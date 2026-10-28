Cuál es la oración y la forma correcta de pedir una intercesión de San Judas Tadeo

San Judas Tadeo figura con una túnica blanca, un manto verde y un medallón dorado sobre un fondo de colinas y cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Judas Tadeo es uno de los santos con mayor devoción en México, en especial entre quienes enfrentan problemas de salud, empleo, economía o familia.

Considerado por la tradición católica como intercesor en las causas difíciles por lo que sus fieles recurren a oraciones para encomendarle peticiones y pedir que las presente ante Dios.

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Cada año miles acuden a diferentes iglesias en todo México a rendirle homenaje y a cumplir mandas por milagros recibidos.

Una de las principales que recibe a muchos devotos es la iglesia de San Hipólito en el centro de la Ciudad de México.

Si tu pasa por una situación difícil y deseas pedir una intercesión la siguientes son algunas de las principales oraciones para este santo y la forma en que se suele pedir un milagro a “San Juditas”, de acuerdo con información de la tradición católica.

Una ilustración devocional presenta a San Judas Tadeo con su túnica verde, báculo y aureola ante un altar ornamentado con flores y cirios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la oración y oraciones para San Judas Tadeo y como rezarle a este santo para pedir una intercesión

En la tradición católica, a San Judas Tadeo se le pide intercesión, no que actúe en lugar de Dios. La oración puede ser sencilla: agradecer, explicar la necesidad, pedir su oración ante Dios y cerrar con un Padre Nuestro o una frase de confianza.

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Es importante recordar que no existe una fórmula única ni una obligación de hacer promesas, llevar una imagen o rezar en un lugar específico.

Aunque estas ofrendas o promesas pueden realizarse con el corazón como una muestra de devoción lo central es que la petición sea honesta y que se haga con respeto.

Oración breve para pedir una intercesión

San Judas Tadeo, apóstol fiel y amigo de Jesús, tú que eres invocado en las causas difíciles, ruega por mí ante Dios.

Presenta mi necesidad: [decir aquí la petición concreta]. Dame fortaleza, claridad y esperanza para enfrentar esta situación, y que se cumpla la voluntad de Dios para mi bien. Amén.

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Después puedes rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.

Oración tradicional para una causa difícil

Glorioso San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, la Iglesia te honra como patrono de las causas difíciles y desesperadas.

Ruega por mí, que necesito ayuda en esta situación: [mencionar la petición].

Alcánzame de Dios consuelo, sabiduría y fortaleza. Si esta petición conviene a mi bien y a su voluntad, ayúdame a recibirla con fe.

San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Amén.

Oración para pedir trabajo

San Judas Tadeo, intercesor en los momentos de necesidad, te pido que presentes ante Dios mi deseo de encontrar un trabajo digno.

Dame ánimo para buscar oportunidades, preparación para desempeñar bien mis tareas y paciencia ante las dificultades.

Ayúdame a obtener lo necesario para mí y mi familia, sin perder la honestidad ni la esperanza. Amén.

Oración para salud, familia o una preocupación personal

San Judas Tadeo, encomiendo a Dios, por tu intercesión, la salud de [nombre], la unión de mi familia y esta preocupación que hoy llevo en el corazón: [petición].

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Acompáñanos en la dificultad y danos serenidad para actuar con responsabilidad y fe. Amén.

Cómo rezarle

Busca un momento tranquilo. Puedes hacerlo en casa, en una iglesia o ante una imagen del santo, aunque la imagen no es indispensable. Haz la señal de la cruz, si forma parte de tu práctica religiosa. Agradece por algo concreto antes de pedir. Expón la petición con palabras propias y sin rodeos. Reza una de las oraciones anteriores. Cierra con un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, o con la jaculatoria: “San Judas Tadeo, ruega por nosotros”. Si deseas, repite la oración durante nueve días como novena. No es un requisito ni garantiza un resultado; es una práctica devocional para sostener la oración y la reflexión.

La tradición católica enseña que la intercesión de los santos no sustituye la atención médica, el acompañamiento emocional, el asesoramiento legal ni las acciones necesarias para resolver un problema.

CIUDAD DE MÉXICO. 28MARZO2025.- Víctor González Torres, sueños de las Farmacias Similares, entrego un San Judas Tadeo a la Catedral Metropolitana de la ciudad de México. Este medio día se realizó la entrega de este Santo, protector de la causas difíciles o perdidas. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Cuál es la historia de San Judas Tadeo y por qué es uno de los santos más conocidos

San Judas Tadeo es una figura del cristianismo identificada por la tradición católica como uno de los doce apóstoles de Jesús. En el Nuevo Testamento aparece con distintos nombres, como Judas de Santiago o Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote, el discípulo asociado con la traición a Jesús.

Los relatos religiosos sostienen que, después de la muerte de Jesús, predicó el Evangelio en varias regiones de Oriente junto con Simón el Apóstol.

La tradición afirma que ambos murieron como mártires, por lo que la Iglesia católica los conmemora el 28 de octubre. También se atribuye a Judas Tadeo la Carta de Judas, uno de los textos del Nuevo Testamento, aunque esa autoría es discutida por especialistas.

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(FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Según la tradición cristiana, San Judas Tadeo murió como mártir junto con san Simón en la antigua Persia, mientras ambos predicaban el Evangelio. Las versiones sobre el método difieren: algunas sostienen que fue asesinado con un hacha o una maza; otras mencionan una decapitación.

No existe un relato histórico contemporáneo que permita confirmar con precisión la fecha, el lugar exacto o la forma de su muerte. Por eso, esos detalles pertenecen a la tradición hagiográfica católica. La conmemoración litúrgica de ambos apóstoles se realiza cada 28 de octubre.

Su representación con un hacha, mazo o bastón alude precisamente a esas narraciones sobre su martirio.

Su vínculo con las “causas difíciles” no proviene de un pasaje bíblico específico. Se explica, sobre todo, por la devoción popular: al compartir el nombre de Judas Iscariote, durante mucho tiempo fue menos invocado por los fieles.

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Esa condición de santo poco solicitado alimentó la creencia de que intercedía en problemas que parecían no tener salida. Las revelaciones atribuidas a santa Brígida de Suecia también ayudaron a extender esa asociación.

Es uno de los santos más conocidos porque representa esperanza para personas que enfrentan enfermedad, desempleo, deudas, conflictos familiares o incertidumbre. Para los católicos, no actúa por cuenta propia: su papel es interceder ante Dios.

En México, la devoción tiene una presencia masiva. El Templo de San Hipólito y San Casiano, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se volvió uno de los principales puntos de reunión. Miles de personas lo visitan el día 28 de cada mes, y la celebración central ocurre este 28 de octubre.

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CIUDAD DE MÉXICO 28OCTUBRE2025.- Miles de fieles a San Judas Tadeo se dieron cita a lo largo de este día para festejar al santo, agradecer o realizar alguna manda, en la iglesia de San Hipólito. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

También es reconocible por su iconografía: suele aparecer con túnica verde y blanca, una llama sobre la cabeza —en referencia a Pentecostés—, un medallón con el rostro de Jesús y un bastón, mazo o hacha, símbolos vinculados con las tradiciones sobre su misión y martirio.