La mitad de los trabajadores en Centroamérica pierde más de dos horas diarias en el tráfico

Directivos del sector empresarial regional analizaron los impactos de la congestión vial en la competitividad económica y las condiciones laborales en Centroamérica (Cortesía: @CCIYAP).

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La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) presentó este día 28 de octubre, los resultados de un informe regional sobre movilidad urbana, en el cual determinó que el colapso del tránsito en las principales metrópolis centroamericanas incrementa en más del 10% los costos operativos de las empresas y absorbe más de tres horas al día en los trayectos de los trabajadores.

El relevamiento expone el impacto simultáneo que el deterioro vial produce en el bienestar laboral y en la rentabilidad de las cadenas de suministro.

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La investigación midió las dinámicas urbanas en:

Ciudad de Guatemala

San Salvador

Tegucigalpa

San José

Ciudad de Panamá.

La recolección de datos abarcó consultas estructuradas a tres sectores clave de la sociedad: empresarios agremiados, personal en planilla y estudiantes universitarios.

El diagnóstico de Fecamco reveló que cinco de cada 10 colaboradores dedican más de dos horas cada día al traslado de ida y regreso hacia sus hogares. Dentro de este segmento, el 60% acumula más de tres horas diarias en el tránsito, lo que recorta los períodos destinados a la vida personal y al descanso.

Las mediciones arrojaron variaciones notorias según la urbe. En trayectos superiores a los 10 kilómetros, los trabajadores de Ciudad de Guatemala promedian tres horas y 10 minutos de viaje por jornada, condicionados por la multiplicidad de conexiones que demanda el servicio público.

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En Ciudad de Panamá, ese lapso alcanza dos horas y 20 minutos debido a cuellos de botella y obras en la calzada, mientras que en San Salvador se ubica en dos horas y 10 minutos, con un marcado déficit de rutas durante los turnos nocturnos.

Datos del estudio de Fecamco señalan que la mitad de los trabajadores en la región dedica más de dos horas diarias a movilizarse, con picos de más de tres horas en Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá y San Salvador.

En contraste, aunque San José y Tegucigalpa registraron distancias medias inferiores a los 10 kilómetros, sus corredores principales sufren una parálisis crónica que anula la certeza sobre los tiempos de llegada.

El crecimiento del parque vehicular sobrepasa la capacidad de las vías

Esa saturación vial guarda una relación directa con el acelerado crecimiento del parque automotor en las cinco naciones observadas, el cual superó con creces la capacidad física de las carreteras.

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En El Salvador, los registros oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) contabilizan un parque vehicular vigente de 2.158.431 automotores, con una variación anual al alza del 6,73%.

La presión se repite en el resto del istmo: Guatemala sostiene la flota más voluminosa con más de 5,3 millones de unidades, Honduras supera los 2,9 millones, Costa Rica registra cerca de 2,8 millones y Panamá rebasa los 1,5 millones de vehículos.

Este volumen vehicular presiona arterias que no absorben incidentes viales menores, anula las rutas alternas y elimina las tradicionales horas de menor congestión. El fenómeno se agrava frente a un transporte público con deficiencias de cobertura, frecuencia y seguridad, condiciones que obligan a los ciudadanos a optar por el vehículo particular.

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La saturación de vías y el crecimiento del parque automotor en Guatemala complican los tiempos de traslado del personal, con recorridos que sobrepasan las tres horas diarias por jornada laboral. (AGN)

La congestión eleva los costos de transporte y deteriora la rentabilidad empresarial

De acuerdo con el relevamiento, el 76% de los empresarios centroamericanos señaló que la congestión afecta su logística, distribución o abastecimiento, con mayor gravedad en el sector comercio, seguido de la industria y los servicios.

Las compañías deben programar márgenes de contingencia más amplios, lo que reduce las visitas comerciales posibles por jornada y exige una mayor cantidad de vehículos de carga para mover volúmenes que antes se atendían con menos unidades.

Esta ineficiencia logística se complementa con las restricciones horarias municipales para el transporte pesado y las demoras en pasos aduaneros. En el plano financiero, ocho de cada 10 empresarios identificaron sobrecostos superiores al 10% asociados a las fallas viales, lo que recorta los márgenes de ganancia.

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Para sostener sus operaciones, las compañías absorben gastos adicionales en combustible, mantenimiento de unidades, pago de horas extraordinarias, recargos por nocturnidad y la contratación de transporte privado para trasladar a sus trabajadores.