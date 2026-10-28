América

Comisión Liquidadora denuncia presunta corrupción en 25 instituciones públicas de Honduras

La Comisión detectó supuestas irregularidades en instituciones estatales durante la administración anterior, la Fiscalía anunció que analizará la documentación para determinar si existen responsabilidades penales

Ministerio Público Honduras
Las dependencias señaladas por posibles anomalías abarcan la Secretaría de Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica.
Guardar

La Comisión Liquidadora del Gobierno acudió este miércoles al Ministerio Público para formalizar una denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción detectados en al menos 25 instituciones públicas durante la gestión gubernamental anterior, con el propósito de que las autoridades competentes investiguen los hechos y establezcan las posibles responsabilidades conforme a la legislación hondureña.

La acción busca que las autoridades fiscales examinen las presuntas irregularidades identificadas en distintas dependencias estatales y determinen si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar las investigaciones.

PUBLICIDAD

El abogado Leonel Núñez, quien encabeza la Comisión Liquidadora, afirmó que durante las revisiones se encontraron indicios de posibles anomalías relacionadas con el manejo de los recursos públicos, entre ellas fondos cuya utilización no habría sido debidamente aclarada.

Según explicó, entre los hechos que consideran necesario investigar figuran presuntas operaciones de malversación, utilización de dinero público para actividades vinculadas con campañas políticas y transferencias de recursos sobre las cuales, aseguró, todavía no se tiene claridad respecto de sus destinatarios o del uso que finalmente recibieron.

Núñez sostuvo que la documentación presentada permitirá poner estos señalamientos en conocimiento de los órganos responsables de investigar posibles delitos contra la administración pública.

Irregularidades en 25 instituciones

De acuerdo con el titular de la Comisión Liquidadora, las presuntas anomalías abarcan al menos 25 instituciones públicas, entre ellas dependencias y programas como la Secretaría de Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica.

PUBLICIDAD

El funcionario indicó que los hallazgos no se limitan a una sola entidad, sino que comprenden diferentes áreas de la administración estatal. Por ello, consideró necesario que las investigaciones permitan establecer cómo se ejecutaron los presupuestos, quiénes autorizaron los gastos y cuál fue el destino de los fondos cuestionados.

Los señalamientos incluyen presuntas operaciones de malversación y desvío de dinero público hacia actividades de campañas políticas.
Leonel Núñez señaló la existencia de pagos por más de 150 millones de lempiras otorgados a un ciudadano venezolano.

La revisión de estas operaciones también podría contribuir a identificar eventuales fallas en los mecanismos de supervisión y control del gasto público, siempre que las autoridades investigadoras logren documentar las irregularidades señaladas y establecer los hechos de manera verificable.

Hasta el momento, las declaraciones de Núñez no incluyen un desglose completo de los montos presuntamente comprometidos, ni una relación detallada de cada operación cuestionada o de las personas que podrían estar vinculadas con los hechos denunciados.

Perjuicio económico

Uno de los puntos destacados por el presidente de la Comisión Liquidadora es la dimensión económica de las presuntas irregularidades. Núñez manifestó que la cantidad de recursos que habría sido objeto de un manejo irregular es considerable, aunque evitó precisar una cifra global.

Explicó que corresponde a los organismos contralores y a las autoridades encargadas de la investigación establecer el monto exacto de los fondos involucrados, determinar si hubo perjuicio económico para el Estado y cuantificar los recursos cuyo uso no haya podido justificarse.

La ausencia de una cifra consolidada impide, por ahora, dimensionar con precisión el posible impacto financiero de los hechos denunciados. Para establecerlo será necesario examinar contratos, órdenes de pago, registros presupuestarios, informes de ejecución y otros documentos que permitan reconstruir las operaciones señaladas.

Además de la eventual identificación de perjuicios económicos, las investigaciones deberán determinar si las transacciones cuestionadas contaban con respaldo legal, si los servicios o productos contratados fueron efectivamente recibidos y si los recursos públicos se utilizaron para los fines autorizados.

El presidente de la Comisión Liquidadora evitó precisar una cifra global consolidada sobre los recursos comprometidos en las irregularidades. EFE/Gustavo Amador
El presidente de la Comisión Liquidadora evitó precisar una cifra global consolidada sobre los recursos comprometidos en las irregularidades. EFE/Gustavo Amador

Pagos a ciudadano venezolano

Núñez también se refirió a contrataciones de ciudadanos extranjeros realizadas durante la administración anterior, las cuales, según afirmó, deben ser objeto de revisión.

Como ejemplo, mencionó el caso de un ciudadano venezolano que, de acuerdo con sus declaraciones, habría recibido más de 150 millones de lempiras, equivalentes aproximadamente a USD 5,7 millones.

El señalamiento abre interrogantes sobre la naturaleza de la contratación, los servicios que habrían sido prestados, las condiciones económicas acordadas y los mecanismos utilizados para autorizar los desembolsos.

Los señalamientos presentados ante el Ministerio Público se suman a actuaciones que, según la información proporcionada, la Comisión Liquidadora ya había promovido ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objetivo de que se examinaran presuntas irregularidades atribuidas a anteriores autoridades de distintas dependencias gubernamentales.

Temas Relacionados

HondurasdenunciasMinisterioPúblicoCorrupciónirregularidades

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Keiko Fujimori llega hoy miércoles a El Salvador para conocer el modelo de seguridad de Bukele

La mandataria peruana recorrerá la megacárcel Cecot, se reunirá con autoridades de Justicia y Salud, y buscará acuerdos bilaterales contra las redes criminales

Keiko Fujimori llega hoy miércoles a El Salvador para conocer el modelo de seguridad de Bukele

Israel define su próximo gobierno: “La llave de las coaliciones la sigue teniendo Netanyahu”

El analista internacional Ilan Buzny explicó en Infobae a la Tarde el escenario abierto tras las elecciones, el peso de los partidos árabes en el Parlamento y las tensiones por el servicio militar obligatorio que condicionan los acuerdos

Israel define su próximo gobierno: “La llave de las coaliciones la sigue teniendo Netanyahu”

Terremoto en Panamá: más de 16,300 viviendas evaluadas y 52,874 personas registradas tras la emergencia

Sinaproc contabiliza 619 centros educativos y 120 instalaciones sanitarias con afectaciones, además de miles de personas que permanecen en albergues

Terremoto en Panamá: más de 16,300 viviendas evaluadas y 52,874 personas registradas tras la emergencia

Incautan 1.9 toneladas de marihuana y arresta a un guatemalteco en frontera de Nicaragua

El cargamento, compuesto por 608 paquetes, fue detectado durante una inspección en el puesto fronterizo de El Guasaule, en Chinandega

Incautan 1.9 toneladas de marihuana y arresta a un guatemalteco en frontera de Nicaragua

Alerta por El Niño en Argentina: Parques Nacionales activó un plan de prevención para 18 áreas protegidas

La medida abarca parques y reservas de nueve provincias, con mapas de riesgo, monitoreo de ríos y protocolos de evacuación ante posibles inundaciones, anegamientos y aislamientos

Alerta por El Niño en Argentina: Parques Nacionales activó un plan de prevención para 18 áreas protegidas

DEPORTES

Una escudería de Fórmula 1 ratificó la continuidad de un histórico piloto, pero alimentó los rumores sobre un cambio para 2027

Una escudería de Fórmula 1 ratificó la continuidad de un histórico piloto, pero alimentó los rumores sobre un cambio para 2027

Una figura del rugby inglés celebró su casamiento tras protagonizar un video sexual que generó un escándalo en el deporte

River Plate recuperó a una pieza clave de cara al Superclásico con Boca Juniors: las decisiones que deberá tomar Ponzio

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y obtuvo el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo

TELESHOW

Nancy Pazos habló luego del accidente que protagonizó en General Paz: “Las piernas me temblaban”

Nancy Pazos habló luego del accidente que protagonizó en General Paz: “Las piernas me temblaban”

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

“Yo me voy, Adri”: en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron la verdad detrás del final de su histórica dupla

De por qué desearía volar a qué haría si fuera invisible, las ocurrentes respuestas de Anita García Moritán en un ping pong con Pampita

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

INFOBAE AMÉRICA

Keiko Fujimori llega hoy miércoles a El Salvador para conocer el modelo de seguridad de Bukele

Keiko Fujimori llega hoy miércoles a El Salvador para conocer el modelo de seguridad de Bukele

Israel define su próximo gobierno: “La llave de las coaliciones la sigue teniendo Netanyahu”

Terremoto en Panamá: más de 16,300 viviendas evaluadas y 52,874 personas registradas tras la emergencia

Incautan 1.9 toneladas de marihuana y arresta a un guatemalteco en frontera de Nicaragua

Alerta por El Niño en Argentina: Parques Nacionales activó un plan de prevención para 18 áreas protegidas