios