Rey Grupero cae en la broma de Adame sobre muerte de Laura Bozzo y se disculpa

Rey Grupero pide disculpas a Laura Bozzo (Cuartoscuro/TvAzteca)

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Rey Grupero ofreció una disculpa pública a través de un video publicado en Instagram, luego de compartir la información falsa sobre el fallecimiento de Laura Bozzo, noticia que tomó del perfil de Alfredo Adame sin verificarla antes de difundirla entre sus seguidores.

“Banda, una disculpa enorme por haber subido un post de Laura Bozzo, de que había partido. Disculpen por favor, yo había visto en el perfil de Alfredo Adame que había partido al cielo, y pues eso nos cayó horrible la noticia, porque somos sus hermanos de vida, sus amigos”, expresó el youtuber en el mensaje dirigido a su comunidad.

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El influencer reconoció el cariño que mantiene hacia la conductora peruana pese al error cometido al replicar la información sin confirmarla previamente con fuentes oficiales o con el entorno cercano de Laura Bozzo.

El origen del error estuvo en una publicación de Alfredo Adame

La "corrección" de Alfredo Adame que provocó controversia (Instagram)

El rumor sobre la muerte de Laura Bozzo se originó el 28 de octubre, cuando Alfredo Adame compartió en su cuenta de Instagram una esquela con un mensaje de despedida hacia la conductora, dándola por fallecida sin que existiera confirmación oficial alguna.

“Hoy se apaga la voz de una mujer única, fuerte, valiente y auténtica, que marcó la vida de muchas personas. Más allá de nuestras diferencias, reconozco su gran trayectoria y el impacto que dejó en la televisión”, escribió Alfredo Adame en esa publicación original.

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Minutos después de que la información comenzara a circular, distintos usuarios y creadores de contenido, entre ellos Rey Grupero, replicaron la noticia en sus propias plataformas, confiando en la fuente sin someterla a una verificación adicional.

La familia de Laura Bozzo desmintió categóricamente el rumor

Hija de Laura Bozzo comparte aclaración sobre su madre (Instagram)

La hija de la conductora, Alejandra de la Fuente, publicó un comunicado oficial para frenar la ola de información falsa que ya circulaba de forma generalizada en redes sociales durante esa mañana del 28 de octubre.

“Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”, señaló Alejandra de la Fuente en el mensaje difundido a través de Instagram.

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El comunicado también incluyó un llamado directo a la responsabilidad mediática: “Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla”.

Alfredo Adame eliminó su publicación y bromeó sobre el error

Alfredo Adame lanzó cruel broma sobre Laura Bozzo.

Tras conocerse el desmentido oficial, Alfredo Adame eliminó la esquela original y compartió el comunicado de la familia como forma de aclarar la confusión que él mismo había generado entre sus seguidores minutos antes.

Sin embargo, el actor no se limitó a la rectificación formal y publicó después un mensaje con tono de burla sobre el episodio: “De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”, frase que generó nuevas críticas hacia su actuación en todo el episodio.

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Ese comentario adicional provocó que una parte de los usuarios en redes sociales cuestionara no solo la falta de verificación inicial, sino también la actitud del actor al bromear sobre un tema tan delicado para la familia de la conductora.

Rey Grupero expresó su cariño hacia la conductora peruana

Rey Grupero manda buenos deseos a la conductora. (Instagram/@reygruperomx)

En su video de disculpas, Rey Grupero aprovechó para reiterar el afecto que mantiene hacia Laura Bozzo, a quien se refirió con un apodo cariñoso ampliamente conocido entre sus seguidores en redes sociales.

“Me siento tranquilo de que está luchando por su vida. Esperemos su pronta recuperación para que ya veamos pronto a mi querida Sugar Momia”, expresó el influencer hacia el cierre de su mensaje de disculpas públicas.

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Ese apodo coincide con el que la propia conductora ha utilizado en sus redes oficiales durante su hospitalización, donde en un comunicado previo cerró uno de sus mensajes con la frase “de esta momia no se libran”, en referencia a su proceso de recuperación.

Laura Bozzo permanece hospitalizada desde el 13 de octubre

Laura Bozzo sigue en el hospital.

Laura Bozzo ingresó de emergencia a un hospital el 13 de octubre de 2026 tras presentar fuertes dolores abdominales, cuadro que derivó en el diagnóstico de una úlcera perforada que requirió cirugía inmediata.

Tras la intervención quirúrgica, la conductora presentó complicaciones adicionales relacionadas con neumonía y peritonitis, lo que mantuvo su estado de salud bajo observación constante por parte del equipo médico a cargo de su caso.

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Aarón Guerrero, asistente personal y vocero de la conductora, desmintió categóricamente las versiones sobre su fallecimiento y explicó que Laura Bozzo continúa bajo atención profesional, con reportes que señalan una leve mejoría dentro de su cuadro clínico.

El episodio reaviva tensiones previas entre Adame y Rey Grupero

La participación de Alfredo Adame en este episodio se suma a un historial de conflictos públicos entre el actor y Rey Grupero, quienes han protagonizado enfrentamientos mediáticos en el pasado por distintos motivos ajenos al caso de Laura Bozzo.

Previamente, ambos personajes se vieron envueltos en una disputa relacionada con señalamientos económicos y declaraciones cruzadas, episodio que incluyó la colocación de una manta con mensajes burlones frente al domicilio del actor.

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Pese a ese historial de tensiones, el error relacionado con la salud de Laura Bozzo llevó a Rey Grupero a enfocar su disculpa exclusivamente en la conductora y su familia, sin hacer referencia directa al conflicto previo que mantiene con Alfredo Adame.