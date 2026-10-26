César Jáuregui cuestiona señalamientos de Maru Campos en su contra y suplica al PAN nacional respaldarlo: “Siempre la defendí”

El juez de control dictó la vinculación a proceso contra el exfiscal de Chihuahua. Crédito: Facebook - César Jáuregui

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César Gustavo Jáuregui Moreno recordó que, cuando los acontecimientos de El Pinal colocaron a la gobernadora Maru Campos bajo cuestionamientos políticos, él salió a respaldarla; marchó, se manifestó públicamente y se sumó a la campaña #YoConMaru, cuya imagen, aseguró, todavía conserva en su perfil personal de redes sociales.

Meses después, el exfiscal de Chihuahua reprochó a la mandataria haber hecho declaraciones en su contra que considera falsas y desafortunadas. “Nunca hablé mal de ella en público. Siempre la defendí”, escribió en una carta fechada el 26 de octubre.

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El mensaje también está dirigido al panismo nacional, al que pidió solidaridad para él y su familia, así como un pronunciamiento en defensa del debido proceso, la presunción de inocencia y sus derechos políticos ante las causas penales que enfrenta.

Jáuregui reprocha a Maru Campos sus declaraciones

En su carta, Jáuregui recordó que la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), expresidentes del partido y expresidentes de la República se movilizaron para defender a Maru Campos cuando fue cuestionada por el mismo asunto.

“Yo también lo hice. Marché, me manifesté públicamente y hasta hoy mi foto de perfil personal en redes sociales es una imagen de la campaña #YoConMaru, porque la apoyé hasta el último momento. Nunca hablé mal de ella en público. Siempre la defendí”, expresó.

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El exfuncionario lamentó que, después de ese respaldo, la gobernadora haya realizado señalamientos que, sostuvo, faltan gravemente a la verdad. Aunque aseguró que no responderá con agravios, pidió a los integrantes de su partido reflexionar sobre lo que ocurre en su contra.

“Sin embargo, humildemente quiero que se respondan un par de preguntas, lo que está pasando conmigo ¿es justicia o abuso de poder?”, planteó.

“No cometí ningún delito”: Jáuregui defiende su actuación en El Pinal

Sobre los acontecimientos de El Pinal, donde murieron dos agentes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses, César Jáuregui reconoció que hubo fallas al comunicar lo sucedido, aunque afirmó que había asuntos que no dependían directamente de él.

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Recordó que el 17 de octubre fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Según relató, dos días después, cuando intentaba abandonar la Ciudad Judicial, luego de que un juez negara imponerle prisión preventiva, fue detenido nuevamente por una orden federal bajo la acusación de traición a la patria.

“Dos fiscalías, dos gobiernos de signo distinto, un mismo hecho, El Pinal”, señaló.

Jáuregui aseguró que asumió su responsabilidad al renunciar a la Fiscalía y que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuando fue citado como testigo. Añadió que cuenta con una defensa y asesoría para responder legalmente a las acusaciones.

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“No cometí ningún delito y sé que lo que hice fue correcto. Lo dije en mi último video y lo reitero: lo volvería a hacer. Eso no es una admisión de culpa. No soy culpable de los delitos que se me quieren imputar”, sostuvo.

Pide al PAN alzar la voz y acompañar sus procesos judiciales

El exfiscal dirigió su llamado a senadores, diputados federales, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a consejeros nacionales y estatales, militantes y simpatizantes de todo el país.

“Les escribo para pedirles que alcen la voz. Panistas de toda la vida y panistas nuevos, con cargo o sin él: no les pido que defiendan a César Jáuregui. Les pido que defiendan una causa”, manifestó.

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En concreto, solicitó:

Pronunciamientos públicos por el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos políticos.

Seguimiento institucional desde el Senado, la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional para que ambos procesos judiciales se apeguen a la ley.

Firmar y difundir la petición disponible en su sitio personal, en el apartado de libertad.

Jáuregui subrayó que su detención ocurrió cuando buscaba la candidatura del partido a la presidencia municipal de Chihuahua y advirtió sobre el precedente que podría representar para otros aspirantes.

“Usar fiscalías y tribunales para sacar de la contienda a un aspirante es un abuso, venga de donde venga”, afirmó.

También sostuvo que los poderes del Estado no deben utilizarse con fines políticos, sin importar si esas acciones provienen de Morena, del PAN o de dentro o fuera de su partido.

“Si hoy se tolera conmigo, mañana se usará contra cualquiera de ustedes”, advirtió antes de reiterar: “No pido impunidad. Pido debido proceso”.

Caso El Pinal: vinculación a proceso, defensa y señalamientos de Maru Campos

El 25 de octubre, un juez federal vinculó a proceso a César Jáuregui por traición a la patria y ordenó que permaneciera en prisión preventiva en El Altiplano, en el Estado de México. La FGR le atribuye haber permitido la participación de personal extranjero sin autorización en un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, realizado en abril. Durante el regreso, un vehículo del convoy cayó por un barranco; murieron dos funcionarios estatales y dos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

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Su abogado, Héctor Villasana, anunció que impugnará la resolución. La defensa sostiene que no existen pruebas directas de que el exfiscal ordenara o autorizara la intervención de los extranjeros y cuestiona que el fallo se apoye en inferencias sobre su cargo y sus reuniones con otros mandos.

Previamente, el 23 de octubre, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, afirmó que Maru Campos responsabilizó a su exfiscal por el operativo durante una reunión. Según Godoy, la gobernadora también lo señaló por presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, lo que abrió otra línea de investigación. Campos, por su parte, negó haberlo culpado directamente y calificó como excesiva la acusación de traición a la patria.

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